"Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО

Судя по видео, появляющимся в свободном доступе в интернете, "беженцев" с Донбасса не слишком ждут в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Везде одно и то же говорят: "Мест нет, мест нет". Мы приехали из Макеевки с тремя детьми, мы со вчерашнего вечера не ели, не спали..." - заявляет женщина, которая "эвакуировалась" в российский Таганрог.

"Как можно так манипулировать женщинами и детьми, издеваются над нами, как хотят. С 7:00 из дома, все больные, с детьми... Ничего не говорят. Ждите", - говорит другая женщина во втором сюжете.

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