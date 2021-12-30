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"Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество отличных блюд, стоит 8 гривен за килограмм", - Елена Зеленская. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы Происшествия

Первая леди Елена Зеленская заявила о доступности продуктов для здорового питания и сказала, что замороженная скумбрия стоит всего 8 гривен за один килограмм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1", где обсуждался вопрос здорового питания.

"Первое правило - самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые не переработанные продукты. Хек стоил... Это был не хек. Это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд и она стоит где-то 8 гривен за килограмм", - сказала первая леди и добавила: "Да. Мы такое едим", - в ответ на вопрос, готовятся ли такие блюда в семье Зеленских.

Читайте также: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась.

"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 гр. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7.00. А вот правильным остается то, что скумбрия очень полезный продукт", - отметила Зеленская.
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Топ комментарии
+148
Вы сделали это вместе, зебилы. Теперь по 8 гривен скумбрию ищите
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29.12.2021 15:51
+144
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с)
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29.12.2021 15:50
+119
мадам последний раз была в магазе еще до войны....
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29.12.2021 15:50
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Страница 7 из 7
Зеля тупее Яныка,Янык от людей прятал свою мадам.
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29.12.2021 22:43 Ответить
я так розумію, що ціни вона на цінниках бачила, але точно не скуплялась. Ціни в супермаркетах давно за сто грам а не за кіло. А в чек заглядають лише "ніщеброди".
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29.12.2021 22:43 Ответить
Не чеши по ушам,цена за 100 грамм пишется на корсную рыбу.
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29.12.2021 22:50 Ответить
81193 - просмотров
580 - комментариев
Это - успех!
Это - известность!
Ну и еще, всякого по мелочи.....
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29.12.2021 22:53 Ответить
Ленка "приготовила" шикарную скумбрию !
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29.12.2021 23:05 Ответить
она сценарии для дебильного квартала еще пишет ?
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29.12.2021 23:07 Ответить
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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30.12.2021 15:25 Ответить
З душком оселедця 🙂
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29.12.2021 23:15 Ответить
ну, це ж цитата - "своїми руками, сама"
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30.12.2021 01:04 Ответить
А если еще дабавить сало по 20 грн!!!!! Да гречкой по 12 полирнуться!!!!!! Шикарная поляна выходит!
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31.12.2021 10:11 Ответить
Зе скумбрія))))
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29.12.2021 22:56 Ответить
Олена-скумбрія
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30.12.2021 10:55 Ответить
Вона мене сьогодні вранці просто розлютила... Лєнка-рибина - подружка Колі-котлети.
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29.12.2021 23:00 Ответить
Але ж вона тупа курка...
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29.12.2021 23:10 Ответить
Підсумуємо : зебіли ви думали що вони будуть їздити на работу на лєсопєді , а по факту вони самі даже не скупляться в крамниці , максимум шопінг від нудьги
Зебіли ви лохи з стокгольмським сіндромом
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29.12.2021 23:13 Ответить
Ви нічого не плутаєте? Може, ви лохи ?))))
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30.12.2021 07:08 Ответить
Сестра работает в рыбном отделе.Пришла со смены,говорит спрос на скумбрию сильно вырос.Я так думаю на 73 % не меньше.
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29.12.2021 23:22 Ответить
Ніхто крім заголовків не читає тексту
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29.12.2021 23:27 Ответить
Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді Джерело: https://censor.net/ua/v3307765
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29.12.2021 23:44 Ответить
Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.

"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г.
Джерело: https://censor.net/ua/v3307765
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29.12.2021 23:54 Ответить
ВІРИМО !!!😂😂😂 І про яловичину за 20 грн також 🙂
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30.12.2021 00:01 Ответить
Ну зайдіть у супермаркет, майже усі ціни вказують за 100 грамів.
