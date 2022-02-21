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взрывчатка (788) оккупация (9497) Россия (91205) эвакуация (1750) фейк (613)

Российские оккупанты сняли новый фейк о 200 кг взрывчатки в автомобиле "ВАЗ", якобы стоявшем на маршруте эвакуации из Луганска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Российские пропагандисты сняли новый фейк о том, что на территории "ЛНР" якобы обнаружили заброшенный автомобиль ВАЗ, в котором было 200 кг взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты заявили, что ВАЗ находился на маршруте эвакуации жителей Луганска. Фейк был опубликован на сайте террористов и распространен в российских СМИ.

Также смотрите: "Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
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21.02.2022 12:20
+40
Мосфільм
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21.02.2022 12:17
+37
Ага, специально оставили ВАЗик там, где стоянка запрещена !
Ну, шоб видно было сразу шо укры заминировали трассу !
Хотя, для дебилов с Дамбаса и РФ такая картинка прокатит......
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21.02.2022 12:26
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Мосфільм
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21.02.2022 12:17 Ответить
Мордорфильм
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21.02.2022 12:18 Ответить
под мостом 200 кг воронка там знаете какая в диаметр метров 50-70 если не сто а глубина до 3 метров а военные тихо ходят а потом везут авто на прицепе смехота да и только если кто и делала такие бимбочки то та был бы датчик движения на открытие дверей или даже приближение человека 30 см. бабахнуло бы так и куча обманок и дублирующих систем.. придурки даже навалять ....овна вранья не умеют..
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21.02.2022 12:28 Ответить
Мне интересно зачем они этот низкобюджет снимают? Неужели они думают, что в это поверят иностранные разведки или иностранные журналисты? Снимают для внутреннего подребления?
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21.02.2022 13:20 Ответить
Смешно,но верят..

Вчера звонили знакомые из москвы и начали нести чепуху что это Украина обстреляла детский садик а не российские боевики...

На вопрос об изнасилованной бабушке и мальчике без трусиков в 2014 году засунули язык в жо..пу,но на жаль все равно остались при мнении что Украинская армия обстреляла детский садик
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21.02.2022 13:56 Ответить
Ну тоесть для внутреннего потребления.
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21.02.2022 14:03 Ответить
Есть, есть такие жертвы "Геббельс-СкобейСоловейКислой" пропаганды. Но меньше их, ой меньше уже по сравнению с 2014 годом. Вода камень точит.
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21.02.2022 15:00 Ответить
К слову, автомобиль со взрывчаткой обнаружен под мостом? И я даже знаю кто его туда поставил! Те, кто в Волгодонске жилой дом взрывали "от имени чеченских боевиков"!
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21.02.2022 15:01 Ответить
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21.02.2022 12:36 Ответить
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21.02.2022 12:34 Ответить
Ленфильм
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21.02.2022 13:03 Ответить
Нет, это тянет на Ералаш!
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21.02.2022 13:06 Ответить
Чому не в умовному Мерседесі,а у відрі з гайками?Відповідь очевидна.
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21.02.2022 12:20 Ответить
Мала б бути "Таврія" для більшої ймовірності і посвідчення водія на призвіще Ярош) Ех,кіноляп!))
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21.02.2022 12:46 Ответить
Как всегда, у козлорогих-бабок выделили на мерс, а после попила бабла осталось на ржавую шестерку с убитым двиглом...

