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Украинские добровольцы уничтожили двух россиян и КамАЗ двумя управляемыми ракетами, – ДШГ Ведмеди. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Доброволец Александр Ведмидь, ветеран войны, обнародовал видео уничтожения грузового автомобиля КамАЗ 9-го полка 1-го армейского корпуса ВС РФ в Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук добровольца Александра Ведмидя.
По данным украинской разведки уничтожены 2 российских военнослужащих, 3 ранены. Место и время, когда произошло это событие Ведмидь не указывает, вероятно, это произошло до объявления всеобщего перемирия.
Кто именно производил пуски ракет, также не уточняется.
Топ комментарии
+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий31.12.2021 15:43
+40 mrSmith
показать весь комментарий31.12.2021 15:46
+40 Злий Грицько
показать весь комментарий31.12.2021 15:49
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Так робіть і надалі.
А на запити від зе-чинів з Києва відповідайте, що це не ви.
Тут причепитесь взагалі нема до чого, плюс до всього це була рухома ціль.