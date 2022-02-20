Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно в Донецке. ВИДЕО

Российские оккупанты сосредоточивают артиллерию непосредственно на улицах оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором запечатлены российские САУ "Гвоздика".

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