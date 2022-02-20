РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14088 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
23 039 23
армия РФ (15319) вторжение (497) Донбасс (26944) Бутусов Юрий (3903)

Стрим с Юрием Бутусовым: Маневры российских войск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Какие маневры проводят российские оккупационные войска на оккупированных территориях и близ границ Украины, а также какие фейки готовит и уже подготовила российская пропаганда.

Об этом рассказывает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в стриме.

"Расскажу о новых маневрах российских войск. Разберем поток фейков роспропаганды", - отметил он.

Читайте также: Стрим с Юрием Бутусовым: Мюнхен. На пороге войны?. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Чекаємо Юрка!


показать весь комментарий
20.02.2022 21:32
+7
На шоу Мартиросяна на канале Украина24 Червоненко вспомнил Бутусова в связи с инцидентом на Шустере. Дескать, праклятава падонка Бутусова не хотят садить за зверское нападение на правдолюба патриота интернационалиста Шуфрича. И вто время когда напавший изпадтишка(гы-гы) Бутусов не давал Шуфричу сопротивляться, Порошенко бил ЛЕЖАЧЕГО Шуфрича ногой.Это пипец. Червоненко нельзя давать микрофон в руки. Крутил баранку-крути дальше. Это твое. Да и то на заправках успевает в табло за борзость получать. Бутусову респект. Каждую пророссийскую гниду необходимо регулярно Бутусить.
показать весь комментарий
20.02.2022 22:08
+5
пісня про шуфріча
показать весь комментарий
20.02.2022 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Временное жилье для беженцев из Донецка в Таганроге.
Прибывших прошлой ночью посадили в поезда. Еще в пути.
«Мы не поедем дальше», - сказала женщина, кормящая ребенка грудью. «Мы ехали 14 часов на автобусе, чтобы добраться сюда, а теперь они хотят, чтобы мы ехали 17 на поезде?»

показать весь комментарий
20.02.2022 21:29 Ответить
дидов позавозили-теперыча внуков вывозят.. На Таймыр их всех!
показать весь комментарий
20.02.2022 22:16 Ответить
Не хотели в Украине жить, будут жить там где волки срать боятся
показать весь комментарий
20.02.2022 22:34 Ответить
Чекаємо Юрка!


показать весь комментарий
20.02.2022 21:32 Ответить
пісня про шуфріча
показать весь комментарий
20.02.2022 21:44 Ответить
Политическая хвойда.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:57 Ответить
Бывшая глава Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, фальсифицировавшая ВСЕ выборы в Беларуси, вспомнила, что она наполовину этническая украинка и в эфире СТВ прокомментировала свое нахождение под санкциями и то, что ей запретили въезд в Украину.
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455467/
показать весь комментарий
20.02.2022 21:38 Ответить
при Порохе сокращалась торговля! только самые упоротые "бизнесмены" продолжали упираться рогами и торговать с рахой!
сейчас вообще пздц - после прихода зелоха - торговля с рахой ВЫРОСЛА В РАЗЫ
показать весь комментарий
20.02.2022 21:48 Ответить
На шоу Мартиросяна на канале Украина24 Червоненко вспомнил Бутусова в связи с инцидентом на Шустере. Дескать, праклятава падонка Бутусова не хотят садить за зверское нападение на правдолюба патриота интернационалиста Шуфрича. И вто время когда напавший изпадтишка(гы-гы) Бутусов не давал Шуфричу сопротивляться, Порошенко бил ЛЕЖАЧЕГО Шуфрича ногой.Это пипец. Червоненко нельзя давать микрофон в руки. Крутил баранку-крути дальше. Это твое. Да и то на заправках успевает в табло за борзость получать. Бутусову респект. Каждую пророссийскую гниду необходимо регулярно Бутусить.
показать весь комментарий
20.02.2022 22:08 Ответить
шуфрича, в трусиках - распяли... и раз пять - прямо об забор..
показать весь комментарий
20.02.2022 22:23 Ответить
Ціль зевлади лягти під московію. Але народ проти.
Стратегія довести нагнітання війни до стадії коли народ скаже згодні на все аби не війна. І тоді це буде виглядати не як агрессія путі, а як воля народу а заходу скажуть гудбай. При януковичу народ не згодився, а зараз?
показать весь комментарий
20.02.2022 22:09 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
20.02.2022 22:31 Ответить
Артилерія прямо в Донецьку. ВЧІТЬСЯ ВОЮВАТИ.

Саме так розміщується війська. Якщо би так стояли наші війська у Харкові, то росіяни навіть би не розглядали варіант можливості його окупувати. Війська у полі дуже легко знищити, а ось військам у місті нічого зробити не можна не знищивши місто. І ось знаходячись у місті його дуже легко обороняти і з нього дуже легко наступати, подавивши позиції що знаходяться в полі біля міста...
показать весь комментарий
20.02.2022 23:28 Ответить
Ну, а если нападающие обрубят коммуникации кучному миллионному обороняющему городу, то его не надо и бомбить. Люди вымрут от холода, болезней,голода, пожаров и тд. Воды набрать негде, посрать некуда. И это даже если еды будет вдоволь.
показать весь комментарий
20.02.2022 23:37 Ответить
А всеобщую мобилизацию накуя дырявые обьявили!?
Да потому что регулярные войска кацапов уже там или на подходе, на марше !!!
Все - война !!!
показать весь комментарий
21.02.2022 00:28 Ответить
.. и мобилизация-дебилизация лугандонцев - это ширма !!!
показать весь комментарий
21.02.2022 00:30 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
показать весь комментарий
21.02.2022 01:02 Ответить
это что стеб такой ? Вам мало клоуна ?
показать весь комментарий
21.02.2022 07:58 Ответить
Відстаємо у військовій справі.... М"яко сказано. Ми в мінусі. Слава Богу! за 5 років Порошенка, що в розграбованій країні зумів створити армію, і достукатися до сильних світу цього. Я дякую тобі за твої оцінки реальності. Щодо того, що багато народу буде битися проти РФ як агресора, диктатора , загарбника. Та в нас велике горе--ми роз"єднані зміями міжусобиць. Зміями лютими, підступними людиноненависницькими. Пора об"єднатися! В єдиний народ, моноліт різних націй, сповідань, культур, та єдиних в прагненні жити в демократичній Україні, з державною мовою-єдиною, ПЦУ і головне ЗСУ підняти над принизливими пільгами. Лишіть їх депутатам. А воякам треба платити як в Ізраїлі
показать весь комментарий
21.02.2022 03:20 Ответить
Битиё определяет сознание.
показать весь комментарий
21.02.2022 08:36 Ответить
 
 