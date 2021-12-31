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Украинские добровольцы уничтожили двух россиян и КамАЗ двумя управляемыми ракетами, – ДШГ Ведмеди. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Доброволец Александр Ведмидь, ветеран войны, обнародовал видео уничтожения грузового автомобиля КамАЗ 9-го полка 1-го армейского корпуса ВС РФ в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук добровольца Александра Ведмидя.

По данным украинской разведки уничтожены 2 российских военнослужащих, 3 ранены. Место и время, когда произошло это событие Ведмидь не указывает, вероятно, это произошло до объявления всеобщего перемирия.

Кто именно производил пуски ракет, также не уточняется.

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Украинские добровольцы уничтожили двух россиян и КамАЗ двумя управляемыми ракетами, – ДШГ Ведмеди 01

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Топ комментарии
+73
Ведмедям-респект...
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31.12.2021 15:43
+40
Отличный способ провести 2021 год!
Браво!
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31.12.2021 15:46
+40
З Новим роком хлопці! Слава Україні! Героям слава! А путєн - хуйло!
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31.12.2021 15:49
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Жертва гарно виглядає..так має виглядати кожний виживший бойовик лугандону . Щоб все життя, падли, пам'ятали і своїм організмом відчували свій гріх перед Україною.
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31.12.2021 20:18 Ответить
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Когда реальных побед нет, надо показать как угробили грузовик)))На Большее-Не Способны! Аника-воины)))
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31.12.2021 20:47 Ответить
Кац, ты чего брезгуешь своей власовской тряпкой?
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31.12.2021 21:00 Ответить
прекрасное видео
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31.12.2021 22:49 Ответить
Пречудово !
Так робіть і надалі.

А на запити від зе-чинів з Києва відповідайте, що це не ви.
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31.12.2021 20:54 Ответить
Вы там офигели две ракеты?Цельтесь лучше
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31.12.2021 21:16 Ответить
Контрольный, чтоб наверняка.
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31.12.2021 22:45 Ответить
идет борьба за цену жизни как цапа. чем дешевле, тем лучше.
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31.12.2021 23:21 Ответить
Если не ошибаюсь, то это были старые советские ракеты. Как сами понимаете их срок использования уже на исходе.
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01.01.2022 09:11 Ответить
Попали обидві, перша в кабіну, друга в кузов.
Тут причепитесь взагалі нема до чого, плюс до всього це була рухома ціль.
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03.01.2022 10:25 Ответить
Как говорила росийская мамка провожавшая своего *охотника на укров*, давай сынок иди отрабатывай ипотеку, одна нога здесь другая там.
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31.12.2021 21:57 Ответить
Гарно козломордим роги відбили. Respect!
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01.01.2022 03:17 Ответить
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01.01.2022 17:53 Ответить
В плен не брать!Слава Украине!
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03.01.2022 12:50 Ответить
минус 2 заблудившихся скота. 3е на лечении. Низкий поклон Медведям
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03.01.2022 16:41 Ответить
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