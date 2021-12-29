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Тернопольские студенты поздравили украинских воинов с праздниками и спели колядку: "Щиро вам дякуємо". ВИДЕО

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Студенты Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка поздравили с новогодними праздниками украинских воинов, защищающих Украину от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, студенческая группа исполнила для бойцов поздравительную колядку.

"Мы - студенты факультета искусств Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка, искренне благодарим наших защитников. Поздравляем Вас с новогодне-рождественскими праздниками и дарим нашу колядку", - говорят студенты в обращении к украинским воинам.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Молодці! Гордимося - що такою Молодю, що Воїнами нашими !!!! Україна НАЗАВЖДИ !!!!
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29.12.2021 10:42
+10
Пречудово. Які ж ви молодці !!! Дякую !!!
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29.12.2021 11:03
+8
Як жеж файно співають хлопці й дівчата! Це просто неймовірно красиво!

Дуже дякую!
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29.12.2021 11:06
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Молодці! Гордимося - що такою Молодю, що Воїнами нашими !!!! Україна НАЗАВЖДИ !!!!
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29.12.2021 10:42 Ответить
Хутір.....
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29.12.2021 11:18 Ответить
а в кацапии вот так - так тебе заходит ...- от дЭбилы , как говаривает одна лавро- морда ...

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29.12.2021 13:27 Ответить
Если у них такая молодежь, то какое у них старье, представить даже страшно.
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29.12.2021 14:01 Ответить
щЫза там у них...
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29.12.2021 14:04 Ответить
Українців мають за ідіотів.

Країна кварталу.
Коломойський та Зеленський рулять.
От, будете дивитись весь новий рік свати і квартал.

Третій рік країна живе в цьому болоті…
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29.12.2021 10:50 Ответить
Пречудово. Які ж ви молодці !!! Дякую !!!
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29.12.2021 11:03 Ответить
Як жеж файно співають хлопці й дівчата! Це просто неймовірно красиво!

Дуже дякую!
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29.12.2021 11:06 Ответить
ДЯКУЄМО...кожному !!!
дуже файно и до душі!
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29.12.2021 11:11 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=gxN6FysEABw
Скоро Бубочка в чорних окулярах буде по хатах ходити, ловіть його
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29.12.2021 11:17 Ответить
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29.12.2021 11:38 Ответить
як сказав би естет Художник поцінувач - ТУТ ( ТАМ ) все Гарно ...)))
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29.12.2021 13:29 Ответить
Не дарма шакал ***** жиріновський казав, що вони ніколи не зможуть взяти Західну Україну. Чи дійшло це українським громадянам з інших областей України, що війна прийде і прийшла туди де слабка українська позиція.
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29.12.2021 11:42 Ответить
У селі на Тернопільщині виступили проти розміщення в них підрозділу тероборони

https://novynarnia.com/2021/12/21/u-seli-na-ternopilshhyni-vystupyly-proty-rozmishhennya-u-nyh-**********-teroborony/
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29.12.2021 14:16 Ответить
так рождество прошло
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29.12.2021 15:22 Ответить
 
 