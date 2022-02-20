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Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно в Донецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно на улицах оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором запечатлены российские САУ "Гвоздика".

Читайте также: Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7
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Топ комментарии
+28
Вони це практикують ще з початку війни.
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20.02.2022 00:48
+25
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20.02.2022 00:33
+23
Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!😡
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20.02.2022 01:28
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Невже при цьому, ми виконуємо "Мінськ"??? І наша артилерія далеко, і не стріляє???
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20.02.2022 00:12 Ответить
зосереджують артилерію безпосередньо на вулицях
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20.02.2022 00:21 Ответить
Россия хочет ввести под видом миротворцев 17000 солдат ОДКБ,
но для этого надо мандат ООН и др.
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20.02.2022 00:15 Ответить
Ну, це взагалі нереально. Світ не той що був в 2008мому, і навіть в 2014ому. Всі, хто взагалі може, розуміють яка мерзотна Рашка
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20.02.2022 00:17 Ответить
Німчурі розажіть
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20.02.2022 00:18 Ответить
а как они потом внедрят это в Украину? ))
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20.02.2022 00:28 Ответить
Что такое ОДКБ это там где 70 солдат армян, а все остальные россияне?
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20.02.2022 01:50 Ответить
Для офіційного введення миротворців ОДКБ (чит. регулярних військ рф) необхідно: визнання рф окупованих територій "самостійними державами", підписання договору за прикладом, як з півн. Осетією та Абхазією або про входження маладих рєспублік до ОДКБ і звернення якогось чепушиліна до рф про надання військової допомоги. На мою думку, таке може статися протягом пари днів. І да, ніякого мандату ООН вони питати не будуть. ОДКБ керується своїм (договором).
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20.02.2022 08:18 Ответить
Тогда Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения в глазах мирового сообщества будут в одном ряду с международными террористами, что им очень не понравится и от ОДКБ останутся рожки да ножки, т.е. Россия останется с лукашенсковской Белорусью и бандитами из Лугандона.
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20.02.2022 15:22 Ответить
мені здасться зараз буде дуже доречно згадати слова Миколи Гаврилка. Скільки металолому , і скільки можна заробити?
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20.02.2022 00:17 Ответить
Не повторюйте цієї єрунди. Це ж не КонтрСтрайк.
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20.02.2022 09:52 Ответить
спасатели , фуле,
со стажем,
восемь лет спасают
никак не наспасаются ...
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20.02.2022 00:25 Ответить
Всім руськім бабушкам , по граду на подвір'я … І не забудьте, після виконаної роботи , їх в росхід!!!! Як ви любите!!!
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20.02.2022 00:27 Ответить
Влад Борода@Analytic_center

5 ч



Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
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20.02.2022 00:33 Ответить
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20.02.2022 00:33 Ответить
Какие ж эти лугандоны довбни, просто пипец. Их имеют, а они продолжают любить этот русский мир.
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20.02.2022 00:37 Ответить
Как же потешаются российские кураторы над лугандонцами, когда планируют все эти свои мерзости. Еще наверняка называют их "тупыми хохлами" между собой и ржут.
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20.02.2022 00:42 Ответить
"Еще наверняка называют их "тупыми хохлами" между собой и ржут." - не наверняка, а точно. Ще в 70 -80 коли довелось служити в СА, то вони навіть своїх родичів з українськими прізвищами, особливо багато їх на сібірі, називали хахлами, і про себе так говорили, в часи интернационального братства народов сссср. Зараз тим більше, навіть про тих артістов що вне палітікі кажуть "Хахлушка будет петь, хахли канцерт дают, у меня ваділа чи менеджер хахол". Нє абальщайтесь, "адиннарот и мишебратья" це пропагандистська теза, усі росіяни, русские и москали вважають тих хто за паребриком тільки хахлами, чурками и піндосами. Війни вони хотять аж захлинаються слиною, тільки здихати не дуже їм хочеться. Повірте, знаю особисто. Хто не вірить то зачепіть на фейсбуці чи ютубі якогось "культурного расссссиянина", через 3 пости ви будете бандєрай, хахлом і обкладені усіма матюками русскай речи
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20.02.2022 08:25 Ответить
Так в РФии 95% таких.
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20.02.2022 00:48 Ответить
Почему довбни? Обычные мазохисты! Или садомазохисты!
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20.02.2022 11:17 Ответить
Вони це практикують ще з початку війни.
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20.02.2022 00:48 Ответить
Російські окупанти зосереджують артилерію безпосередньо на вулицях окупованого Донецька. Джерело: https://censor.net/ua/v3317384


