"Мы за#бались жить на стреме в этом гребаном ДНР", - жительница оккупированных Россией территорий. ВИДЕО

В сети опубликован видеозапись, на котором женщина, проживающая на оккупированных армией РФ территориях говорит об усталости от оккупационных властей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована на своей странице журналистом Денисом Казанским.

"Полезно посмотреть для понимания настоящих настроений в ОРДЛО", - пишет он в комментарии.

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