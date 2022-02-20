Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память погибших участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.
Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні! pic.twitter.com/HDXCd6iARJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022
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+56 Scorpman Y
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Пожалуйста, подождите...
А в предыдущий раз, когда ЗЕ пиарился на жертвах Майдана, к которому он никаким боком, ему пришлось драпать к машине под крики "Ганьба малоросам!!!" от родственников Небесной сотни.
Вот и весь секрет оцепления и безлюдности.
Україна воює 8 років. І тільки останні три, переляканий презЕдент, насамоті покладає квіти.
До речі, сьогодні. https://www.youtube.com/watch?v=V_AiGztDH2Y
Є що по суті заперечити?
ні, нема?))
Отож.. НЕМА такого фото, так й передай подоляку - що ти нічого не заробив
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.
Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.
Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.
Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП...
Теж квіти принесе як зеленський?
Он же в Мюнхене первый раз за 3 года смог прочитать с бумажки и озвучить осмысленные предложения.
У ЗЕбилов оргазм - ЗЕ первый раз сказал что-то понятное.
Певно , троль мухоморів нажерся
так самозабвенно ссать зебилам, да чтобы они еще и рты подставляли спустя 3 года - это феерично)
Свиномордый твой Беня Коломойский, которого ублажает выбраный тобой клоун.
вони "забули" що:
Тьфу, лицемір...
піоністапісюніста
12 лютого 2015 року Мінські угоди .
Без Татарова поряд, це співчуття виглядає підло з боку Зе