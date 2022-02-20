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митинг (2540) пропаганда (3468) Геращенко Антон (1438)

Полиция не допустила проведения возле ОП проплаченного митинга под "антивоенными лозунгами", - Антон Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о недопущении проведения проплаченного митинга под ОП с "антивоенными лозунгами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Кое-что об антологии уличных протестов по заказу РФ. Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной Сотни по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки российским пропагандистским телеканалам.

Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов".

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Он продолжил: "Это дело является продолжением большой работы, проводимой полицией по разоблачению сети организаторов платных митингов в интересах заказчиков - как украинских, так и зарубежных.

В целом сегодня днем ​​за деньги планировалось вывести под Офис президента от 1500 до 2500 человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов, например:

"Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!"

Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета".

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После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора.

К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор", - подчеркнул Геращенко.

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Советник подитожил: "Какой позор, когда в Киеве через интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами!

Уважаемые народные депутаты, давайте примем закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста и покончим с этим позорным явлением!"

Также Геращенко опубликовал видео признания организаторов проплаченного митинга, который не состоится вследствие решительных действий правоохранителей.
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Топ комментарии
+23
Партію ОПЗЖ , потрібно заборонити в Украіні , так як вона складається із колаборантів , зрадників і відвертих ворогів нашоі країни 😡
Вони , не ховаючись , іздять до москви за вказівками і справно іх втілюють в життя в нашій країні 😠
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20.02.2022 12:14
+19
Коли росія проплачували мітинги проти Порошенко, блюдолиз Авакова цього не помічав
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20.02.2022 12:21
+17
Держи пирожок,а теперь подставь запястья под наручники за то,что спокойно работал с помощником валуева и думал,что у нас в Украине это нормально.
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20.02.2022 12:08
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Правила форума Совет форумчан
Держи пирожок,а теперь подставь запястья под наручники за то,что спокойно работал с помощником валуева и думал,что у нас в Украине это нормально.
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20.02.2022 12:08 Ответить
Поки є "татаров", йому нема чого боятися.
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20.02.2022 12:09 Ответить
Так, не хочеш платити по 100 у.о. в місяць за опалення, в той же Полтаві, Києві, Львові, де буваю у родичів при тому, що в кімнатах по 28 градусів (будинок біля бойлерній), тоді ти сепар. А в Києві за більші гроші, ще і холодно. В більш холодній Британії, нема і не було такого радянського атавізму, як централізоване опалення. Хочеш одягни светр і не опалюй оселю, бережи довкілля, не годуй окупантів, що важливо для України. Так більшість і роблять. Але вони на мітинги не виходять, бо є можливість вибору.
А ці гасла про ні війні явно написав сам вилизувач тарілок, криво, косо та халтурно, але щоб якась картинка була, з кимось провели бесіди, маюуть з авякяном, та його Байрактар давно чекає. ******* вони армяшек.
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20.02.2022 14:10 Ответить
Этих ***** нужно сразу на зону
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20.02.2022 12:10 Ответить
Організатори заарештовані? Якщо ні, то грош ціна такій владі! На похиле дерево кози скачуть ..!
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20.02.2022 12:52 Ответить
Перед ЗСУ, поставить с плакатами ,на линию огня. Пусть у них митингуют.
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20.02.2022 17:31 Ответить
Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору

меня терзають смутньіе сомнения
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20.02.2022 12:11 Ответить
Тоже нихрена не понял. Кого обвинять собираются, опзж или Правый сектор?
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20.02.2022 12:27 Ответить
Всіх підряд
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20.02.2022 12:31 Ответить
Порошенко, разумеется!

А когда-то было иначе?
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20.02.2022 12:31 Ответить
Ета сєктанти лапатнай сєкти-трактар в полє дир дир дир,ми за мір ми за мір ми за мір...
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20.02.2022 12:11 Ответить
личики откройте
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20.02.2022 12:13 Ответить
Партію ОПЗЖ , потрібно заборонити в Украіні , так як вона складається із колаборантів , зрадників і відвертих ворогів нашоі країни 😡
Вони , не ховаючись , іздять до москви за вказівками і справно іх втілюють в життя в нашій країні 😠
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20.02.2022 12:14 Ответить
При чем, финансируемых прямо ,за кровавые деньги террористов Кремля ! Самая большая ошибка предыдущей власти ,что не запретили РЫГО-ОПЗЖ -это одна банда и примкнувшая к ним НАШИ МУРАЕВА, как запретили КОММУНЯК ! И не приняли закон о коллаборантах
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20.02.2022 12:51 Ответить
Гомосоветикус у меня на работе тоже против войны,
так и заявляют
« я против войны, против что бы убивали,
нужно сдаться путину»
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20.02.2022 12:18 Ответить
Ога. Цикавая позиция - я за все хорошее и против всего плохого. Только вот врагу абсолютно похер кто и за что.
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20.02.2022 12:40 Ответить
Так я им и кажу
«бомбам путина все равно за что ты, уже одна с Мариуполя звала «Путин приди», прилетиш ей снаряд града от Путина
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20.02.2022 12:54 Ответить
Это просто психология улитки прятаться от реальности.
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20.02.2022 13:01 Ответить
Шо там про закон про коллаборантів?
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20.02.2022 12:19 Ответить
Ну якщо будете з ними бесіди проводити і відпускати, то копійка вам ціна, органи!
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20.02.2022 12:20 Ответить
Коли росія проплачували мітинги проти Порошенко, блюдолиз Авакова цього не помічав
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20.02.2022 12:21 Ответить
Так , дійсно , проплачені тітухани цивілізовано були привезені під
будинок Порошенка і тоді була тиша 😡
Тоді Тоха не знаходив візиток Яроша , ні ?

