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Путин хочет, чтобы Украина развалилась на две-три части, – Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент России Владимир Путин стремится за счет внутренней дестабилизации добиться развала Украины.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - подчеркнул он.

По словам Данилова, большого скопления войск РФ на границах не наблюдается – есть перемещение.

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", - пояснил секретарь СНБО.
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Топ комментарии
+46
Не біда, що цього хоче путін. Біда, - що цього хоче Зеленський.
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29.12.2021 17:31
+23
путін хоче, а ви здійснюєте.
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29.12.2021 17:32
+19
Данилов говорит о том, что все знают. Открыл Америку. Мне лично интересно, что думает наша власть, как она стремится разделить РФ на части, что она делает для этого, как она собирается защищать народ Украины, как она закупает дистанционное оружие, дроны для того чтобы на фронте военные не были пушечным мясом, не погибали каждый день как сейчас. Что делает клоун Зеленский, сколько закупил уже дистанционной высокоточной техники на деньги преступного олигархата. Вот это пусть Данилов расскажет. А то пока что знаем тольуко про коррупцию в армии.
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29.12.2021 18:01
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Что хочет то и получит, себе. ...
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29.12.2021 22:02 Ответить
Москалі - це шмат лайна. Пошліть їх накуй
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29.12.2021 22:20 Ответить
а чи не хоче фуйло піти на Харитона, Ульяну , Йосипа?
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29.12.2021 22:22 Ответить
член йому в дупу
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29.12.2021 22:25 Ответить
Ти йому хочеш приємного?
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30.12.2021 12:10 Ответить
Гораздо большую опасность для Украины представляет зеля со своим окружением. Если У Путлера что-то и получится только благодаря ему.
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29.12.2021 22:49 Ответить
А наші гетьмани за рейтинги *********. Тут і путлеру робити нічого не треба буде. Самі роздеребанять державу. Кожному по дві області.
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29.12.2021 23:04 Ответить
НЕХАЙ йде лісом
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29.12.2021 23:09 Ответить
А вы уже пробовали посмотреть в глаза или просто перестать стрелять?
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30.12.2021 00:20 Ответить
...учи, матчасть, студент: не 2/3 , а 5 - "свой" кусочек и "подачка" другим волчарам, с западной стороны : их аккурат 4
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30.12.2021 04:46 Ответить
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30.12.2021 06:11 Ответить
Как только лугандону будет присвоен "особливий статус", так сразу Западная Украина заявит о своей автономии, потому, что жить с предателями и манкуртами западньІе украинцьІ не смогут, а за ней и Юг УкраиньІ за хочет автономии.
Поетому надо думать кто и каким образом может развалить Украину. С КрьІмской автономией в унитарном государстве уже начудили и в итоге КрьІм потеряли.
И никакой путлер Украину не развалит на части, если ето не сделает сама украинская власть.
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30.12.2021 08:53 Ответить
Как нам повезло, что ест ьтакой оракел с ветеринарным образованием, который хнает, что хочет Путлер. Это так же в африканских племенах. Все хотят узанть, что задумад их бох. А Данилову открылось просвещение!
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30.12.2021 09:12 Ответить
Хорошо ,что рядом с Зеленским есть пан Данилов!!!! Спасибо вам !!!!!
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30.12.2021 09:42 Ответить
Путлеру помогают...
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30.12.2021 09:55 Ответить
Одни слова от зедебилоидов.Где подготовка ?
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30.12.2021 09:58 Ответить
Не раскачивайте лодку... Це бляха вже смішно.
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30.12.2021 10:06 Ответить
Вот честно, после того, как прошел Дебальцево, я не мог и представить себе, что проголосую когда-то за пороха. На тот момент, я готов был его подвесить собственноручно.
Когда мой народ заставил меня выбирать, как любит говорить нынешнее подобие Президента, между человеком, который понятия не имел (кажется, что до сих пор не имеет) о политике, дипломатии, управление структурой большей, чем студия, хоть и достаточно большая и успешная и циничным зажравшимся царьком порохом, я уже тогда немного начал злиться на свой народ и закрадывалась мысли, что значит, мы этого заслуживаем. Но учитывая то, что страна на тот момент была уже 5 лет под ударом намного более сильного врага, мне пришлось стать порохоботом. Не время экспериментов было, как и остаётся до сих пор.
Я принял выбор моего народа. Я горд, что мой народ имеет право выбирать и добился того, чтобы этот выбор не фальсифицировался. Даже если мне он не нравится. Я собрался и уехал в Польшу. Мне не по пути с этим народом. И мне не стыдно за то, что я так говорю. Я ради этого народа рисковал жизнью, оставил часть здоровья, пережил предательство военного руководства.
Друзья, пока мы ноем и ищем виноватых, нас тихонько распиливают. И прежде всего это выгодно врагу. Хватит искать виноватых!
Я голосовал за Януковича, когда его выбирали и я за свою ошибку ответил кровью. С первого дня был на Майдане и пусть не с первого дня, но все же был на войне.
И пока в нашей национальной идее не появится чувство ответственности за свой выбор, чувство того, что каждый таки может изменить что-то, у нас и будет выбор между такими людьми-вспышками, как нынешнее подобие Президента и порохом.
И чем дольше большинство наших граждан думает, что он сам ничего не может сделать, тем меньше у нас шансов сохранить нашу страну.
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30.12.2021 10:19 Ответить
Мы должны в ответ хотеть развала кацапии.
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30.12.2021 11:22 Ответить
Це стосовно тупого наїзду на Порошенка?
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30.12.2021 12:51 Ответить
Вообшем надо росию присоеденить к Украине. Сделать такие законы чтоб богатые росийские граждане сами захотели это сделать получив все плюшки Украинского гражданства. Вопервых надо выдавать украинские паспорта лояльно настроеным. И пусть деньги все сюда везут в виде инвестиций. Сделать для росийских граждан в украине офшорную зону. Вообшем сделать Киев столицей бывших союзных государств.
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31.12.2021 15:54 Ответить
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