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30.12.2021 00:03 Ответить
Дивись язик не зітри 🙂
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30.12.2021 00:15 Ответить
Так , в супермаркетах пишуть частенько чіну за 100 гр. Але в розмовній речі ніхто не використовує ціну за 100 гр . Ви коли небудь казали жінці : купив ковбасу по 20 гр за кілограмм ? Дамочка просто банально далека від народу .
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30.12.2021 05:58 Ответить
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29.12.2021 23:39 Ответить
Господи, да с какого дуба, Вы упали????? В каком сне видели скумбрию, по 8 гр??? Хватит издеваться над нородом.
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29.12.2021 23:57 Ответить
А до кінця пост дочитати вірування не дозволяє?
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30.12.2021 00:04 Ответить
І що там в кінці статті на цензорі ?
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30.12.2021 00:16 Ответить
Сейчас вылезет ********** и начнёт волать " Мне надоела уже эта грызня,що ж цэ робыться, я знаю где форель по 7.50 за 1.5 килограмма. Это на 17 километре трассы козлюпин-зеленожопск которую построил великий Зе .
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29.12.2021 23:59 Ответить
Предполагаю, что Елена Зеленская покупает замороженную скумбрию у Тищенко.
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30.12.2021 00:01 Ответить
Доллар по 8 грн Организм не сделал,но хоть скумбрия теперь будет по 8 грн.
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30.12.2021 00:20 Ответить
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30.12.2021 00:31 Ответить
спочатку коля мітбол, тепер Лєді - вони(слуги і служниці народу) певне живуть в якійсь іншій реальності
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30.12.2021 00:45 Ответить
Лена! Ты совсем дура?
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30.12.2021 00:48 Ответить
ні, скумбрія морожена.
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30.12.2021 00:58 Ответить
Обмовилася на нове прозвище, тепер вже не вирвеш з контексту.
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30.12.2021 08:54 Ответить
Якщо текст дочитаєш, то зрозумієш, шо ти дура
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30.12.2021 06:26 Ответить
Тобто ця зельонська курка кілограм і 100 грам не розрізняє, для неї воно одне і те саме. Дякую, зебіле, що просвітлив нас.
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30.12.2021 09:39 Ответить
А можно без вопросительного знака 😃
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30.12.2021 18:25 Ответить
Вторая серия "наколотых апельсинов".
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30.12.2021 01:37 Ответить
У Ленки рыло то в пуху.
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30.12.2021 01:46 Ответить
Дайте їй "сєльодкі"...
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30.12.2021 02:42 Ответить
Вони як вляпаються то завжди знаходяться ті хто поправляє "оговорочка вышла". Щось за 2 роки цих "оговорочок мільйон. І те що зелені при владі теж "оговорочка"? Ідіотизм повний!
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30.12.2021 08:11 Ответить
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30.12.2021 04:47 Ответить
СПУСТИСЯ НА ЗЕМЛЮ
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30.12.2021 05:54 Ответить
80 грн вона і коштує. Все вірно сказала.
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30.12.2021 06:28 Ответить
в принципі,якщо скуповуватись там де це робить Миколка Тищенко і Ленка Зеленська - то ціни на продукти не такі вже й дорогі ! так що не нагнітайте !
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30.12.2021 06:31 Ответить
Дружина моя каже "С...ка така, п...ла, коли вона в магазин ходила?" Я відповів дружині - вона по магазинам не ходить, її возять і тільки по бутіках, і то не в Україні. Повне л...но!
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30.12.2021 08:07 Ответить
Ленка тоже под кокосом. Долго думала что она постоянно ест' хек или скумбрию. Эти две рыбы очень сложно спутать
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30.12.2021 08:18 Ответить
Та! Скудва вона знає, їй янелох приносить харчі після роботи. Може заникав трохи дєньог, прийшлося брехнути Лєнці.
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30.12.2021 08:51 Ответить
Петюня, возвращайся в Украину будь мужиком
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30.12.2021 09:08 Ответить
Вітьок, ти скумбрії по 8 грн. за кіло обіжрався? Краще роби вже як твій кумир та нюхай клей.