Брехло , ти херащенко 😠
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20.02.2022 12:29 Ответить
Херащенко - БЛЮДОЛИЗ -СРАКОЛИЗ , лишь -бы от корыта🐽 не оторвали ! Толку от вашей беседы , почему не арестовали заказчика и организаторов ?
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20.02.2022 12:56 Ответить
за чий кошт банкет ?
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20.02.2022 12:24 Ответить
За наш звісно. Як завжди...
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20.02.2022 12:34 Ответить
А был ли мальчик...похоже что скачан пропагандон с кацапской кальки...
показать лохам борьбу
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20.02.2022 12:30 Ответить
вопросом на вопрос,
ти дурак?
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20.02.2022 12:51 Ответить
Именно против войны, набутылочник? Не против агрессии ***** и рашки, а против войны? Когда тебя будут грабить и убивать - устроишь митинг против грабежей и убийств. А мы поржом с тебя
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20.02.2022 13:05 Ответить
У зеленых уродов все митинги, которые против них проплаченные. Я не не могу сказать ничего за это митинг, но зеленой мрази верить нельзя ни одному слову. Особенно ж...олизу Геращенко.
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20.02.2022 12:48 Ответить
А "Україна, не вбивай своїх громадян", тебе как, нормально зашло?
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20.02.2022 13:19 Ответить
"Поліція не допустила проведення під ОП проплаченого мітингу під "антивоєнними гаслами", - Антон Геращенко."- бачу наріт потрохи забув що жирна антоніна брехло кінчене і почав довіряти цій свині!
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20.02.2022 12:49 Ответить
Воно вже усі тарілки облизало???
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20.02.2022 17:31 Ответить
Відчуйте усю глибину Державного маразму -- "Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов'язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора.
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20.02.2022 12:52 Ответить
1000%
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20.02.2022 13:05 Ответить
У меня. к тем митенгарямвопрос
А почему вы пришли до ОП а не к российскому посольству?
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20.02.2022 12:58 Ответить
Очевидно потому что вовочка наживается на войне и надо просто перестать стрелять! По моему все логично.
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20.02.2022 13:06 Ответить
Надеюсь пара-тройка «миротворцев», получила дубинкой по голове?
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20.02.2022 13:03 Ответить
хто дивився відео? як вам сподобалась нібито боротьба з нібито організаторами проплачених мітингів? я так зрозумів що тим організаторам влада заплатила за те щоб вони не проводили проплачені мітинги і пообіцяли що будуть хорошими. це получається що ті вилупки двічі отримали проплату. це прямо реклама як можна на халяву заробляти непогані гроші, майже законно.
Шо ми за країна? яку владу ми обираємо? а потім чимось невдоволені.
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20.02.2022 13:04 Ответить
Баканов и Монастырский должны на дуэли наконец решить, кто первым всех арестовал и спас.
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20.02.2022 13:24 Ответить
Якщо парламент не приймає законів про посадки проросійсько-фашистських щурів чи їх ліквідацію - може це не український парламент ?
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20.02.2022 13:33 Ответить
НЕ ВЕРЮ.
Не верю особенно жополизу Геращенко.
Суки, рейтинг зеленскому хотят повысить.
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20.02.2022 14:15 Ответить
Сподіваюсь, організатори одразу отримали реальні тюремні строки, щоб іншим не повадно було? Чи знову Україна буде беззубо вітати окупантів та посіпак ?
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20.02.2022 15:09 Ответить
Фіг що отримали ці сепаренята, це з не з антивакцинаторами воювати... Ось тут наші керманичі на усе готові, як показує аналіз останніх двох місяців, - від звинувачення у держзраді до увязнення активістів... А ось сепари мабуть близькі їй по духу... Хоча який дух у цих ляльок тупоголових????
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20.02.2022 17:29 Ответить
О ! Тоха ! Тут є свідчення добробатівця-азовця про ще одну групу тітушні,що за гроші влаштовувала акції в масштабах країни !
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20.02.2022 21:34 Ответить
 
 