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Зеленский (16489) Небесная Сотня (409) Елена Зеленская (206)

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память погибших участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.

Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
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Топ комментарии
+56
наодинці, без людей, але під охороною сотні охоронців..
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20.02.2022 10:54
+46
В том-то и дело, что у ЗЕ не изменилось ничего. Горбатого могила исправит.

А в предыдущий раз, когда ЗЕ пиарился на жертвах Майдана, к которому он никаким боком, ему пришлось драпать к машине под крики "Ганьба малоросам!!!" от родственников Небесной сотни.
Вот и весь секрет оцепления и безлюдности.
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20.02.2022 11:08
+44
А месяц назад было иначе? ЗЕ сцытся людей с начала своей каденции.
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20.02.2022 10:59
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Вічна пам'ять усім героям полеглим у боротьбі за волю України...
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20.02.2022 10:53 Ответить
наодинці, без людей, але під охороною сотні охоронців..
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20.02.2022 10:54 Ответить
А месяц назад было иначе? ЗЕ сцытся людей с начала своей каденции.
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20.02.2022 10:59 Ответить
тепер зеЛох ходе одразу в ДВОХ памперсах і трех бронежилетах
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20.02.2022 11:04 Ответить
В том-то и дело, что у ЗЕ не изменилось ничего. Горбатого могила исправит.

А в предыдущий раз, когда ЗЕ пиарился на жертвах Майдана, к которому он никаким боком, ему пришлось драпать к машине под крики "Ганьба малоросам!!!" от родственников Небесной сотни.
Вот и весь секрет оцепления и безлюдности.
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20.02.2022 11:08 Ответить
Та ви шо?
Україна воює 8 років. І тільки останні три, переляканий презЕдент, насамоті покладає квіти.
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20.02.2022 11:01 Ответить
ну то подивись відосики зелоха та згадай , якщо коротка пам'ять
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20.02.2022 11:06 Ответить
Є що запропонувати, то не соромтесь, прошу. Тільки будьте ласкаві, без передвиборчих лайновкидів.
До речі, сьогодні. https://www.youtube.com/watch?v=V_AiGztDH2Y
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20.02.2022 11:11 Ответить
в "день єдності" зеЛох також був "єдиний".. наодинці з охороною і без народу
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20.02.2022 11:03 Ответить
Яку зелену субстанцію відробляєте ви, не уточнюйте, щоб нас не знудило.
Є що по суті заперечити?
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20.02.2022 11:12 Ответить
кацапа, а шо - у тебе є фото де зеленский серед народу в "день єднання"?
ні, нема?))
Отож.. НЕМА такого фото, так й передай подоляку - що ти нічого не заробив
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20.02.2022 11:17 Ответить
ЄДНІСТЬ ВІД ГУНДОСА
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.

Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.

Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.

Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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20.02.2022 11:18 Ответить
зеЛох на "дні єдності".. з охороною та в пустоті)

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20.02.2022 11:21 Ответить
Тримай канхветку від ЗЕ. Заробив.
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20.02.2022 11:26 Ответить
до речі, зебіл, нагадаю:
командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП...
Теж квіти принесе як зеленський?
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20.02.2022 11:29 Ответить
На 22 секунде видно оцепление.)))) преЗедент Украины который боится граждан Украины.
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20.02.2022 10:59 Ответить
І дружина не справжня. 😔 Куди Андрюшу Єрмака поділи, супостати?
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20.02.2022 11:36 Ответить
«Парадокс» століття - Зеленський проголосив «День єднання українського народу» але під час його святкування відгородився від нього цепом особистої охорони!

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20.02.2022 12:06 Ответить
И под этой рыговской профанацией в твиттере сплошные боты Подоляка.
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20.02.2022 10:55 Ответить
"наш Чєрчіль, ура!!!"
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20.02.2022 11:00 Ответить
Ну да.
Он же в Мюнхене первый раз за 3 года смог прочитать с бумажки и озвучить осмысленные предложения.

