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обстрел (20060) Донбасс (26944)

Российские медиа показывают обстрел украинских позиций на Донбассе – украинцы не стреляют. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские пропагандисты показали, как оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео распространяют на пропагандистских СМИ и телеграмм-каналы.

На нем видно, как снаряд ПТРК поражает опорный пункт. При этом следует отметить, что огонь из этого ОП не ведется.

Читайте также: На Донбассе ранен украинский воин, российские войска совершили 35 обстрелов, - штаб ООС
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Топ комментарии
+62
сволочи рашистские
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20.02.2022 17:55
+48
А ще до виборів 2019 ми всі дивилися відео як українські птури кошмарили русню 😠
А зараз маємо те що маємо 😡
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20.02.2022 17:56
+32
Зе, по ходу, и в этом обострении приказал всем бойуам ВСУ быть настоящими терпилами!
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20.02.2022 17:56
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщения о продолжении совместных военных учений России и Беларуси вызывают беспокойство и свидетельствуют о ранее озвученных им планах Кремля по вторжению в Украину.

Об этом сообщает CNN.

По словам Блинкена, это свидетельствует о сценарии, о котором он рассказал во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе: Россия пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии против Украины.

«Мы наблюдали за этим последние несколько дней. Теперь они [Россия] оправдывают продолжение «учений», учений в кавычках, которые, говорили, сейчас завершатся; ситуацию на востоке Украины, которую они создали, продолжая наращивать напряженность», - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что все события в целом, включая «развертывающиеся на выходных операции под чужим флагом», свидетельствуют о том, что сценарий, который изложили США, «двигается вперед».
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20.02.2022 17:54 Ответить
сволочи рашистские
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20.02.2022 17:55 Ответить
Зе, по ходу, и в этом обострении приказал всем бойуам ВСУ быть настоящими терпилами!
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20.02.2022 17:56 Ответить
Та да - та лишь бы не стреляли 😠
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20.02.2022 17:57 Ответить
Поднимай жопу, бери с собой гетьмана №5 и на передовую нарушать Зе-приказ! Розумний який, аж страшно.
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20.02.2022 18:51 Ответить
не болтай ерундой -тот же Израиль, та хотя бы и США, разнесли бы точку отстрела ракеты в пух и прах....
Верховне Говнокомандувач Зеля - самое слабое звено в ЗСУ.. оно не сражается за "своих" - ладно, - не поддаваться на провокации - делай, что в твоих силах: выделяй "1000000млрд" на ракетную оборону и ВСУ, сворачивая зебенино крадивныцтво.. кричи, как главный дипломат на всех международных площадках о преступлениях хйла и его орков, а не дрочи под одеялом с дЕрмаком..
сором и ганьба с зебильным выбором 2019..(
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20.02.2022 19:14 Ответить
Хаміть не буду, бо буду таким як ти. Для того щоб рознести точку відстрілу, потрібно мати економіку, як в США або Ізраїлі, потрібно щоб всі громадяни України відчували себе українцями, як в США всі відчувають себе американцями, а в Ізраїлі євреями. Я би був з тобою згоден, як щоб Гетьман №5 залишив після себе економіку наприклад, як в Польщі, але щось пішло ні туди. Мабуть досвіду не вистачило.
Гетьман №5 був дійсно самим "міцною ланкою" в ЗСУ. Він гідно бився за "своїх"! Згадай "свого" Міністра Оборони Гелетея. Згадай "свого" Генерального Прокурора Луценка, який відкрил декілька тисяч кримінальних справ, але жодного не довів до логічного завершення і, який доречи зараз мешкає у Лондоні. Перелік "своїх" дуже довгий!
Щодо всебічного забезпечення ВСУ, так воно не зменшилось, але, на жаль, і не поліпшилось. Фінансування ВО "Південне" та інших ракетних програм також.
На любому будівництві крадуть, на жаль на Зе - будівництві імовірно теж. Але добрі дороги країні теж потрібні!
Ніхто не применшує заслуги Гетьмана №5 (ЗСУ, томос та безвіз), але напевно єдиний в світі з колишніх президентів хто сховався за депутатським мандатом. О це сором і ганьба!
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21.02.2022 01:16 Ответить
та ти просто чмо тупе кацапське...
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21.02.2022 06:08 Ответить
Вивчай українську, незабаром стане в нагоді! Ти часом ні Ху.ло? Бо соромишся свого ім'я.
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21.02.2022 06:56 Ответить
А ще до виборів 2019 ми всі дивилися відео як українські птури кошмарили русню 😠
А зараз маємо те що маємо 😡
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20.02.2022 17:56 Ответить
и такие видео были регулярными
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20.02.2022 18:30 Ответить
Я і після виборів такі відео бачив.

