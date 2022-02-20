Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно в Донецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно на улицах оккупированного Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором запечатлены российские САУ "Гвоздика".
Топ комментарии
+28 5 копійок
показать весь комментарий20.02.2022 00:48
+25 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий20.02.2022 00:33
+23 Amber
показать весь комментарий20.02.2022 01:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
но для этого надо мандат ООН и др.
со стажем,
восемь лет спасают
никак не наспасаются ...
5 ч
Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
НУ А ШО - ДАП ТРОХИ НЕ ЗА МІЛІАРД ДОЛЯРІВ ЗРІВНЯЛИ З ЗЕМЛЕЮ, СХОЖЕ ТЕПЕР ЧЕРГА ЗА ДОНЕЦЬКОМ.
ТАКИЙ ВІН КОНЧЕНИЙ РУЦКІЙ МІР, АБИ ЩОСЬ ЗРУЙНУВАТИ.
НАСТУПНОЮ ЦІЛЛЮ ПРОПОНУЮ КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ РОЗНЕСТИ К ХРІНАМ
Сейчас ситуация принципиально иная, и перелом произошел вовсе не потому, что столько украинцев убили обдроченцы и кадровые офицеры РФ, а ... из-за поднятия в РФ пенсионного возраста.
Поднятие пенсионного возраста в РФ - это водораздел, у лохтората разом в головах просветлело.
А ковидобесие, локдауны и галлопирующая инфляция оставшуюся дурь в головах разогнали..
Так что желающих умирать на Донбассе не будет.
Орать "Крымнаш", "Донбасс-наш" хорошо, когда доллар по 37, а не по 75, а пенсионный возраст 55-60, а не 60-65, то есть пансию начисляют после смерти для большинства.
А уж помирать за "Донбасс-наш" и тем более захотят единицы.
Чему, собственно, доказательством комментарии жителей Ростова-на-Дону по поводу размещения в Ростовской области "эвакуированных" из ЛДНР.
Комментарии сводятся к "5 миллиардов на дармоедов выделили, а россиянам пенсии за февраль не заплатили", "везите во дворец в Геленджик", "что, других областей не нашлось,что ли" - и ни слова про бИндер, ни слова, что "АсвАбАдим Донбасс", и так далее.
Те, кто пишут на форумах "убьем всех бИндер" - это пропагандисты от Пригожина и Симоньян.
Судя по их лексике, складывается четкое ощущение, что пишут они прямо с зоны, потому что в мантульных местах РФ имеется интернет.
Так что это самые настояшие уголовники, и мнение они озвучивают из методички.
Воевать эта скотобратия никогда не пойдет, более того, эта падаль всегда капитулирует первой.
1. Виконання МУ вигідне РФ;
2. Невиконання МУ вигідне нам.
Я Вам вже писав - до 9 пункта не дійде. Бо 1-2 не виконується.
Як виходити ? Почекайте ще трохи загострення.
Ведення ОДКБ. І все. На МУ можна ставити хрест.
Передовые части россиян недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net/ru/p3317405