НУ А ШО - ДАП ТРОХИ НЕ ЗА МІЛІАРД ДОЛЯРІВ ЗРІВНЯЛИ З ЗЕМЛЕЮ, СХОЖЕ ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА ДОНЕЦЬКОМ.
ТАКИЙ ВІН КОНЧЕНИЙ РУЦКІЙ МІР, АБИ ЩОСЬ ЗРУЙНУВАТИ.
НАСТУПНОЮ ЦІЛЛЮ ПРОПОНУЮ КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ РОЗНЕСТИ К ХРІНАМ

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20.02.2022 01:19 Ответить
Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!😡
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20.02.2022 01:28 Ответить
"не осознают" - прекрасно усвідомлюють (осознают), вони готові ходити строєм в кірзаках і куфайках на голе тіло та жерти морожену брюкву, але тішитись навязаною їм з зомбоящика думкою що вони ПАБЄДІТЄЛІ !!!!
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20.02.2022 08:29 Ответить
Это вы не понимаете, многим в России насрать. они мыслят имено его это не косается, а если и коснется то и ладно, все равно живут в говне
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20.02.2022 09:54 Ответить
+ плюс накачка пропагандисткого телевидения: Бандеровцы, НАцики, Детоубицы, сейчас многие жителе россии, считают украинцев врагами, другие считают предателями
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20.02.2022 09:57 Ответить
Нет, так было 8 лет назад, в 2014-м.
Сейчас ситуация принципиально иная, и перелом произошел вовсе не потому, что столько украинцев убили обдроченцы и кадровые офицеры РФ, а ... из-за поднятия в РФ пенсионного возраста.
Поднятие пенсионного возраста в РФ - это водораздел, у лохтората разом в головах просветлело.
А ковидобесие, локдауны и галлопирующая инфляция оставшуюся дурь в головах разогнали..
Так что желающих умирать на Донбассе не будет.
Орать "Крымнаш", "Донбасс-наш" хорошо, когда доллар по 37, а не по 75, а пенсионный возраст 55-60, а не 60-65, то есть пансию начисляют после смерти для большинства.
А уж помирать за "Донбасс-наш" и тем более захотят единицы.
Чему, собственно, доказательством комментарии жителей Ростова-на-Дону по поводу размещения в Ростовской области "эвакуированных" из ЛДНР.
Комментарии сводятся к "5 миллиардов на дармоедов выделили, а россиянам пенсии за февраль не заплатили", "везите во дворец в Геленджик", "что, других областей не нашлось,что ли" - и ни слова про бИндер, ни слова, что "АсвАбАдим Донбасс", и так далее.

