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Будапештское соглашение (159) Фельдгузен (96)

"Будапештское соглашение – это формат, не имеющий международных юридических обязательств", – посол Германии в Украине Фельдгузен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не несущим юридические обязательства для подписантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, однако Фельдгузен уверена, что Будапештское соглашение следует рассматривать как площадку для завершения российско-украинской войны.

"Будапештское соглашение - это такой формат. Он не имеет международных юридических обязательств. Это предложение и я думаю, что сейчас нужно попробовать все", - сказала Фельдгузен.

Видео Україна 24

Читайте также: Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму, - Зеленский в Мюнхене
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Топ комментарии
+61
пф, я думаю в Украине специалисты-ядерщики только ждут своего часа.
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19.02.2022 19:56
+48
Чернобыль устроили советские спецы, которые халатно отнеслись к своим обязанностям, каким боком это к ЯО, я не знаю
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19.02.2022 19:59
+30
тобто, ми маємо відновити ЯЗ !
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19.02.2022 19:57
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Страница 7 из 7
Германия? А вы то тут причем к меморандуму?
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20.02.2022 12:27 Ответить
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ !)
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20.02.2022 13:12 Ответить
Нiчого собi пропозицiя пiд яку забрали 3-й ядерний арсенал свiту! Там пiдпиписи не якихось радникiв, а керiвникiв держав! Вiн важливiший документ за всi iншi домовленостi!
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20.02.2022 13:39 Ответить
"Будапештський угода - це такий формат. Він не має міжнародних юридичних зобов'язань." - то який дурень від України підписував цю угоду?
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20.02.2022 13:42 Ответить
Кравчук готовил, Кучма подписал.
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20.02.2022 15:05 Ответить
Вот это поворот… оказывается какие-то минские или Нормандские бумажки радников важнее чем документ с подписями президентов крупнейших ядерных держав??
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20.02.2022 14:04 Ответить
Вопрос гарантий.. даже не втом, что они должны прислать своих солдат.. и воевать.. а хотя бы дали ..тяжёлое вооружения.. от ракет например или самолётов.. тупо для выживания.
Маленькая страна Израиль.. не боится нападений соседей.. Знаете почему?.. Потому что у них есть.. ЯО
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20.02.2022 16:15 Ответить
Вони не бояться нападу бо обирають керівниками дієздатних осіб, які створюють та підтримують найпотужніші в регіоні звичайні збройні сили. І не зважаючи на ЯО їх регулярно обстрілюють. Але то мабуть випадковість.
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20.02.2022 17:32 Ответить
https://igor113.livejournal.com/894828.html

Командный Пункт ракеты Титан 2. Сейф с кодами запуска.
3-я Мировая началась бы с двух висячих замков.

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20.02.2022 19:42 Ответить
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