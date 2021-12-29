"На мою компанию напал олигарх, но президент Украины молчит", - канадский бизнесмен Юркович обратился к Зеленскому в июле 2021 года. ВИДЕО

Владелец канадской компании TIU Майкл Юркович еще летом обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о том, что его бизнес подвергся атаке со стороны руководства Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке Юркович рассказывает в специальном видеообращении к Зеленскому, которое записано в июле 2021 года. Канадский инвестор уверяет, что никакой реакции на действия олигарха со стороны президента не последовало.

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"Мы инвестировали 70 миллионов долларов в энергетическую отрасль Украины, потому что я лично сказал канадцам и американцам, что Украина – достойная страна. Она гордая, уважает верховенство закона и будет бороться за защиту своего народа. Эти инвестиции в энергетический сектор обеспечивают безопасность страны и тепло зимой и свет летом. В 2020 году на мою компанию напал олигарх. Этот олигарх проигнорировал верховенство закона. Он хочет украсть этот бизнес, потому что считает, что может это сделать. Президент Украины молчит. Президент Украины заявил, что защитит украинцев от олигархов. Украинцы воевали и погибали, считая, что верховенство закона распространяется на всех украинцев. Президент своими действиями должен доказать, что будет поддерживать верховенство закона, которое защищает всех. Я борюсь не только за свою электростанцию. Каждый украинец, воевавший и погибший, верил, что верховенство закона существует... Ни один бизнесмен не должен страдать от нападений людей, которые считают, что они выше закона", - говорит в обращении Юркович.

Канадские бизнесмены заявили, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Простой идет, ремонт никто не ведет, жалуется Юркович. А между тем от владельцев ферросплавного прозвучало предложение продать объект за бесценок, возмущается инвестор.

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Попытка обжаловать в судах провалилась. Суд первой инстанции требований истца не удовлетворил, апелляционный суд постановил ни нашим, ни вашим. В то же время, судьи один за другим брали самоотводы, рассказывает гендиректор TIU. По его словам, никто не решается перейти дорогу олигархам.

Ответчик – Никопольский ферросплавный – свою позицию объясняет так: канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. Мол, срочный ремонт необходим, в противном случае существует угроза аварийного отключения.

В организации, занимающейся медиацией бизнес-споров, говорят: знают о деле канадской компании, получали от инвесторов жалобу. Но не могут вмешиваться, пока суд не поставит последнюю точку.

В TIU сняли видеоролик, адресованный президенту Зеленскому. Однако ответа от главы государства в TIU не дождались.

Следовательно канадские бизнесмены после долгих скитаний в судах и миллионных потерь из-за простоя решили, что лучше будет солнечную электростанцию ​​в Никополе разобрать. Так она "по крайней мере, не достанется олигархам как приз", говорит Юркович.

Журналисты обратились в Никопольский ферросплавный завод, а также в Офис Президента с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако ответа так и не получили.

Компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.