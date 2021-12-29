"Над людьми в Крыму издеваются! Где мне ночевать? Огородили наши дома! Нас росгвардейцы домой не пускают", - крымчанка обратилась к Путину с жалобой на оккупантов. ВIДЕО

В сети появилось видео из оккупированного Крыма, на котором плачущая женщина рассказывает о том, что росгвардейцы не пускают ее в собственный дом, находящийся на территории "Артека".

Как сообщает Цензор.НЕТ, крымчанка жалуется на такие действия оккупантов и обращается к Путину.

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"Где мне ночевать? В машине? Зима! Почему меня не пускают? У меня есть регистрация в паспорте! Почему полиция ничего не делает? Почему над людьми в Крыму издеваются? Нарушают наши права. Домой не пускают! Говорят, ночуйте здесь - под КПП "Артека"! Завтра начнется рабочий день, и мы подумаем, пустить ли вас. Огородили наши дома!.. Владимир Владимирович, скажите, почему нас росгвардейцы домой не пускают?! Что делают с людьми в Крыму!?" - говорит заплаканная крымчанка на записи.

По всей вероятности, женщина - одна из жителей Гурзуфа, жилье которых оказалось на территории "Артека" после того, как оккупационные власти дополнительно передали в пользование детскому лагерю 40 гектаров территорий вблизи горы Аю-Даг.

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