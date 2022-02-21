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"Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО
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Судя по видео, появляющимся в свободном доступе в интернете, "беженцев" с Донбасса не слишком ждут в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Везде одно и то же говорят: "Мест нет, мест нет". Мы приехали из Макеевки с тремя детьми, мы со вчерашнего вечера не ели, не спали..." - заявляет женщина, которая "эвакуировалась" в российский Таганрог.
"Как можно так манипулировать женщинами и детьми, издеваются над нами, как хотят. С 7:00 из дома, все больные, с детьми... Ничего не говорят. Ждите", - говорит другая женщина во втором сюжете.
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-Поубивают вас всех когда нибудь
-Не мы такие.Жизнь такая.
MC T feat Lyrik - Не мы такие, жизнь такая https://youtu.be/un4RhifLMQY