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30.12.2021 09:42 Ответить
Клей,скумбрия...чем еще порошенковские пропагандисты будут замывать главную на сегодняшний день тему- предательство Родины Порошенком?
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30.12.2021 09:58 Ответить
плохо стараешься, быдлота! беня леденец отберет!
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30.12.2021 10:31 Ответить
Беня должен сидеть в тюрьме вместе с Порошенком.
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30.12.2021 10:55 Ответить
Все як при більшовиках... всіх " куркулів", інтелігенцію -дворян пересаджати перестріляти.. а потім через 15 років втрата 8 мільйонів від голодомору а в 1937 мільйони від репресій.. до 1960 року трудодні та привязка до місця прописки.. як у кріпаків. .. потім пусті прилавки та тотальна неефективне економічне управління країною.. Немає у нас потужньої сили яка здолає олігархів на жаль, але нам треба вибирати ту силу яка має вектор на США та Європу на її принципи та закони.. впливати на цю силу що швидше проводила реформи. Якщо ми будемо вибирати ноунеймів, людину без реальної підтримки та без вміння керувати без досвіду без команди досвідчених політиків.. ми програємо олігархам яких підтримує Кремль. Це все було і в 17 столітті і в 20 ом на почату.. тепер знову на старі граблі.
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30.12.2021 12:50 Ответить
Не стоит путать куркулей,дворян и ворюг-коррупционеров
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30.12.2021 13:01 Ответить
Зебіл, якщо порошенко винен у "державній зраді", забезпечивши країну вугіллям та газом у зимовий період 2014-2019 років, то я сподіваюсь що зельонський не повторить його "помилки" і ти замерзнеш нахрен
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30.12.2021 12:44 Ответить
Брехня для дебилов.Порошенко заставил отказаться от отличного угля из Африки под брехливым предлогом его не кондиции.
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30.12.2021 14:12 Ответить
так там же просто - муж и жена - одна сатана... конченные... что они там пьют и курят? все больше проседают на химию... то-то даже должность придумали в МВД под генуцвили, чтобы контролировать наркопоток из оккупированных территорий... да еще буданова приставили охранять... ну а вершина эпопеи - это жена генуцвили... та вообще в кабинете все уже раздает... или на дом семье привозит?
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30.12.2021 09:20 Ответить
эти твари живут в другом, своем прекрасном мире.
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30.12.2021 09:33 Ответить
ипанутая семейка.
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30.12.2021 09:36 Ответить
теперь к мему "вовочка не лох" добавился "ленка скумбрия"
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30.12.2021 10:12 Ответить
прилипнет кликуха, ой, прилипнет...
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30.12.2021 11:12 Ответить
не пам"ятаю точно - де, але в Святому Писанні сказано "...не суди його по словам його, а суди - по ділам...". припустимо, що Лєнка обмовилась двічі (коли спочатку "задвинула пламєнну рєчугу" за хек. а потім поправилась, що це не хек, а скумбрія, хоча їх сплутати досить важко), припустимо, що хотіла сказати 8грн. за 100гр., чи 80грн. за 1кг., а сказала - як сказала, бо перехвилювалась (в що я не вірю, бо за 2,5роки правління "найвеличнішого" вже можна було б трохи призвичаїтись до своєї ролі "першої лєді", та й перед ефром учасникам видають їх слова, які хоча б прочитати потрібно, а краще - вивчити, як актори ролі вчать). але ж ця реакція розуміння, що "ми всі люди, які мають право на помилку" могла б бути сприйнята не так гостро суспільством, якби це не була "Лєнка-первайа лєді"! у той же час зі справами, а не словами, у неї - "нє очєнь", а краще сказати - зовсім ніяк. відвідувань поранених військових - немає, допомоги осиротілим дітям загиблих героїв - ніякої, маскувальні стіки та костюми Гіллі вона не плете, Різдв"яні та Новорічні подарунки не складає і на Східний фронт не возить, в всіх новин про її "многотрудну" діяльність на політичній "сцені" тільки й того, що то там, то там з"являлась "в нових костюмах, платтях, аутфітах". тому й так це все гостро сприймається зараз, бо цей "Зе-лений клоунський спецназ", що всівся на нашу шию вже так усіх за#бав, що навіть придумувати нічого не потрібно, вони (ЗЕ-команда) нам все самі видають готовим
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30.12.2021 11:12 Ответить
Я вчера смотрел этот выпуск как раз, попивая кофе перед работой. Ленка конечно на фоне ребят смотрелась, как корова на льду, а те вокруг нее пытались как то фон веселый праздничный создать. Сонная, вялая, не выспавшаяся... Жена еще поржала, как она режет ножом что то там, видимо впервые взяла этот нож за 5 лет в руки.
