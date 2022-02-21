"У нас є спільний ворог і це - Росія. Разом обов'язково переможемо", - ведущая грузинского телеканала в прямом эфире заговорила по-украински. ВИДЕО
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Ведущая грузинского телеканала "Mtavari Arkhi" в прямом эфире внезапно заговорила по-украински и назвала Россию общим врагом для Украины и Грузии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эфира с таким жестом поддержки украинцев опубликована в соцсетях.
"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог і це - Росія. Тому ми - як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала грузинка.
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Вчора повторили!
Людина на призвище Шевченко верещить , що нібито йому "заборонили" говорити на "рАдном язикє" .
Так й хочется вигукнути - з якого фуя в тебе "рАдной язиГГ" не українська мова якщо ти не з Тюмені ?!
Але справа не в ТєрєхАффе , а в тих , хто його обрав .
Я усім любителям "вяликага магучєва" , коли чую про "вєлікую лєтєратуру" пропоную конкурс - вірш "На смерть поета" назвати автора , якщо ти такий фан "вяликага магучєва" . Один на 20 відповідає . Ішним я кажу , що ваш "магучий" це якась Ваєнга , чи Гріша Лєпс й нічого не бажаю слухати від таких любителів "пра Пушкіна" й "Джека , которий дайот на счаст"є лапу мне" .
Одного часу , до якого дому дівочий не зайдешь - портрет Єсєніна . Я пропоную хоч один віршик назвати Сєрьожкін . Відповідь як в моєї доньки про Джима Морісона - він такий красень . Але вона хоча б в курсі , що таке "The Doors", вона вивчала музику й тому знає , як Джим любив Альбіоні .
А ці любителі язИка повні невігласи ... Та йще Тараса Шевченка називають "селюком" . Я їм кажу , а скільки ти гАрацка ципа була разів у театрі ?! Скільки разів у житті аплодував театральній трупі з США за талановиту гру ? Скільки семестрів вивчав латинь ?! Як глибоко вивчав Данте й Петрарку ?! Та якого фуя ти пельку на Тараса відкриваєшь ...
Московія буде знищена!
спасибо...
от бывают жеж и умные и красивые !!! ))
@VALMICHEL7
·
6 ч
Вот вы издеваетесь, над бедными дончанами, ночующими на раскладушках в спортзале! Знаете, это ведь с чем сравнивать. Лучше в Таганроге на раскладушке, чем в Волгодонске под обломками дома. Счастливые люди! Ведь их могли выбрать в ФСБ для картинки мощного хлопка на Первом канале!
Во-первых, матерное обращение было конкретно к Путину - в тексте присутствовали слова, путин, я ... твою мамочку. Ах да, она мертва? Ну и это ничего, ее ... тоже.
Что это принесло ? Русские приостановили прямые рейсы, тысячи грузин вынуждены летать в обход.
Во-вторых, канал Рустави 2 уже был потерян для Саакашвили (Рустави 2 проиграли аппеляцию в Страсбургском суде) - и именно эти был вызван тот абсолютно идиотский спич их журналиста. В стиле Миши: привлечь внимание.
Саакашвили и его марионетки - в т.ч. этот канал - готовы сжечь Грузию дотла, чтобы более яркий огонь осветил "истинные намерения России".
Бедные грузины, не смогли летать прямыми рейсами в раисю. Что ж, у нас тоже такие же здравомыслящие люди, вот типа вас, которые также очень страдают без прямых рейсов в раисю!
В каждой стране есть такие, не все ненавидят русню.
Население материально зависит от России: сотни тысяч или даже миллионы украинцев работают в России и получают оттуда переводы (от родственников и знакомых). И прямых рейсов у вас в Россию - сотни в день. Так что не вам нас судить.
Я был бы очень рад, если бы мы были в НАТО, были богаты и сами бы перекрыли границу с Россией. А вы сможете прожить без России, их газа, доходов оттуда и т.п.? Если бы смогли, то не унижались бы и в 2014 году разорвали бы с ними дип. отношения.
На самом деле, у вас до сих пор правят олигархи. Вы до 2015 года не снесли памятники Ленину и др. советским вождям (мы это сделали в начале 90х) - надо было у вас отнять Крым, чтобы до вас дошло, что сотни памятников советским вождям является дикостью.
И я прекрасно помню, как в 2006-7 годах украинцы мне говорили - почему вы считаете россию врагом? Надо с ними находить общий язык.