я уже ничему не удивляюсь...
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21.02.2022 14:23 Ответить
Та і двигун мабуть пропили. там його зовсім нема.
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22.02.2022 03:18 Ответить
кожний день ху@ла зайвий
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21.02.2022 12:20 Ответить
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21.02.2022 12:20 Ответить
картина маслом от руSSкай думи: "В поісках міра...."
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21.02.2022 12:25 Ответить
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21.02.2022 12:35 Ответить
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21.02.2022 13:13 Ответить
А візитка Яроша де ???
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21.02.2022 12:23 Ответить
Іх разньос вєтєр...
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21.02.2022 12:27 Ответить
Так шо, навіть не показали як жигу підірвали? Зажлобили?
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21.02.2022 12:23 Ответить
Какие "республики" такие т постановки
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21.02.2022 12:43 Ответить
А там же щось пукнуло, вже затемно....
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21.02.2022 13:19 Ответить
На пітарду потратилися, а виділені бабки на зйомку крутого кіно пробухали.
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21.02.2022 13:37 Ответить
А підірвали УАЗ в Донецьку.
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21.02.2022 18:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 12:23 Ответить
Ага, специально оставили ВАЗик там, где стоянка запрещена !
Ну, шоб видно было сразу шо укры заминировали трассу !
Хотя, для дебилов с Дамбаса и РФ такая картинка прокатит......
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21.02.2022 12:26 Ответить
Киноляп
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21.02.2022 13:58 Ответить
там по замыслу кровавых жидобиндеровцев должен был быть взрыв, сразу бы на мирный автобус еще сверху упал бы железнодорожный мост, а если бы повезло - то и вместе с составом! нет предела коварству укров!
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21.02.2022 14:13 Ответить
какой смысл оставлять пустую подозрительную машину на виду у всех, если проще подвесить пакет под самим мостом?... они еще и тупыми нас пытаются представить?...
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21.02.2022 12:26 Ответить
Это видео для внутреннего потребления, а руские тупые генетически, им сложное нельзя показывать - они просто не поймут тогда вообще ничего.
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21.02.2022 12:56 Ответить
Кто-то остановился посрать в кустах, вернулся, а машины нет
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21.02.2022 12:33 Ответить
200 кг? Те відро навіть не просіло.
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21.02.2022 12:36 Ответить
Эх жаль распятого мальчика в багажнике не нашли ...
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21.02.2022 12:36 Ответить
Пёс, не работай на этих упырей. Беги оттуда в ВСУ.
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21.02.2022 12:37 Ответить
То корыто на 2 части сломалось бы
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21.02.2022 12:37 Ответить
Вот новость ! Та в "ЛНР" 200 кг взрывчатки можно купить в любом хозмагазине или откопать в шахте !
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21.02.2022 12:39 Ответить
вчера письков же намекнул, что провокаций недостаточно, вот и стараются бедолаги, то сарай приграничный, то тазик безхозный
но в бункере ждут кровавую картинку, как только будет кровь, то значит решение нападать принято окончательно
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21.02.2022 12:41 Ответить
У мережу потрапили "темники" і телефони спікерів для російських пропагандистів на Донбасі (ФОТО)
Згідно з документом, розробники темників скеровують ЗМІ окупованих українських територій Донбасу, коли, як та в якій тональності описувати події.
Зокрема, бойовики основний упор роблять на темі мобілізації чоловічого населення ОРДЛО. Пропагандистам наказують робити акцент на тому, що українці окупованих територій є "на передовій боротьби за руський світ".
У "темнику" вказані телефони голів адміністрацій окупованих міст, а також можливих спікерів - чиновників і депутатів.
Окрему увагу представники окупаційної адміністрації приділяють висвітленню теми нібито українських злочинів на Донбасі. Зокрема, вони планують приписати українській армії нібито злочини періоду Іловайської трагедії, коли влітку 2014 року російські кадрові військові попри домовленості скоїли воєнний злочин та розстріляли українських добровольців і ЗСУ, які виходили з міста.
Варто зауважити, що від пропагандистів вимагають звіти за проведену роботу.




