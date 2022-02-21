Под предлогом учений Россия завела к Азовскому морю десантные и боевые корабли и ракетный катер, – Резников. ВИДЕО
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Сегодня российские войска активно маневрируют у украинских границ, в частности во временно оккупированном Крыму. Так, под предлогом участия в учениях Россия завела в Азовское море три больших десантных корабля, пять боевых и один ракетный катер.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Движутся корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер", – проинформировал Резников.
Резников также отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Ибо их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать назад".
"Так же не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье. Нами приняты соответствующие меры реагирования", - добавил министр обороны.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих собеседников, знакомых с этим вопросом.
Отмечается, что эти меры будут реализованы только в случае вторжения России в Украину. Они направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.
Под эти ограничения могут попасть российские Банк ВТБ (VTBR.MM), Сбербанк (SBER.MM), ВЭБ и Газпромбанк.
Как отмечает агентство, о планах администрации Байдена разорвать корреспондентские банковские связи, которые лежат в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.
Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.
"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.
"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.
Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.