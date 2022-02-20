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В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационные войска произвели обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГ0-1 ) и крупнокалиберного пулемета (10 очередей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - акцентируют внимание в штабе ООС.

Читайте также: В результате российского обстрела ранен воин. По состоянию на 17:00 войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, - ООС

В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС 01
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Топ комментарии
+13
Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем...
Как же вы держите ситуацию под контролем и обеспечиваете безопасность если такой пздц творится и враг делает что хочет?
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20.02.2022 18:57
+12
зЕбло отвечать на огонь запрещает
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20.02.2022 18:57
+9
скажу так ху...ло принял решение о войне и все эти молчания на обстрелы ничего не решат только потеряем людей и технику
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20.02.2022 19:10
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Ну у нас 8 років вже там війна!
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20.02.2022 18:50 Ответить
зЕбло отвечать на огонь запрещает
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20.02.2022 18:57 Ответить
Зараз не можна відповідати на провокації Рашки,треба вигравати час...
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20.02.2022 19:14 Ответить
ТИ МАБУДЬ З ТОГО ЗІЛА СТРОЧИШ ВЖЕ 8 РОКІВ ЧАС ВИГРАЄМО
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20.02.2022 20:16 Ответить
Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем...
Как же вы держите ситуацию под контролем и обеспечиваете безопасность если такой пздц творится и враг делает что хочет?
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20.02.2022 18:57 Ответить
ваші пропозиції?
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20.02.2022 19:18 Ответить
надо пульнуть в ответ
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20.02.2022 19:30 Ответить
Эх, поездил я в своё время на ЗИЛ. Огромный завод был в Москве и девчонка хорошая меня встречала (это между нами!). И ведь совсем недавно - в начале 2000-х. А теперь смотрю в сети - там пустырь и новые жилые районы. Хотел бы сказать что то о масковских рукожопах, но ведь здесь мне скажут, что и у нас то же самое.
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20.02.2022 19:04 Ответить
Так у нас то же самое. Был завод, отличный, так называемый - градообразующий. Работало единовременно 7-9 тыс. человек. Сейчас там пустые цеха, воют собаки, а радиаторы сданы на металлолом. Зимой в цехах температура около 0. В чем разница? Только в собаках.
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20.02.2022 19:09 Ответить
ты Во-Во постоянно ненавязчиво расхваливаешь свою паРашу...
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20.02.2022 19:18 Ответить
скажу так ху...ло принял решение о войне и все эти молчания на обстрелы ничего не решат только потеряем людей и технику
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20.02.2022 19:10 Ответить
ой ой поменяй памперсы. Никакой войны не будет, ***** согнало металолом чтоб надавить на Украину чтоб дали ДэНэРэ особый статус, автономию.
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20.02.2022 19:34 Ответить
С Голландии вещаешь?
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20.02.2022 19:44 Ответить
Я, звісно, не військовий спеціаліст, але нехай би, можливо, підняли "Байрактари" та й акуратно трохи їх там заспокоїли?
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20.02.2022 19:12 Ответить
У разведки есть данные скопления войск противника?
Почему не ответить по этом у скоплению?!
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20.02.2022 19:24 Ответить
так було в 41 -му
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21.02.2022 19:16 Ответить
пздц это позорище в генштабе, нихера с 2014 так не изменилось. донбасские обдроченцы наемники их гасят, эти спят, а что будет когда армия рабсии пойдет.
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20.02.2022 19:32 Ответить
Нет слов, одни маты на уме....
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20.02.2022 19:40 Ответить
Сподіваюсь що дане відео поширене у світових змі і надіслано в радбез оон. Напевне марне сподіваюсь, главмоноскот скаже що умишлєнно нагнєтают в интересах сша
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20.02.2022 20:04 Ответить
валить нужно орков, уже есть и чем, и снайпера тоже где то поуснули..че за фигня там творится?
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20.02.2022 22:31 Ответить
Ічкерія показала як треба знищувати цапів, а також що з цапами ніяких перемовин не вести.
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20.02.2022 23:35 Ответить
Не подобаеться мені ....наше здержування..
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20.02.2022 23:44 Ответить
 
 