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21.02.2022 12:41 Ответить
"Зокрема, вони планують приписати українській армії нібито злочини періоду Іловайської трагедії" зебилы в это поверили без всяких "темників".
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21.02.2022 13:43 Ответить
Що до мобілізації то вони мавпують українську територіальну оборону.
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21.02.2022 16:53 Ответить
Для них прокатит...
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21.02.2022 12:41 Ответить
у чувака слева, похоже скоро возникнут претензии к собутыльнику ...
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21.02.2022 14:27 Ответить
...запилено в 2019 году
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21.02.2022 12:42 Ответить
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21.02.2022 12:44 Ответить
ну кто же так фейки снимает ? а синие тапки где ? а визитки Яроша ? ФСБ лучше готовит . а днрятам **** еще учиться и учиться
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21.02.2022 12:44 Ответить
Возобновились атаки австралийских кенгуру. Они прибыли на территорию ДНР и атакуют"
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21.02.2022 12:51 Ответить
А чего не Мерседес или хотя бы Тойота? Жадные лугандоновцы! Вместо лендкрузера затруханый поломанный уазик подорвали, тут ржавые Жигули… ну так же спецоперации не проводят… сразу видно что фейк…
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21.02.2022 12:51 Ответить
Таз они даже не подорвали, они его куда-то в говна оттащили, на этом видео заканчивается. Судя по тому как вели себя русиш зольдатен около авто, они никакой угрозы явно не ощущали. Такой теракт требует дистанционного подрыва и наблюдателя в прямой видимости, ведь точно угадать время прохождения колонны невозможно. Но это все очень сложно для руского мозга.
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21.02.2022 13:01 Ответить
Тазікі не в стилі ГУР МО чи СБУ, то кадировський почерк, там ще мобіла має бути з сімкою РОСТЕЛ
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21.02.2022 12:56 Ответить
О том, как создаются такие фэйки https://twitter.com/granitweet/status/1495330761951617028?s=21
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21.02.2022 12:56 Ответить
Что за время настало, неинтересно же смотреть кино из-за спойлеров
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21.02.2022 12:58 Ответить
И че? Вы же "эвакуировали" через неподконтрольный нормальной Украине кусок границы!
Так что это кто-то из шахтеров взял с собой "гостинцы" для вас. Вот и спрашивайте с тех, кого вывозите.
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21.02.2022 13:06 Ответить
Сразу видно режисер бондарчук только он такое снимает
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21.02.2022 13:11 Ответить
Собака муляж. Вона навіть не нюхала. І чому два дебіля пішли до машини, одному було скучно?
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21.02.2022 13:19 Ответить
Фільмчик не вдався - я побачила тільки як бідну машинку тягнуть в ярок . А де ж потужний вибух знятий?
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21.02.2022 13:23 Ответить
Интересно зачем бы укрДРГ так рисковать чтобы взорвать автобус с беженцами? Если взрывать то уже росийские танки и росийских хенералов. И ничуть не палевно одинокая машина стоящая под мостом. Особенно улыбнуло когда тащили грузовиком на короткой сцепке машину якобы с 200кг взрывчатки, Если бы 200 кг взорвалось то вместо етих машин и дороги была бы глубокая яма. Хотя вате повезло. Не решились росийские террористы взорвать колону автобусов с людьми. Но еще не вечер. Возможно ето была подготовка зрителя к завтрашним терактам.
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21.02.2022 13:30 Ответить
Обидно, что это хавают и хавают массами с верой...
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21.02.2022 13:30 Ответить
Тягнули в день. Підірвали в ночі? А чого так? І чи ту машинку підірвали? Серіал з відкритою кінцівкою. Продовження серіалу дивіться далі...
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21.02.2022 13:32 Ответить
Та то у водителя Урала рвануло, когда он узнал, с чем (якобы) он буксировал жигуленка Просто сказали не сразу.
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21.02.2022 14:37 Ответить
недоработочк, однако. почему номера авто белые а не красно/черные с двумя АК и мечем в виде герба, и где на торпедо жовто/блакитный прапор а на капоте ПТН ПНХ?
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21.02.2022 13:37 Ответить
НА РОССИЙСКИХ НОМЕРАХ !?)
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21.02.2022 13:47 Ответить
И НАХЯ НОЧЬЮ ВЗРЫВАТЬ, СПАТЬ МЕШАТЬ !!!???
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21.02.2022 13:50 Ответить
Уже не знаю, что придумать. Мне вообще кажется, что они там Цензор прочитывают и идеи воруют).
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21.02.2022 13:57 Ответить
ахахах! и чувак в ватнике рядом с 200кг на расслабоне идет))
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21.02.2022 14:26 Ответить
Для алкашей подойдет.
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21.02.2022 15:40 Ответить
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21.02.2022 15:40 Ответить
голівуд нервово курить в сторонці!
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21.02.2022 18:17 Ответить
Сказочные долбоёбы!!!
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21.02.2022 18:24 Ответить
Станіславський сказав би одразу : "НЕ ВЕРЮ!"
Російські артисти - говно.
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22.02.2022 03:10 Ответить
 
 