А я был в Киеве в 2016 году кажется и к моему удивлению увидел памятник Щорсу. Видно, ваши бюрократы не поняли, кто был Щорс и памятник простоял еще какое-то время
Вы только проснулись и хотите учить других. Это было бы немного смешно, если бы каждый день не погибали люди.
>Население материально зависит от России: сотни тысяч или даже миллионы украинцев работают в России и получают оттуда переводы (от родственников и знакомых).
Мой дядька работал строителем в Москве. После 2014 он там ни ногой, и говорит, что и рад, что так получилось, потому Мордор и его особые обитатели достали его уже до коликов в печенках, и терпеть их хоть как-то удавалось только ради денег. Которых в последние годы уменьшалось и уменьшалось.
>И прямых рейсов у вас в Россию - сотни в день. Так что не вам нас судить.
У нас нет прямых рейсов в россию.
>Я был бы очень рад, если бы мы были в НАТО, были богаты и сами бы перекрыли границу с Россией.
И я был бы рад, если бы вы были рады.
>А вы сможете прожить без России, их газа, доходов оттуда и т.п.? Если бы смогли, то не унижались бы и в 2014 году разорвали бы с ними дип. отношения.
Так и живем же. Дип отношение не разорваны в том числе из-за украинского варианта манкуртов, типа вас.
>На самом деле, у вас до сих пор правят олигархи.
Да ладно? Правда? Хоть на вашей любимой расее не так. Там власть принадлежит народу.
>Вы до 2015 года не снесли памятники Ленину и др. советским вождям (мы это сделали в начале 90х) - надо было у вас отнять Крым, чтобы до вас дошло, что сотни памятников советским вождям является дикостью.
Вот молодцы. А мы только в начале пути. Учимся. В том числе и у вас.
Далее идет непереводимая игра слов:
>И я прекрасно помню, как в 2006-7 годах украинцы мне говорили - почему вы считаете россию врагом? Надо с ними находить общий язык.
А я был в Киеве в 2016 году кажется и к моему удивлению увидел памятник Щорсу. Видно, ваши бюрократы не поняли, кто был Щорс и памятник простоял еще какое-то время
Вы только проснулись и хотите учить других. Это было бы немного смешно, если бы каждый день не погибали люди.
Спасибо, что высказали свое мнение, что россия очень важна для Грузии и для Украины, и что нужно пойти на все, чтобы сделать россию свом другом.
1) Дядька работал в России и уехал?
А сотни тысяч до сих пор работают, потому что у них нет другого выбора. Именно потому вы не разрывали дип. отношения и имели режим свободной торговли до сегодняшнего дня - когда уже по другому не получалось. И не из-за "таких как я" - а исходя из рациональности вашего правительства.
2) Да ладно? Правда? Хоть на вашей любимой расее не так. Там власть принадлежит народу.
А я как раз вас с русскими и сравниваю - и совершенно мной нелюбимыми. И говорю, что вы ментально такие же как русские, до сих пор. И я абсолютно специально не использую патриотический тон в моих высказываниях - меня это вполне забавляет, что вы считаете меня российским сторонником. В то смысле, что мне становится понятно, насколько у вас ограниченное восприятие реальности - и насколько у меня оно было таким же лет 10-15 назад.
3) Далее идет непереводимая игра слов: Спасибо, что высказали свое мнение, что россия очень важна для Грузии и для Украины, и что нужно пойти на все, чтобы сделать россию свом другом.
А мне кажется, вы осознанно избегаете мой нарратив, так как хорошо понимаете о чем я говорю. Еще раз тогда: в 2016 году в центре Киева у вас стоял памятник красному командиру Щорсу. И никому у вас до этого не было дела.
К сожалению, этот тезис правильный, что Россия очень важна для Грузии и Украины. Сделать ее другом не получится, но к чему нас привела "поддержка запада", который наложил санкции всего лишь на 4 банка и гос. предприятия (еще и сказав - это покруче свифта), а также пригрозил окончанием шопинга в милане - мы к сожалению видим.
Мой прогноз такой: через определенное время - возможно несколько лет, а может и раньше - вы увидите мир по другому, не в черно-белом цвете. Потом поговорим.
Но суть не меняется. Не сотрудники Рустави 2 создали "Мтавари архи", а Миша - на те сотни миллионов, которые он награбил за 9 лет и на которые он последние 10 лет содержит оппозицию, телеканалы и покупает особняки в Киеве и США.
