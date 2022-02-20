Стрим с Юрием Бутусовым: Маневры российских войск. ВИДЕО

Какие маневры проводят российские оккупационные войска на оккупированных территориях и близ границ Украины, а также какие фейки готовит и уже подготовила российская пропаганда.

Об этом рассказывает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в стриме.

"Расскажу о новых маневрах российских войск. Разберем поток фейков роспропаганды", - отметил он.

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