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В ближайшее время будут привиты от коронавируса 50% взрослых украинцев. Мы снабжены вакцинами на следующий год, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Одной из главных задач 2021 года была вакцинация населения от COVID-19.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное - они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", - отметил он.

По данным Шмыгаля, с начала года поставлено в Украину более 40 млн доз.

"Также мы снабжены вакцинами и на следующий год", - добавил премьер.

"В целом в этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое", - резюмировал он.

Также читайте: Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
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29.12.2021 14:15
+9
В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
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29.12.2021 16:39
+6
Собі коли. ,Шмирдяй
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29.12.2021 13:53
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"Так само ми забезпечені вакцинами й на наступний рік", - додав прем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3307731

Так шта прийдётся повторить.
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29.12.2021 13:52 Ответить
И это прекрасно. Боты негодуют- тоже хопошо
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29.12.2021 16:16 Ответить
Мне кааца, остальные 50% уже переболели, а некоторые по два раза...
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29.12.2021 13:52 Ответить
Від корита невідмоляються...
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29.12.2021 13:54 Ответить
Собі коли. ,Шмирдяй
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29.12.2021 13:53 Ответить
Возникает резонный вопрос: за чей счет весь этот банкет?! Лично я за то что бы вакцины были платные. Хочешь уколотьсся - плати Пфайзеру или китайцам сам. Посмотрел бы я тогда, как резко сократилось бы коронобесие вакцинутых.
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29.12.2021 14:08 Ответить
За твой, конечно. Хочешь ты этого или нет. Иначе из автобуса менты на мороз выкинут. Добровольно так сказать.
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29.12.2021 14:10 Ответить
Да уж, за дурость 73% расплачиваются все. Вон уже на ЦН появилась новость о податке на сладкую газировку. Как всегда прикрываются заботой о здоровье.
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29.12.2021 14:17 Ответить
з "солодкими водичками" ,чіпсами(особисто не купую від слова ВЗАГАЛІ) треба справді щось робити.

можливо забороняти вільний продаж, подібно як сигарет біля шкіл..
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30.12.2021 10:25 Ответить
не надейся что карантин будет вечным
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29.12.2021 14:18 Ответить
Ботик, в стране все делается за счет налогоплательщиков. А защита населения от любых угроз прописано в конституции. А ты платишь налоги в бюджет за ботоводство? Уверен что нет. Так что....
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29.12.2021 16:11 Ответить
В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
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29.12.2021 16:39 Ответить
Была бы вакцинации более успешной. Для мало обеспеченых были б субсидии. Боты из мокшандии писали б посты за фрубли на дошик завидуя
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29.12.2021 16:14 Ответить
АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
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29.12.2021 14:10 Ответить
От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
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29.12.2021 14:15 Ответить
Вакцинированные ускоренными темпами невымирают.
Запам'ятай це тваринко з червоної книги. 😝
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29.12.2021 14:49 Ответить
Сходи в кардіологічне, там через вас вже переступати треба
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29.12.2021 14:54 Ответить
Через ваших вже переступати нікуди нетреба.
Хрестик на горбочку, доглянута могилка, ну ще й радість рідних шо бог дав, та й нарешті і забрав. 😜
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29.12.2021 16:00 Ответить
Оце ти даремно бога гнівиш.
Гляди - під богом ходимо.
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29.12.2021 17:41 Ответить
Бери пример с попов и папы римского.
ШОБ БОГА НЕГНЕВИТЬ, ОНИ ВСЕ ПРИВИЛИСЬ.
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29.12.2021 19:22 Ответить
ВалЭрон как и вся ковидобратия за свой счет до конца января.Еще в начале ноября вслух обсуждалось снижение градуса напруги и уменьшение кол-ва новостей по ковидобесию к началу декабря, что и было сделано Так же само все готовится к запуску и новым волнам с 20го января.После Крещения и оф.началом сессий - начнется новый виток ковидобесия, которым будут кошмарить всю весну.А потом если морганы неврут, летом все сойдет нанет.
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29.12.2021 15:38 Ответить
LeOnid Tkachenko ee50b845

АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
------------
я б не сказав..
Пригожин може собі дозволити подібну ротацію тролів...
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30.12.2021 10:22 Ответить
Мабуть таки передоз
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01.01.2022 18:28 Ответить
тююю, тышо стахановец? Твои уже двенедели гуляют, а ты тут за двадня до нового года пердак свой рвешь Ты только с отпуска и не протрезвев в бой кинулся?
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29.12.2021 15:42 Ответить
Шо курво, завидки берут шо у людей и отпуска есть, и рождественские каникулы есть ?????
А тебе лоху без отпуска и без выходных и в новогоднюю ночь пахать прийдёться. 🤪
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29.12.2021 16:23 Ответить
А "найвеличніший""говорив що ми чемпіони в світі по боротьбі з коронавірусом.Супер брехуни і супер базіки.
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29.12.2021 15:53 Ответить
я бачу цифру 34-35 відсотків.

звідки 50 ?

хіба що пораховано тих, хто вакцинувався рік і більше тому, і у котрих кількість антитіл зменшилась додопрививочних рівнів..
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30.12.2021 10:20 Ответить
Антивакс боты, налетай!! А то седня можно без дошика со стекломоем остаться.
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29.12.2021 15:59 Ответить
ну ні..уя собі...)))) вся антивакцинаторська пи..добратія злетілась в тему ...)))
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30.12.2021 10:18 Ответить
 
 