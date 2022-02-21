"У нас є спільний ворог і це - Росія. Разом обов'язково переможемо", - ведущая грузинского телеканала в прямом эфире заговорила по-украински. ВИДЕО

Ведущая грузинского телеканала "Mtavari Arkhi" в прямом эфире внезапно заговорила по-украински и назвала Россию общим врагом для Украины и Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эфира с таким жестом поддержки украинцев опубликована в соцсетях.

"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог і це - Росія. Тому ми - як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала грузинка.

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