"Над людьми в Крыму издеваются! Где мне ночевать? Огородили наши дома! Нас росгвардейцы домой не пускают", - крымчанка обратилась к Путину с жалобой на оккупантов. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети появилось видео из оккупированного Крыма, на котором плачущая женщина рассказывает о том, что росгвардейцы не пускают ее в собственный дом, находящийся на территории "Артека".
Как сообщает Цензор.НЕТ, крымчанка жалуется на такие действия оккупантов и обращается к Путину.
"Где мне ночевать? В машине? Зима! Почему меня не пускают? У меня есть регистрация в паспорте! Почему полиция ничего не делает? Почему над людьми в Крыму издеваются? Нарушают наши права. Домой не пускают! Говорят, ночуйте здесь - под КПП "Артека"! Завтра начнется рабочий день, и мы подумаем, пустить ли вас. Огородили наши дома!.. Владимир Владимирович, скажите, почему нас росгвардейцы домой не пускают?! Что делают с людьми в Крыму!?" - говорит заплаканная крымчанка на записи.
По всей вероятности, женщина - одна из жителей Гурзуфа, жилье которых оказалось на территории "Артека" после того, как оккупационные власти дополнительно передали в пользование детскому лагерю 40 гектаров территорий вблизи горы Аю-Даг.
Пожалуйста, подождите...
а лечить - совершенно некому и врачи - бегут разбегаются, сколько больниц и центров им ни строй...
говорят (только не всем) , что радиация обнаруживается и в некоторых горизонтах грунтовых вод...
так шо - нехай щастить вам, крысы подопытные , нарейхферендили , мля, держитесь там
Каждому крымчанину предписывается «…иметь бодрый молодцеватый вид, держать себя с достоинством, быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в сборищах, драках, буйствах и каких бы то ни было уличных беспорядках». Крымчане обязаны оказывать всемерное содействие полицейским чинам в случае обращения их за помощью.
Так шо крымчане путенбох, как не крути! И главное никаких биндер!
Але чомусь так радісно на душі!
нет президента законного, на паРаше есть нелегитимный ботоксный Сцарёк карла путятишна, которому ваши мелкие проблемы до кизды.
в аннексированном Крыму, под оккупантами, нет и не может быть никакой законности и правопорядка по определению, убогая.
так штА, кончай орать, дура, иди лучше утопись под Аю-Дагом.
А всё таки скажите, как было замечательно при Украине, можно было быковать, борзеть без страха, к президенту не обращаться, и всё ушло как мираж.
Скачаю это, и буду слушать, когда настроение плохое!
Так этой твари и надо. Все со временем возвращается..
так что радуйся молча))) сама же хотела
Совсем уже обнаглели---никакого уважения!