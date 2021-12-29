В ближайшее время будут привиты от коронавируса 50% взрослых украинцев. Мы снабжены вакцинами на следующий год, - Шмыгаль. ВИДЕО

Одной из главных задач 2021 года была вакцинация населения от COVID-19.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное - они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", - отметил он.

По данным Шмыгаля, с начала года поставлено в Украину более 40 млн доз.

"Также мы снабжены вакцинами и на следующий год", - добавил премьер.

"В целом в этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое", - резюмировал он.

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