Видимо Вовка сказал ей, мол дуй на канал, поднимай наш рейтинг. Подняла как смогла!
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30.12.2021 11:26 Ответить
Першу леді першою на військовий облік!
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30.12.2021 11:49 Ответить
Це не обмовка як потім заволали блазня г+г, вона дупля не нарізає по чому продукти, якщо і обмовка то по Фрейду!
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30.12.2021 11:52 Ответить
Епічне відео ,з дуже іронічною назвою:"Головне що в середині"! Не посперечаєшся!
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30.12.2021 12:16 Ответить
От шо не кажіть, а кожен народ заслуговує на ту владу, яку має.
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30.12.2021 13:06 Ответить
Картинки из жизни украинского истеблишмента. Ленка-рыба в манто из скумбрии за 8 гривен и зимних сандалях на босу ногу. Коля-котлета катающий митбол из сала за 20 гривен по голой жопекакуким. И Вирастюк, нюхающий благоухающий немытой селедкой с протухшей брынзой вареник в трусах спортсменки.
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30.12.2021 15:08 Ответить
За 100грамм.Оговорилась.Така ціна і є.
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30.12.2021 16:32 Ответить
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30.12.2021 17:36 Ответить
Каждая банкнота обеспечена килограммом скумбрии.
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30.12.2021 23:59 Ответить
Идиотки кусок!!!!
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30.12.2021 17:41 Ответить
це з тієї ж серії що і інша "леді" з її наколотими апельсинами,іноді краще мовчати ніж говорити..
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30.12.2021 18:07 Ответить
Вот и хорошо. Все ж помнят, например, кто такая "Бляха-Муха". Эту дурынду запомнят, как"Скумбрия по 8".
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30.12.2021 18:14 Ответить
Не скумбрія морожена, а мозги заморожені ,в голові!
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30.12.2021 18:56 Ответить
Главное всегда оправдают свой трёп....
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31.12.2021 16:45 Ответить
Людына ошибочно оговорилась, а на неё уже набросились дибилы, которые в жизне своей не раз делали подобное. УРОДЫ угомонитесь.
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31.12.2021 18:38 Ответить
скумбрия 8 , гречка 12, а мясо 20 все правильно !
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02.01.2022 12:09 Ответить
а в якому маркеті чи на базарі за такою цвною пропонують скумбрію, ??? я 100 кг візьму реально, чи то Зеленська зовсім здуріла чи издевантся над нами
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01.01.2022 11:14 Ответить
Как же вы мрази в пиджаках от кардена в раде, ив министерствах далеки от народа .......
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02.01.2022 11:35 Ответить
Сколько ж злых людишек в Украине, за малейшую ошибку готовы заклевать, ведь наверняка сами и не раз в жизни ошибались и могли ляпнуть не подумав, ну такие прям все грамотные просто тошнит.
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03.01.2022 21:34 Ответить
Тупой народ выбрал эту власть, теперь жрите скумбрию по 8 и мясо по 20! Так вам отдам и надо!!!
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04.01.2022 23:11 Ответить
Хай покаже цину на таку рибу я сама пиду и купую вона живе на планети нептун о таи рыба ,8
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06.01.2022 00:52 Ответить
Людям свойственно ошибаться, народ может оговориться на выборах
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25.01.2022 20:33 Ответить
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