А у 2014-2015 роках ми не один раз сиділи у окопах і не могли стріляти у відповідь під час так званих "односторонніх припинень вогню", що оголошував Петро Олексійович. Хіба не пам'ятаєте? Скільки було загиблих під час тих "припинень", згадайте. Ось, наприклад:

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc

Подивіться та порівняйте цю сумну статистику за всі роки війни, Ви здивуєтесь.

Зараз нас провокують, то Ви пропонуєте у атаку піти?
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20.02.2022 19:47 Ответить
А чому після 15 перестали провокувати ?
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20.02.2022 19:54 Ответить
Я не розумію питання. Після 2015 року? Як не провокують? Я написав: "ЗАРАЗ нас провокують". Тепер 2022 рік, чоловіче. Про що Ви ведете?
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20.02.2022 20:56 Ответить
Твари!....рьте этих кацапских оркав!
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20.02.2022 17:57 Ответить
Походу орда на ПТУРах не економить.
Це значить що інша їхня зброя проти окопаних позицій не діє.
А пульнути із заборонених калібрів вони поки що сцуться. Напевно, ще щось вичікують, курви.
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20.02.2022 17:58 Ответить
Вони третій день валять з заборонених калібрів.
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20.02.2022 18:03 Ответить
Схоже повна заборона на вогонь у відповідь.
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20.02.2022 17:59 Ответить
Заборони немає. Орки теж сповіщають про обстріли, але їх, як мінімум, вдвічі менше з української сторони.
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20.02.2022 18:06 Ответить
.... и позор и войну....
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20.02.2022 18:00 Ответить
ЗСУ повинні точково відповідати та придушувати усю таку хрєнь.Тим більше що сили та засоби для цього є...
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20.02.2022 18:01 Ответить
наши ходят туда сюда, мишени для снайпера как на ладони
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20.02.2022 18:27 Ответить
Там расстояние такое, что нужно быть олимпийским чемпионом по спортивной стрельбе, чтоб попасть в наших ребят, вряд ли среди мирных шахтеров откопавших свд в шахтах есть такие кадры...
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20.02.2022 19:24 Ответить
Долго еще будем смотреть как в нас стреляют?
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20.02.2022 18:09 Ответить
До 2024 року , це як мінімум 🤨
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20.02.2022 18:13 Ответить
а после 2024 року до какого срока как минимумм?
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20.02.2022 18:22 Ответить
Ну вибереш віслюка ще раз ....
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20.02.2022 18:23 Ответить
а кто это, что его ещё раз надо выбирать?
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20.02.2022 18:38 Ответить
Набери в Гуглі "скільки років нашому придурку", то він тобі відражу покаже, "кто ето".
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20.02.2022 19:17 Ответить
на первой части за оп стоит столб под наклоном. на второй части он стоит ровно. запулили непонятно куда и зачем а затем смонтировали. как всегда впрочем. зато ***** радуется. тыкает пальчиком в телефончике и слюни пускает от крутости своей
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20.02.2022 18:18 Ответить
Скорее всего там 2 ракурса
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20.02.2022 18:33 Ответить
что такое ОП?
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20.02.2022 18:21 Ответить
опорный пункт
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20.02.2022 18:23 Ответить
ОП - офіс презЕдента.
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20.02.2022 19:19 Ответить
В ответ стрелять нельзя, а умирать можно?
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20.02.2022 18:22 Ответить
Хлопцы, не расслабляйтесь, живите долго и стойко дайте отпо
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20.02.2022 18:24 Ответить
Жесть. Боже, спаси сохрани наших хлопцев.
А нам рассказывают, что потерь нет и что наши отвечают в ответ.
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20.02.2022 18:26 Ответить
Люди,какое то чмо последнее сидит и терроризирует весь мир.Неужто нельзя это как то решить???Это ж чмо не в бункере сидит?
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20.02.2022 18:28 Ответить
А ты сейчас про кого именно говорил?
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20.02.2022 21:15 Ответить
двойные стандарты??? двойные стандарты???
убить врага и хоронить своих - это и есть двойные стандарты????
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20.02.2022 18:46 Ответить
