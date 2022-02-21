РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12676 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
36 048 236
война (46506) Россия (91190) эвакуация (1748) Донбасс (26944) Ян Осока (1501) ОРДЛО (246)

"Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Судя по видео, появляющимся в свободном доступе в интернете, "беженцев" с Донбасса не слишком ждут в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Везде одно и то же говорят: "Мест нет, мест нет". Мы приехали из Макеевки с тремя детьми, мы со вчерашнего вечера не ели, не спали..." - заявляет женщина, которая "эвакуировалась" в российский Таганрог.

"Как можно так манипулировать женщинами и детьми, издеваются над нами, как хотят. С 7:00 из дома, все больные, с детьми... Ничего не говорят. Ждите", - говорит другая женщина во втором сюжете.

Смотрите также: "Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше", - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+80
потому что вы идиоты.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:09
+64

Мародеры ограбили около 100 квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в Россию.

Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин.

"Меньше суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов. У ЧеПушилина отличный бизнес-план, я считаю!", - сообщил Златкин.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:40
+61
показать весь комментарий
20.02.2022 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
20.02.2022 15:47 Ответить
Та і Таганрог виявляється також.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 15:50 Ответить
А эти создания с глазами и ушами нужны нам?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:50 Ответить
Да никому они не нужны. Будут побираться по местным помойкам и вступать в конфронтацию с бомжами.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:13 Ответить
Сльозу в мені не викличеш
показать весь комментарий
20.02.2022 15:56 Ответить
Какие противные РОЖИ))))) писяют и какают за уголок!!!! Не хочу с ними жить рядом.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:58 Ответить
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от биндеровцев сбежал. И вот я здесь... в жопе.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:19 Ответить
Мордовский мир.
-Поубивают вас всех когда нибудь
-Не мы такие.Жизнь такая.
MC T feat Lyrik - Не мы такие, жизнь такая https://youtu.be/un4RhifLMQY
показать весь комментарий
20.02.2022 16:21 Ответить
Только мне послышалось :"когда нас уже будут расстреливать?"
показать весь комментарий
20.02.2022 16:33 Ответить
Та пох. Главное, шоб это было обратно не *********. Хай таганрг облагораживают
показать весь комментарий
20.02.2022 19:09 Ответить
Осталось не много Магадан рядом держитесь ..
показать весь комментарий
20.02.2022 16:36 Ответить
Магадан мечта!
показать весь комментарий
20.02.2022 19:10 Ответить
Коли бог бажає покарати людину він перш за все лишає її розуму.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:46 Ответить
видео в ютуб радио свобода--короче какай не какай и не писяй -а биомуссор и этих скотов предателей ни кто не любит ни где..будут там бомжевать теперь по палаткам и санаториям типа этого котлостроитель а их дома и квартиры в бомбасссе теперь отожмут фейковые укр каратели..жрите с маслом
показать весь комментарий
20.02.2022 16:57 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 16:58 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 17:31 Ответить
А їх туди примусово погнали, як телят? Та ще і дітей з собою потягнули! За останні 8 років могли би хоч трішки розуму набратися, але видно цього Богом не дано.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:57 Ответить
Важко співчувати людям які можливо зрадили батьківщину але злорадіти також мабуть не варто.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:26 Ответить
Не пойму чому вони плачуть. Самі захотіли жить в руськом мірє а тепер чим то не довольні.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:28 Ответить
Як сказав їхній путлер,»нравица,не нравица,терпи моя красавица»Зрадники.
показать весь комментарий
21.02.2022 10:52 Ответить
Конечно, смотришь эти ролики и понимаешь, нельзя было отдавать Донецк и другие территории ОРДЛО. Простые люди везде одинаковые: доверчивые и дураки. Но по большому счету все эти бабы и женщины так же работали бы на Украину, как и все остальные. А так и территории лишились и людских ресурсов. Миллиона 3-3,5 трудоспособных людей "подарили" Московии. Я уверен, что 90% дончан в ужасе ховаются от МГБ, чтобы их не заграбастали в армию не повели на убой. Называть их предателями тоже язык не поворачивается. Скорее всего они все заложники.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:41 Ответить
вот плохо, шо тебя в 14-ом не было ...- точно не отдал бы...)))
показать весь комментарий
21.02.2022 02:01 Ответить
Якщо БЫЛО СЛИШНО але нічого не прилітало то адекватні люди зроблять висновок що стріляли сепаратисти.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:41 Ответить
В Украине плохо было? Зато теперь вам очень хорошо.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:49 Ответить
Личный транспорт, отвезли-привезли, вся фигня🤣
показать весь комментарий
20.02.2022 20:19 Ответить


показать весь комментарий
20.02.2022 20:20 Ответить
Без паники, не ели? скоро блины на лопате подвезут
показать весь комментарий
20.02.2022 20:21 Ответить
в добрый путь, товарищи ! на Москву, там на Рублёвке вас ждут бомжи с элитными закусками с местных помоек
показать весь комментарий
20.02.2022 21:38 Ответить
Треба було слухати розумних людей у 14му році, котрі казали що нацисто-рашиссти гірше, набагато гірше за нацисто-фашистів.
показать весь комментарий
21.02.2022 00:29 Ответить
"путіііінпааамааааагііііі"
показать весь комментарий
21.02.2022 01:07 Ответить
срати дриснею на усе це лугандонське генетичне сміття. я згадую покалічених і вбитих 18-20 лютого...
показать весь комментарий
21.02.2022 01:16 Ответить
Жалко людей. С одной стороны заложники ситуации. С другой д"лбо"бы. В любом случае украинцы, которых нужно вытаскивать из этой жопы.
показать весь комментарий
21.02.2022 12:23 Ответить
Страница 3 из 3
 
 