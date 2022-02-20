Российские медиа показывают обстрел украинских позиций на Донбассе – украинцы не стреляют. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Российские пропагандисты показали, как оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео распространяют на пропагандистских СМИ и телеграмм-каналы.
На нем видно, как снаряд ПТРК поражает опорный пункт. При этом следует отметить, что огонь из этого ОП не ведется.
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Об этом сообщает CNN.
По словам Блинкена, это свидетельствует о сценарии, о котором он рассказал во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе: Россия пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии против Украины.
«Мы наблюдали за этим последние несколько дней. Теперь они [Россия] оправдывают продолжение «учений», учений в кавычках, которые, говорили, сейчас завершатся; ситуацию на востоке Украины, которую они создали, продолжая наращивать напряженность», - подчеркнул госсекретарь США.
Он добавил, что все события в целом, включая «развертывающиеся на выходных операции под чужим флагом», свидетельствуют о том, что сценарий, который изложили США, «двигается вперед».
Верховне Говнокомандувач Зеля - самое слабое звено в ЗСУ.. оно не сражается за "своих" - ладно, - не поддаваться на провокации - делай, что в твоих силах: выделяй "1000000млрд" на ракетную оборону и ВСУ, сворачивая зебенино крадивныцтво.. кричи, как главный дипломат на всех международных площадках о преступлениях хйла и его орков, а не дрочи под одеялом с дЕрмаком..
сором и ганьба с зебильным выбором 2019..(
Гетьман №5 був дійсно самим "міцною ланкою" в ЗСУ. Він гідно бився за "своїх"! Згадай "свого" Міністра Оборони Гелетея. Згадай "свого" Генерального Прокурора Луценка, який відкрил декілька тисяч кримінальних справ, але жодного не довів до логічного завершення і, який доречи зараз мешкає у Лондоні. Перелік "своїх" дуже довгий!
Щодо всебічного забезпечення ВСУ, так воно не зменшилось, але, на жаль, і не поліпшилось. Фінансування ВО "Південне" та інших ракетних програм також.
На любому будівництві крадуть, на жаль на Зе - будівництві імовірно теж. Але добрі дороги країні теж потрібні!
Ніхто не применшує заслуги Гетьмана №5 (ЗСУ, томос та безвіз), але напевно єдиний в світі з колишніх президентів хто сховався за депутатським мандатом. О це сором і ганьба!
А зараз маємо те що маємо 😡
А у 2014-2015 роках ми не один раз сиділи у окопах і не могли стріляти у відповідь під час так званих "односторонніх припинень вогню", що оголошував Петро Олексійович. Хіба не пам'ятаєте? Скільки було загиблих під час тих "припинень", згадайте. Ось, наприклад:
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
Подивіться та порівняйте цю сумну статистику за всі роки війни, Ви здивуєтесь.
Зараз нас провокують, то Ви пропонуєте у атаку піти?
Це значить що інша їхня зброя проти окопаних позицій не діє.
А пульнути із заборонених калібрів вони поки що сцуться. Напевно, ще щось вичікують, курви.
А нам рассказывают, что потерь нет и что наши отвечают в ответ.
убить врага и хоронить своих - это и есть двойные стандарты????
Норм. Записать и показать всем нашим солдатам.
а может лучше зарубежным тихобдящим и арахамиям всяким???
а вот тем, кто не верит в раша/агрессию - это полезно ткнуть в рыло !!!
Просто, он открыл рот.
Это касается не только озёрных террористов, хозяев самоназвавшейся "русскими" тупиковой ветки эволюции, но и каждой российской падали, которую их мамаши-шлюхи начинают обучать лжи с самих пелёнок.
Во первых по ссылке на отчёт ОБСЕ ничего нет по поводу "каждый день пишет в своих докладах миссия наблюдателей ОБСЕ", как анонсирует конченое существо под ником Alex Sak 6c4ec793
Там отчёт только за один день 18.02.22.
Во-вторых из этого отчёта видно, что всё инициированное кремлём "напряжение на Донбассе", все обстрелы - дело рук российской террористической федерации, о ВСУ в них нет ни слова.