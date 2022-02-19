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"Мы за#бались жить на стреме в этом гребаном ДНР", - жительница оккупированных Россией территорий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

В сети опубликован видеозапись, на котором женщина, проживающая на оккупированных армией РФ территориях говорит об усталости от оккупационных властей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована на своей странице журналистом Денисом Казанским.

"Полезно посмотреть для понимания настоящих настроений в ОРДЛО", - пишет он в комментарии.

Читайте также: РФ готовит теракты на оккупированном Донбассе, чтобы ввести регулярные войска под видом миротворцев, - Залужный
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Топ комментарии
+121
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19.02.2022 22:30
+112
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19.02.2022 22:32
+107
На референдум ходила?
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19.02.2022 22:25
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Страница 4 из 4
Жителям маладых республик пора в эвакуацию куда-нибудь, устали от раскага мира. карлик это давно понял.
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20.02.2022 10:37 Ответить
Там скоріш було .. Якинович, Якубович
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20.02.2022 11:30 Ответить
Не вірять вони нікому... Ну то й живіть без віри і без Батьківщини! Головне пляшка горілки є! Тільки жить їм не дадуть ті, за кого голосували на референдумі.
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20.02.2022 11:24 Ответить
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20.02.2022 11:39 Ответить
детей двоих жалко что у них такая ..мама.. -- готовая хоть в зимбабве . хоть в лугандоне жить с расейским аусвайсом в кармане . бегать на митинги за ***** . топтать ногами желто-блакытный прапор . плевать на наших пленных и издеваться над ними . голосовать за ..единоросов.. а потом нажравшись водяры блеять что ей хочется жить по человечески ---- вот ты **** и дождалась ..хорошей.. жизни в ..русском.. мире -- вот он во всей красе . радуйся и меньше жри водяру у тебя двое детей
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20.02.2022 11:51 Ответить
за рюскэ езыг нада страдать!
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20.02.2022 12:50 Ответить
Люди доведены до отчаяния. Я не осуждаю их.
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20.02.2022 13:04 Ответить
- подивився цю п'яну шаболду

- після перегляду негайно відкрив Eset Mobile Security і клікнув "Сканувати пристрій"
...
- антивірус знайшов на смартфоні **********
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20.02.2022 13:44 Ответить
В Украине не легче, тут также судьи и мусора упоротые
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20.02.2022 14:15 Ответить
звідки тобі знати ,кацапчику,що в Україні?
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20.02.2022 15:03 Ответить
Провокатор, кацапчик, озирнися навкруги
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20.02.2022 15:46 Ответить
Поміняй мобілу на бояру, Лапоть, не пиши йухню.
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20.02.2022 18:48 Ответить
Сліпоту тяжно визнавати як і інші хвороби
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22.02.2022 08:59 Ответить
Потрібно було вже давно звідти виїхати з дітьми хоть в рф, хоть в Україну. Не розумію молодих людей з дітьми, які там сидять. В 2014 році, ок. Але за 8 років вже б можна було щось придумати. Ти або воюєш, або їдеш. Крапка. Головою думати треба.
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20.02.2022 14:34 Ответить
Їм не там ,не тут і не сям. Живуть реально в гамні і все рівно Україна не така "как ані хатят". Ось це і є яскраві представники лугандонського бидла
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03.03.2022 16:31 Ответить
Ці квочки не громадяни України,і мені глибоко насрати на те, що з ними буде.
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20.02.2022 15:02 Ответить
Не можу співчувати. На вид це люди, навіть жінки, але чи може жінка навіть у самому відчаї ТАК говорити. Ій все одно - ну і вперед куди завгодно в Зімбабве, матеря... млин Фу таке враження що вступив у блювотину
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20.02.2022 15:26 Ответить
Нехай для таких двухстульєжопих, які хочуть і рибку сьесть і на... сесть, буде ще гірше, проміняли країну невідомо на що і скаржаться, їдьте в Зімбабве і буде вам щастя, дуремари
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20.02.2022 15:49 Ответить
От новина... А до цього не зрозуміло було? Збирай чумадан і в рашку 😁
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20.02.2022 16:27 Ответить
Мы, матеря...
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20.02.2022 17:41 Ответить
От такі вони - затрати гібридної війни...
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20.02.2022 19:53 Ответить
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