Те, кто пишут на форумах "убьем всех бИндер" - это пропагандисты от Пригожина и Симоньян.
Судя по их лексике, складывается четкое ощущение, что пишут они прямо с зоны, потому что в мантульных местах РФ имеется интернет.
Так что это самые настояшие уголовники, и мнение они озвучивают из методички.
Воевать эта скотобратия никогда не пойдет, более того, эта падаль всегда капитулирует первой.
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20.02.2022 10:59 Ответить
дай Б-х ...
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20.02.2022 12:54 Ответить
Умови задачі з'ясовані. Потрібно знайти множину допустимих розв'язків.
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20.02.2022 03:13 Ответить
а развязка будет одна : сначала лупить будут со всего шо есть по ЗСУ- те стрелять не будут из за приказа, потом танки пойдут, на которых "женщины-дети" будут сидеть- знов ЗСУ не будет стрелять (джавелинами), а ещё чуть позже зе-билл выйдет и скажет, шо Украина готова виконати "минский договорняк" на условиях *****...
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20.02.2022 04:49 Ответить
Кротику,чи Сергійку,а що ми можемо знати про Мінськ 1 і Мінськ 2 ???Він написаний,згоден що під дулами Дебальцево,Ілловайська і інших"котлів, самим кращим дипломатом і "ужасом" "нічним",Порошенком.Чув про такого?І воно скрізь кричало,що безальтернативи нема...А тепер Україна шукає виходу з тупого кута-як виконати ці Мінськина нашу користь.Це вже Будапешт -2 буде.Чи не "бачили очі,що купували...",чи що їх засліпило...???
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20.02.2022 07:00 Ответить
Зебилоид, не скиглы, твой Гундосик и без тебя с этим хорошо справляется. При кондитере почему то рашку за минские жучили, а теперь Украину нагибают, к чему бы это?
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20.02.2022 07:37 Ответить
знаю что бесполезно но всё же задам пару вопросов : 1. Почему мордор упорно настаивает на минских соглашениях ? 2. Почему Порошенко не призывает к выполнению МС ? 3. Как выполнить 9 пункт МС ?
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20.02.2022 09:14 Ответить
Вже пояснювали не один раз:
1. Виконання МУ вигідне РФ;
2. Невиконання МУ вигідне нам.

Я Вам вже писав - до 9 пункта не дійде. Бо 1-2 не виконується.
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20.02.2022 09:56 Ответить
9 пункт написали в таком формате зная что к нему не дойдёт ? я задавал вопрос как его исполнить ,а не дойдёт ли к нему очередь .
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20.02.2022 10:04 Ответить
До мене не доходить - чому Ви так прагните виконати МУ ???
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20.02.2022 10:54 Ответить
я прагну ????????? я запитував чому саме кацапи на них наголошують ? чому той хто підписав в рот води набрав ? чому вони взагалі підписані в цьому форматі і якщо почнеться їх виконання (борони боже), як нам з цьої халепи виходити ? так вже зрозуміло ?
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20.02.2022 11:03 Ответить
РФ вони вигідні для постійної "торгівлі".
Як виходити ? Почекайте ще трохи загострення.
Ведення ОДКБ. І все. На МУ можна ставити хрест.
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20.02.2022 12:52 Ответить
Поясніть тоді чому не виконуються пункти 1 і 2, якщо виконання МУ вигідне рашистам, як ви написали? Чи може ви хочете сказати, що це Україна не виконує перші два пункти мінських угод?
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20.02.2022 12:10 Ответить
РФ вони вигідні для постійної "торгівлі".
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20.02.2022 12:50 Ответить
Кучма напiдписував Мiнськ при Порошенко - дуже дивно- мразота, що здала Азов (конфл. на Тузлi), спроба придушення Помаранч.Рево. тощо! Чомусь не вибрав Ющенка! ***** сам собi вибирав перемовникiв(?), як при Зеленському, "Мiнськ-3" повинен був пiдписати Кравчук...
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20.02.2022 07:41 Ответить
Сегодня х..ло попытается замутить казус белли. вероятнее всего взорвут парочку многоэтажек. что повлечёт за собой массовую панику и бегство жителей из орло. Тем самым хло одновременно решает две задачи. повод ввести войска в ордло и освободившиеся жилплощади для расквартировки солдат. Всем адекватным совет. уйдите на сегодня тихонечко в лес.
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20.02.2022 08:56 Ответить
"
Передовые части россиян недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net/ru/p3317405
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20.02.2022 11:11 Ответить
Перед боем наносят отметку чтоб отличать свою бронетехнику от вражеской. Наши ВСУ две полосы наносят
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20.02.2022 12:11 Ответить
 
 