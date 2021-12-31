Украинские добровольцы уничтожили двух россиян и КамАЗ двумя управляемыми ракетами, – ДШГ Ведмеди. ВИДЕО

Доброволец Александр Ведмидь, ветеран войны, обнародовал видео уничтожения грузового автомобиля КамАЗ 9-го полка 1-го армейского корпуса ВС РФ в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук добровольца Александра Ведмидя.

По данным украинской разведки уничтожены 2 российских военнослужащих, 3 ранены. Место и время, когда произошло это событие Ведмидь не указывает, вероятно, это произошло до объявления всеобщего перемирия.

Кто именно производил пуски ракет, также не уточняется.

Смотрите также: "Празднуйте, мы прикроем!", - военнослужащие ООС поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом на провокации против Донбасса"