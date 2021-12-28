Ни одна квартира не останется без электроэнергии, дефицита нет, – Галущенко. ВИДЕО
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По состоянию на конец декабря 2021 украинская энергосистема имеет достаточный резерв мощности, при этом на складах ТЭС и ТЭЦ продолжается накопление угля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Энергосистема имеет достаточный резерв мощности, на сегодняшний день работает 14 из 15 атомных энергоблоков, производят 12,5 тысяч мегаватт. Есть необходимый запас и резерв в энергосистеме", - отметил Галущенко.
По словам министра, также есть системные поставки угля.
"На трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом системное накопление угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Прежде всего, благодаря поставкам морским путем", - объяснил Галущенко.
Также он отметил, что Минэнерго выполняет план на начало месяца, предусматривающий наличие запасов в объеме 650 тысяч тонн. В то же время в течение отопительного сезона, охватывающего часть ноября и декабрь, Украина получила более миллиона тонн угля.
"Ни одна квартира, дом, община, район или город не отключатся из-за нехватки электроэнергии. Государство выполняет свои обязательства по постоянным поставкам электроэнергии. Единственная причина отсутствия электроснабжения - это проведение плановых или аварийных ремонтов. ... Государство не имеет дефицита электроэнергии. Мы считаем недопустимым проведение ремонтных работ с отключением от электроснабжения в отопительный период без предоставления альтернативного питания потребителям. Мы обратились в НКРЭКУ, чтобы проанализировать количество ремонтов в декабре и принять меры к недопущению такой ситуации в будущем", - подчеркнул министр.
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Опалення не вимкнуть - УРА !!!
А що з хлібом ? Буде хліб ?
Як казав Степан Андрійович Бандера: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.