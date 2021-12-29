В ближайшее время будут привиты от коронавируса 50% взрослых украинцев. Мы снабжены вакцинами на следующий год, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Одной из главных задач 2021 года была вакцинация населения от COVID-19.
Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное - они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", - отметил он.
По данным Шмыгаля, с начала года поставлено в Украину более 40 млн доз.
"Также мы снабжены вакцинами и на следующий год", - добавил премьер.
"В целом в этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое", - резюмировал он.
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Так шта прийдётся повторить.
можливо забороняти вільний продаж, подібно як сигарет біля шкіл..
Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
Запам'ятай це тваринко з червоної книги. 😝
Хрестик на горбочку, доглянута могилка, ну ще й радість рідних шо бог дав, та й нарешті і забрав. 😜
Гляди - під богом ходимо.
ШОБ БОГА НЕГНЕВИТЬ, ОНИ ВСЕ ПРИВИЛИСЬ.
АНТІВАКСЕРОВ у коментах усе меншає.
Природний відбір та теорія Дарвіна в дії. 🤪
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я б не сказав..
Пригожин може собі дозволити подібну ротацію тролів...
А тебе лоху без отпуска и без выходных и в новогоднюю ночь пахать прийдёться. 🤪
звідки 50 ?
хіба що пораховано тих, хто вакцинувався рік і більше тому, і у котрих кількість антитіл зменшилась додопрививочних рівнів..