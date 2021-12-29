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Новости Видео ПроисшествияОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Артек (202) выселение (50) Крым (26022) оккупация (9530) путин (29870) Гурзуф (10)

"Над людьми в Крыму издеваются! Где мне ночевать? Огородили наши дома! Нас росгвардейцы домой не пускают", - крымчанка обратилась к Путину с жалобой на оккупантов. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети появилось видео из оккупированного Крыма, на котором плачущая женщина рассказывает о том, что росгвардейцы не пускают ее в собственный дом, находящийся на территории "Артека".

Как сообщает Цензор.НЕТ, крымчанка жалуется на такие действия оккупантов и обращается к Путину.

"Где мне ночевать? В машине? Зима! Почему меня не пускают? У меня есть регистрация в паспорте! Почему полиция ничего не делает? Почему над людьми в Крыму издеваются? Нарушают наши права. Домой не пускают! Говорят, ночуйте здесь - под КПП "Артека"! Завтра начнется рабочий день, и мы подумаем, пустить ли вас. Огородили наши дома!.. Владимир Владимирович, скажите, почему нас росгвардейцы домой не пускают?! Что делают с людьми в Крыму!?" - говорит заплаканная крымчанка на записи.

По всей вероятности, женщина - одна из жителей Гурзуфа, жилье которых оказалось на территории "Артека" после того, как оккупационные власти дополнительно передали в пользование детскому лагерю 40 гектаров территорий вблизи горы Аю-Даг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Раньше мы жили в райском уголке", - дома и землю нескольких жителей оккупированного Гурзуфа передали в собственность "Артеку". ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+100
Зате без біндєр…
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29.12.2021 12:41
+72
Ну чё, свои же рюськие братушки, хоть не бандеровцы, радуйся кацапка
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29.12.2021 12:41
+66
Кликали РОСІЮ? От вона і прийшла! Їжте!
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29.12.2021 12:42
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Страница 2 из 2
между прочим после того как фуйло затащило в Крым ядерное оружие и расставило его где ни попадя- раковых больных там стало в десять раз больше, чем до 2014 года...
а лечить - совершенно некому и врачи - бегут разбегаются, сколько больниц и центров им ни строй...
говорят (только не всем) , что радиация обнаруживается и в некоторых горизонтах грунтовых вод...
так шо - нехай щастить вам, крысы подопытные , нарейхферендили , мля, держитесь там
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29.12.2021 14:00 Ответить
А наши больные поцриоты тоже хотят ядерное оружие, я тут на цензори 100 читав. Прям вот в каждой области рахместить шоб фуйлушей напугать!
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29.12.2021 14:14 Ответить
кацап -пасть - закрыл!
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30.12.2021 07:21 Ответить
Достаточно всего одной установки с одной ракетой способной "посадить" самолет с Пуйлом.
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30.12.2021 18:51 Ответить
Молчи, блиядще, а то и машину отберут...совсем ночевать будет негде.
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29.12.2021 14:03 Ответить
Билядимир Билядимирович, спасити памагити!
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29.12.2021 14:05 Ответить
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29.12.2021 15:47 Ответить
Сходи на референдум
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29.12.2021 14:15 Ответить
Денег нет, но вы держитесь. (с)
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29.12.2021 14:15 Ответить
то камнізнеба
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29.12.2021 14:16 Ответить
Скільки тої ночі!
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29.12.2021 14:20 Ответить
Скільки тої Зими
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30.12.2021 07:22 Ответить
На буйке ей постелите. А вообще как это? Холопы бунтовать удумали в Раиссе. Там бунтовать только с кичи можно. И то тихо
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29.12.2021 14:35 Ответить
Из российского устава жителя Крыма.
Каждому крымчанину предписывается «…иметь бодрый молодцеватый вид, держать себя с достоинством, быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в сборищах, драках, буйствах и каких бы то ни было уличных беспорядках». Крымчане обязаны оказывать всемерное содействие полицейским чинам в случае обращения их за помощью.
Так шо крымчане путенбох, как не крути! И главное никаких биндер!
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29.12.2021 14:43 Ответить
👍
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29.12.2021 14:45 Ответить
Ты как царю челобитную подаёшь, холоп...😂😂
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29.12.2021 14:52 Ответить
ось ****!!!! Не розуміє, що якщо би її не пускали додому москалі, то це би робили "салдати нато"!! Як можна бути такою тупою і непатріотичною!!! Її обов'язково треба перевірити на іноагенство! Однозначно запродана засланка.
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29.12.2021 15:31 Ответить
Страшные натовцы ещё бы изнасиловали и запенили, а тут просто не пускают. Подумаешь, печаль какая тут радоваться надо.
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29.12.2021 18:49 Ответить
Это не пускают домой свои росгвардейцы. А могли бы не пускать домой войска НАТО! Этого она хочет!?
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29.12.2021 15:38 Ответить
Нет у вас больше домов. Привыкайте,вы теперь кацапы.
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29.12.2021 15:39 Ответить
Плохо им при Украине жилось , ну теперь под сильной ногой , жизнь наладиться
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29.12.2021 15:39 Ответить
"Грешно смяться над убогими."(с)
Але чомусь так радісно на душі!
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29.12.2021 15:40 Ответить
к кому ты обращаешься, идиотка, чего орешь? запомни, матрёха, дура ты ватная, на паРаше
нет президента законного, на паРаше есть нелегитимный ботоксный Сцарёк карла путятишна, которому ваши мелкие проблемы до кизды.

в аннексированном Крыму, под оккупантами, нет и не может быть никакой законности и правопорядка по определению, убогая.

