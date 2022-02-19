"Будапештское соглашение – это формат, не имеющий международных юридических обязательств", – посол Германии в Украине Фельдгузен. ВИДЕО
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не несущим юридические обязательства для подписантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, однако Фельдгузен уверена, что Будапештское соглашение следует рассматривать как площадку для завершения российско-украинской войны.
"Будапештское соглашение - это такой формат. Он не имеет международных юридических обязательств. Это предложение и я думаю, что сейчас нужно попробовать все", - сказала Фельдгузен.
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