Это российский гостелеканал Звезда такое показывает?
Норм. Записать и показать всем нашим солдатам.
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20.02.2022 18:43 Ответить
зачем оно нашим солдатам?? они это на своей шкуре чувствуют
а может лучше зарубежным тихобдящим и арахамиям всяким???
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20.02.2022 18:47 Ответить
Чтобы злее были. И понимали, что ради дешёвой пропаганды касабы могут убить кого угодно без зазрения совести. А чувствуют пока делеко не все.
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20.02.2022 18:57 Ответить
и все же...думаю наши солдаты знают эту падлючую (пардон) сущность не по наслышке...
а вот тем, кто не верит в раша/агрессию - это полезно ткнуть в рыло !!!
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20.02.2022 19:00 Ответить
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20.02.2022 18:52 Ответить
Пролистал ютуб "звезды" за последний год, такого видео не увидел
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20.02.2022 18:57 Ответить
обыкновенный рашизм
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20.02.2022 19:03 Ответить
Интересно почему вход в опорник сделали перед кустом и деревом а не позади него? ПТРК через куст не смог бы пробить. Да и хоть бы дымовую завесу бросали. Снайпера так и убивают из-за неосторожности
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20.02.2022 19:06 Ответить
Видео из двух кусков, которые не связаны между собой. Кусты во второй части сильно отличаются от кустов в первой части.
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20.02.2022 19:20 Ответить
Отличаются не кусты, а угол съемки и камеры. А вот то что в сообщении выше есть подсказка, что в первой части, когда люди заходят, столб наклоненный, а перед взрывом он вдруг ровный, то это наводит на мысль - шмальнули по пустой точке(хотя может и нет), а потом сняли когда туда люди пришли, но стрелять было уже нечем. Или вообще снимали как заходили свои, после выстрела.
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20.02.2022 19:39 Ответить
Хотя нет, со столбом все-таки не так. То что смотрится как наклоненный столб, наверное не столб, а береза, которая закрыта кустом. Столб просто в этой части не виден, он виден в другой и он стоит открытый, а не за кустом
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20.02.2022 19:45 Ответить
А ТО ВСУ ЧИ СЕЛЯН ОДЯГЛИ В ОДНОСТРОЇ? ДЕ ТАКА КУРВА ВІДПОВІДЬ ЩОБ У ТИХ ХТО СТРІЛЯЄ БАЖАННЯ ВІДПАЛО НАЗАВЖДИ...А Я ЗАБУВ ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ НУ ТЕРПІТЬ ДАЛІ .... ОТРИМАЄТЕ І ВІЙНУ І ГАНЬБУ...
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20.02.2022 20:14 Ответить
О том, как украинцы не стреляют, каждый день пишет в своих докладах миссия наблюдателей ОБСЕ https://www.osce.org/files/1/a/table_ceasefire--2022-02-18.pdf?itok=05489
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20.02.2022 20:17 Ответить
Как узнать, что "русский" врёт?
Просто, он открыл рот.
Это касается не только озёрных террористов, хозяев самоназвавшейся "русскими" тупиковой ветки эволюции, но и каждой российской падали, которую их мамаши-шлюхи начинают обучать лжи с самих пелёнок.
Во первых по ссылке на отчёт ОБСЕ ничего нет по поводу "каждый день пишет в своих докладах миссия наблюдателей ОБСЕ", как анонсирует конченое существо под ником Alex Sak 6c4ec793
Там отчёт только за один день 18.02.22.
Во-вторых из этого отчёта видно, что всё инициированное кремлём "напряжение на Донбассе", все обстрелы - дело рук российской террористической федерации, о ВСУ в них нет ни слова.
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20.02.2022 20:44 Ответить
Наконец-то, через 8 лет агрессивной войны террористического образования рф против суверенного государства Украина, мир понял, что на диких землях некогда существовавшей России властвуют моральные уроды, подонки, воры, лжецы, грабители и убийцы, с которыми можно говорить лишь только пока разрабатываются планы по их надёжной изоляции.
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20.02.2022 21:21 Ответить
ЯКЩО МИ ТАК БУДЕМО ВОЮВАТИ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ ТО Х..Й МИ ЇЇ КОЛИ ЗВІЛЬНЕМО ТАК С..КА ПО ОДНОМУ ПЕРЕСТРІЛЯЮТЬ ВСІХ ... ДЕ СУПЕР БАЙРАКТАРИ ДЕ ДЖАВЕЛІНИ А Я ЗАБУВ ДО НИХ ЩЕ ЯЙЦЯ ТРЕБА МАТИ...
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20.02.2022 20:28 Ответить
Вот это и херово, что обраткуне дают…
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20.02.2022 20:51 Ответить
Я це відео декілька років тому бачив.
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20.02.2022 21:03 Ответить
а побач як тобі ноги відірве через 2 місяці. тебе те влаштує? ))) і так і буде, лайно кацапське
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21.02.2022 06:14 Ответить
 
 