так штА, кончай орать, дура, иди лучше утопись под Аю-Дагом.
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29.12.2021 15:46 Ответить
Раби думали, що до них буде ставлення, як до вільних людей? Ні, до рабів ставлення, як до рабів.
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29.12.2021 15:51 Ответить
Ви ж хотіли померти в Росії? То чого тепер зволікаєте? Все, Росія вже прийшла. І виявилося, що ви їй ні на хір не потрібні. Так що впєрьод!
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29.12.2021 16:01 Ответить
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29.12.2021 16:14 Ответить
Нічо вона не понімає в росіянській філософії. Уже могла б здогадатися, що держава їй благо зробила, бо якби її не затримали росгвардійці, це напевно зробили би солдати НАТИ!
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29.12.2021 16:54 Ответить
А чого не на колінах,хто так просе!
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29.12.2021 17:04 Ответить
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29.12.2021 17:13 Ответить
Там де з'являються московити, там люди припиняють радіти життю, там з'являються брехня, зрада, занепад, сльози, кров та смерть ! НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ !
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29.12.2021 17:31 Ответить
Ну нечего ныть, вас давно предупреждали что ваше жильё на территории Артека незаконно.
А всё таки скажите, как было замечательно при Украине, можно было быковать, борзеть без страха, к президенту не обращаться, и всё ушло как мираж.
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29.12.2021 17:37 Ответить
Можно же на камнях переночевать и температура хорошая +1 ночью.
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29.12.2021 18:07 Ответить
Потому что Крым не ваш, в ихний)))
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29.12.2021 18:26 Ответить
Действие росгвардии поддержую,от коих получаю глубокое моральное удовлетворение.
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29.12.2021 18:27 Ответить
И главное никаких тебе протестов или скандалов. Присели на корточки и скулят владимвладимрыча помоги спаси)) Картина Репина прям)
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29.12.2021 18:27 Ответить
не верю,руске добрьіе і вежлівьіе.а вьі всьо врьоте
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29.12.2021 18:34 Ответить
Это родная говень, детка. Что посеяла то и жни.
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29.12.2021 19:08 Ответить
Как царю челобитную подаешь, холопка? На колени! И да, жрите, суки, досыта, не обляпайтесь
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29.12.2021 19:09 Ответить
Как это дом на территории Артека?
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29.12.2021 19:19 Ответить
А путєну ти тепер і нах... не потрібна.Все,що йому потрібно,ви,чмошники, вже зробили. Зате нема біндєр і правасекав...
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29.12.2021 19:31 Ответить
в хантемансийском округе сейчас хорошо... минус 55 по цельсию.
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29.12.2021 19:40 Ответить
Получила те що заслужила.
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29.12.2021 20:24 Ответить
Какой Артек? За спиной знак таможни висит. Сами КПП не могли соорудить?
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29.12.2021 20:25 Ответить
вот оно счастье то какое в "родной говени" !
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29.12.2021 20:26 Ответить
Владимирвладимировичпук тебя обязательно услышит, и накажет всех атя тя .
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29.12.2021 20:35 Ответить
Это так приятно слушать!)
Скачаю это, и буду слушать, когда настроение плохое!
Так этой твари и надо. Все со временем возвращается..
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29.12.2021 21:18 Ответить
а могли просто в теплушку и в какую нибудь сибирь, снег убирать.
так что радуйся молча))) сама же хотела
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29.12.2021 22:16 Ответить
Ви ж так хотіли ху.ла. Ось вам, радійте, які питання? Ще памятники карлику на кожному кроці наставте і ікони хла в церквах повіште і буде вам щастя.
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29.12.2021 22:24 Ответить
Как кацапка челобитную сцарю подает? Почему не на коленях?
Совсем уже обнаглели---никакого уважения!
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29.12.2021 22:49 Ответить
вона реально не розуміє "пачєму"? русскій мір патаму шта!)))
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30.12.2021 00:41 Ответить
Женщина, ты рассходный материал для Кремлевской власти, которую ты поддерживаешь. Тобою и твоими "правами" можно принебречь ночью, зимой, голод, эпидемии.
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30.12.2021 03:07 Ответить
иди дальше кричи - "педофил приди"... ввалился... сами хотели... так нефиг жаловаться...
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30.12.2021 06:55 Ответить
Как в той песне поётся (слегка перефразирую) : Кто был никем - тот стал ничемъ!
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30.12.2021 08:40 Ответить
Пофиг! Предатели должны понять, что предавать страну в которой родился, вырос, нельзя! Получайте по полной от оккупантов!
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30.12.2021 12:00 Ответить
А БУМЕРАНГ ПРАЦЮЄ!!! ТЕПЕР ВАМ КРИМЧАНАМ ЗАЛИШИЛОСЯ ВИКОНАТЬ ЩЕ ОДНЕ! ВИ КОЛИСЬ КРИЧАЛИ, ЩО ГОТОВІ СОЛОНУ ВОДИЧКУ ПИТЬ, ТІЛЬКИ ЩОБ БУТИ В РОССІЇ!!! Я ВАМ БАЖАЮ ЩОБИ І СОЛОНОЙ ВОДИЧКИ ВИ В ДОСТАЛЬ НАПИЛИСЯ В РОСІЇ!!! НОГИ ОБ ВАС УЖЕ ПОВИТИРАЛИ РОССІЯНЕ, А ТЕПЕР ЩЕ Й КУЧУ НАЛОЖАТЬ НА ГОЛОВУ!!!
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30.12.2021 14:33 Ответить
Зачем вам домой? Вы и так дома в росиюшке.
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31.12.2021 16:17 Ответить
Не смешно? Это рабсия!!!
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01.01.2022 20:14 Ответить
камни с неба
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01.01.2022 20:15 Ответить
Это русафобия или ещё нет?
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03.01.2022 09:48 Ответить
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