Он вообще мастер по провокациям и пиару: на лохов действует. Но не дай бог вам жить при таком клоуне, который жил как римский имератор, только гонялся за женщинами (всяких путанок назначал министрами и зам. министрами - погуглите, если что), закрыл абсолютно все оппозиционные каналы и газеты и установил тотальную диктатуру.
А его "успех" в экономике просто удачное стечение обстоятельств: в мире была конкьюнктура такая и эк. рост был подобным везде в пост-СССР (например, в армении в 2003-2007 годах даже выше, чем в "реформаторской" Грузии Саакашвили).
Весь мир к этому уже готов.
Я полностью поддерживаю исполнение украинского гимна японками - это искренняя и правильная поддержка. А текст со словами: мы с вами, у нас общий враг, пусть будет проклята Россия от Саакашвили - это дешевый популизм.
Большинство в Грузии надеется, что войны не будет. Так как мы хорошо знаем, чем войны заканчиваются (политически). Да и вы знаете, что было в 2014 и кто остался в плюсе.
А йще десь так 30 тисяч корумпованних робітників ментури , яких Міша звільняв нещадно .
Багато в його ворогів .
Я Бубі вірю більше , ніж іншим грузинам .
Й ще знаю, що коли в такий як Міша був презідент в Україні , то тисяч 600 середніх й дрібних чинуш теж присіло би , але з України би не втекло за останні 8 років 2-3 млн.
Й Країна би була на перших місцях по "doing business" . А не як зараз чи при колишньому презіденті - на 120 місці .
Елвис вик: то, что ты написал - просто пропаганда Миши. Ничего ты не знаешь, что было на самом деле. Про doing business мог бы тебе рассказать подробнее, но лень. Как Миша привозил Джанкова и как они манипулировали этими рейтингами, как они отнимали бизнес у многих и вывезли сотни миллионов.
Пирожков: в 2014 г. в плюсе осталась Россия, так как забрала Крым, в плюсе остался Запад. А проиграла Украина - вот и все. То же самое произошло в 2008 году - на Грузии наварились все, в том числе прибалты и Польша, которые бесплатно получили от НАТО вооружения на сотни миллионов (насколько помню, Польша даже на миллиарды долларов), для "противостояния российской угрозе". А Запад не ввел даже сакнций против какого-нибудь генерала Хрулева, командующего 58-ой армией.
Бандера что-то там: Россия - не моя. В отличие вас, украинцев, у нас нет с Россией дип. отношений. А вы с ними воюете с 2014 г. и все же газ получаете по сниженным ценам и тарифам СНГ и т.п.
Петро: см. выше - я в Россию не летаю, мне они совершенно не нужны. А ты - просто лицемер, так как у вас прямые авиасообщения с Россией в сотни рейсов в день и дип. отношения.
Во вторых, ваше мнение о мише основано на неправильной информации. Если бы ты понимал грузинский, я бы тебе прислал его видео - как он хвалил в свое время Россию, как его министры грозятся дойти до москвы, так как у русских ржавые танки, как Миша поздравляет грузин с взятием Цхинвали 08.08 вечером (он ведь отказывался потом, что именно он послал войска в Цхинвали и дал русским повод вторгнуться). Хотя могу показать резолюцию, которую его правительство подписало в ПАСЕ, где они признают, что именно они бомбили Цхинвали запрещенными кассетными бомбами 07.08. Или может быть, тебе пожелать, чтобы у тебя в правительстве было 5-6 путанок, в том числе 2 министра, которые стали министрами или замами, из-за того, что участвовали в оргиях Миши? У тебя ведь о нем такое высокое мнение . Но ты продолжай ему верить - опять же, потому что тогда твой мир остается черно-белым и лишние вопросы не побеспокоят.
В заключении, прочти хорошо, что я писал про "поддержку" запада - сегодня это к сожалению подтвердилось. Санкции 4 банкам, гос. предприятиям и какие-то ограничения на экспорт - после сегодняшнего полномасштабного нападения. Это конечно лучше чем ничего в нашей случае - нам тогда просто прислали памперсы и воду. Но вы все поймете через какое-то время. Запад просто использовал нас и подставил под удар. А про твит Борреля я уже и не говорю, где он грозит русским концом шопинга в милане и покупок бриллиантов.
Благослови Боже Грузію
Абхазія і Осетія це Грузія
Madloba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!