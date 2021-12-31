"Празднуйте, мы прикроем!", - военнослужащие ООС поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Украинские военные, которые несут службу в районе операции Объединенных сил, поздравили украинцев с новогодними праздниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Празднуйте, мы прикроем!" - говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Украинские защитники пожелали соотечественникам здоровья, счастья, согласия в семьях, успехов во всех начинаниях и самое главное – мира.

"Хочу пожелать мира, тепла, семейного согласия, воодушевления и самое главное - веры в нашу победу!" - сказал один из бойцов.

"Мы победим в этой войне, мы преодолеем ту заразу, которая сейчас ходит, кроме войны. Я думаю, что в следующем году мы станем еще сильнее, еще выносливее и все у нас будет хорошо", - сказал другой военнослужащий.

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