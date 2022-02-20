Российские медиа показывают обстрел украинских позиций на Донбассе – украинцы не стреляют. ВИДЕО

Российские пропагандисты показали, как оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео распространяют на пропагандистских СМИ и телеграмм-каналы.

На нем видно, как снаряд ПТРК поражает опорный пункт. При этом следует отметить, что огонь из этого ОП не ведется.

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