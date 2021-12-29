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"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento протаранил два автомобиля. ВИДЕО
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Пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento устроил ДТП на улице Металлистов в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, нетрезвый водитель протаранил два автомобиля. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался, а угрожал полицейским связями жены. ДТП произошло вечером 28 декабря.
По данным СМИ, нетрезвый водитель – Николай Петрович Кучер, а его жена – Калиневич Галина Михайловна. Она действительно работает начальником отдела внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Украины.
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+47 Кремень
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показать весь комментарий29.12.2021 15:18
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"Каков поп. таков и приход"(с)
Да не в этой стране....
Например, муж сенатора США в невминяемом состоянии устроил ДТП.
- Ну и кто твой дядька?
- Мой дядька - матушкин братуха!
-...уячечная! Это министерство культуры (образования, внутренних дел....свой вариант)
Тупое быдло выбрало такое же быдло!
Моральные уроды, дегенераты, извращенцы, умственно неполноценные, наркоманы, алкоголики, психопаты, бывшие бандиты...
"Це пральня, ******* - це міністерство культури!"