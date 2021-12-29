Путин хочет, чтобы Украина развалилась на две-три части, – Данилов. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин стремится за счет внутренней дестабилизации добиться развала Украины.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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"После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - подчеркнул он.

По словам Данилова, большого скопления войск РФ на границах не наблюдается – есть перемещение.

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", - пояснил секретарь СНБО.