Под предлогом учений Россия завела к Азовскому морю десантные и боевые корабли и ракетный катер, – Резников. ВИДЕО

Сегодня российские войска активно маневрируют у украинских границ, в частности во временно оккупированном Крыму. Так, под предлогом участия в учениях Россия завела в Азовское море три больших десантных корабля, пять боевых и один ракетный катер.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Движутся корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер", – проинформировал Резников.

Резников также отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Ибо их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать назад".

"Так же не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье. Нами приняты соответствующие меры реагирования", - добавил министр обороны.