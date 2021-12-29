Путин хочет, чтобы Украина развалилась на две-три части, – Данилов. ВИДЕО
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Президент России Владимир Путин стремится за счет внутренней дестабилизации добиться развала Украины.
Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - подчеркнул он.
По словам Данилова, большого скопления войск РФ на границах не наблюдается – есть перемещение.
"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", - пояснил секретарь СНБО.
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Поетому надо думать кто и каким образом может развалить Украину. С КрьІмской автономией в унитарном государстве уже начудили и в итоге КрьІм потеряли.
И никакой путлер Украину не развалит на части, если ето не сделает сама украинская власть.
Когда мой народ заставил меня выбирать, как любит говорить нынешнее подобие Президента, между человеком, который понятия не имел (кажется, что до сих пор не имеет) о политике, дипломатии, управление структурой большей, чем студия, хоть и достаточно большая и успешная и циничным зажравшимся царьком порохом, я уже тогда немного начал злиться на свой народ и закрадывалась мысли, что значит, мы этого заслуживаем. Но учитывая то, что страна на тот момент была уже 5 лет под ударом намного более сильного врага, мне пришлось стать порохоботом. Не время экспериментов было, как и остаётся до сих пор.
Я принял выбор моего народа. Я горд, что мой народ имеет право выбирать и добился того, чтобы этот выбор не фальсифицировался. Даже если мне он не нравится. Я собрался и уехал в Польшу. Мне не по пути с этим народом. И мне не стыдно за то, что я так говорю. Я ради этого народа рисковал жизнью, оставил часть здоровья, пережил предательство военного руководства.
Друзья, пока мы ноем и ищем виноватых, нас тихонько распиливают. И прежде всего это выгодно врагу. Хватит искать виноватых!
Я голосовал за Януковича, когда его выбирали и я за свою ошибку ответил кровью. С первого дня был на Майдане и пусть не с первого дня, но все же был на войне.
И пока в нашей национальной идее не появится чувство ответственности за свой выбор, чувство того, что каждый таки может изменить что-то, у нас и будет выбор между такими людьми-вспышками, как нынешнее подобие Президента и порохом.
И чем дольше большинство наших граждан думает, что он сам ничего не может сделать, тем меньше у нас шансов сохранить нашу страну.