У ЗЕбилов оргазм - ЗЕ первый раз сказал что-то понятное.
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20.02.2022 11:11 Ответить
Дійсно, боти подоляка там б'ються в екстазі. Аж смішно читати таке.
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20.02.2022 11:23 Ответить
Прибарахлились на крадівництві - можуть собі дозволити.
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20.02.2022 11:28 Ответить
Только вот что странно: ни один бот Подоляка не напишет "Путин-*****". К чему бы это...
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20.02.2022 11:27 Ответить
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20.02.2022 11:03 Ответить
Новая серия про Голобородька.
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20.02.2022 11:01 Ответить
А не хутіну ?
Певно , троль мухоморів нажерся
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20.02.2022 11:05 Ответить
зеЛох кАнечна "молодец"..
так самозабвенно ссать зебилам, да чтобы они еще и рты подставляли спустя 3 года - это феерично)
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20.02.2022 11:12 Ответить
Обязательно показывать всему ЦН что ты дурак? Причем тут на теме Порошенко,зебил?
Свиномордый твой Беня Коломойский, которого ублажает выбраный тобой клоун.
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20.02.2022 11:07 Ответить
а то у зефілітиков всі методички "по тупому написані"
вони "забули" що:
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20.02.2022 11:23 Ответить
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20.02.2022 11:07 Ответить
згоден,бо були лише-боготовікова окупація України,голодомори та репресії...
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20.02.2022 11:13 Ответить
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20.02.2022 11:09 Ответить
Так то ж Конгрес, а не Рада!
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20.02.2022 11:14 Ответить
ЗЕчмо надо отстранить от президенства с тако-же формулировкой
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20.02.2022 11:41 Ответить
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20.02.2022 11:11 Ответить
Зе міг би сьогодні подати заяву про самоусунення від посади через розумову недоумкуватість; але ні, воно хоче й далі нищити Україну.
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20.02.2022 11:12 Ответить
А эбонитовые дубинки он с собой взял в вместо венка?
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20.02.2022 11:12 Ответить
"Чєрчіль" на паличці...
Тьфу, лицемір...
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20.02.2022 11:13 Ответить
Геть звідти, розбійнику...
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20.02.2022 11:15 Ответить
Цей акт ушанування з боку піоніста е актом образи гідних убитих людей.Бо все за що боролись та віддали своє життя ці люди,цей малорос ненавидить та зниаажає.
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20.02.2022 11:18 Ответить
він не малорос, не недорос
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20.02.2022 11:21 Ответить
воно херпоймишо рос.
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20.02.2022 11:30 Ответить
піоніста пісюніста
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20.02.2022 11:29 Ответить
А про эбонитовые палочки и свитры евромайдановцев, зе-тварь уже шутил?
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20.02.2022 11:25 Ответить
Эбонитовые палочки где?
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20.02.2022 11:26 Ответить
Чому їх туди пустили? Ця огидна парочка вигадувала жарти та розважала кацапів у той час, коли наші Герої Небесної Сотні гинули за свободу від московського рабства.
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20.02.2022 11:27 Ответить
Шут Януковича ЗЕ попиарился на жертвах Януковича.
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20.02.2022 11:31 Ответить
довелося вставати бубі пораньше, шоб ніхто в табло не плюнув
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20.02.2022 11:32 Ответить
А цей блазень на цій церемонії не зубоскалив разом зі своєю свитою та расєянською дружиною як падлюки? Ні? Ну й то добре
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20.02.2022 11:38 Ответить
Глядя на длинющие тени становится понятно что снимали в 7 утра, как только взошло солнце
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20.02.2022 11:40 Ответить
ЗЕ войдёт в историю как половинашестой президент-колаборант. Импичмент ему за несостоятельность ,розвал экономики и отказ от развития армии
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20.02.2022 11:46 Ответить
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону , що ЗАБОРОНЯЄ( !!! ) переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями , що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України .

12 лютого 2015 року Мінські угоди .
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20.02.2022 11:47 Ответить
А Татарова чого не взяв з собою, для щирості....
Без Татарова поряд, це співчуття виглядає підло з боку Зе
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20.02.2022 11:47 Ответить
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20.02.2022 11:51 Ответить
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20.02.2022 12:04 Ответить
а чого не їбанітові палички поставили? так же смішно їм обом було про цей же Майдан так шуткувати коли він відбувався?
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20.02.2022 12:16 Ответить
Порошенко, як завжди, з людьми та без усілякого страху, цей же зі своєю лєдью і купою охоронців у кущах!
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20.02.2022 12:21 Ответить
Вічна шана і безмежна подяка всім Небесним Ангелам та учасникам Революції Гідності! Завдяки вам Україна отримала друге дихання і віру у щасливе майбутнє. І ніякі рашиські покидьки нам не завадять! СЛАВА УКРАЇНІ!!! СЛАВА НАЦІЇ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.02.2022 12:28 Ответить
Захожу на цензор.нет почитать новости каждый день! Еще читаю гордон, лига, медуза, дождь. Я понимаю что здесь в основном аудитория за Порошенко, но когда читаешь комментарии под новостями становится мерзко. Сколько в них грязи...Порошенко не был лучшим президентом чем сейчас Зеленский.
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20.02.2022 12:35 Ответить
Идите подышите чистым воздухом в спаме...
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20.02.2022 16:18 Ответить
Декорации + съёмка часов в 5 утра + монтаж ))) Дебилы, .лядь!!!
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20.02.2022 12:58 Ответить
Нікчема і лицемір... клоун на троні Короля.
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20.02.2022 12:59 Ответить
А чого Татарова не взяв? Хай би прийшов **** впав до ніг рідних героїв і вибачився.
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20.02.2022 13:15 Ответить
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20.02.2022 14:00 Ответить
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20.02.2022 14:02 Ответить
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20.02.2022 14:05 Ответить
Две циничные мрази.
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20.02.2022 16:17 Ответить
Піди подихай повітрям.
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20.02.2022 18:37 Ответить
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20.02.2022 19:01 Ответить
Це ж треба бути такою ницою, підлою скотиною без будь-яких ознак совісті й честі, щоб після всього, що воно зі своїм бидло-кварталом "наржало" у грудні 2013 про побиття майданівців, сьогодні взяти та й прийти на святе місце - місце загибелі тих, над якими це ЗЕлене бидло ржало ...
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20.02.2022 20:59 Ответить
Зеля калатає у дзвін для своїх охоронців. Сигнал - час робити ноги.
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21.02.2022 06:53 Ответить
Лицеміри не можуть вшановувати пам'ять героїв-звичайний піар.
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21.02.2022 08:57 Ответить
зрадазрада ниновижуниновижу ыыыы.
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21.02.2022 19:49 Ответить
 
 