Российские оккупанты сняли новый фейк о 200 кг взрывчатки в автомобиле "ВАЗ", якобы стоявшем на маршруте эвакуации из Луганска. ВИДЕО

Российские пропагандисты сняли новый фейк о том, что на территории "ЛНР" якобы обнаружили заброшенный автомобиль ВАЗ, в котором было 200 кг взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты заявили, что ВАЗ находился на маршруте эвакуации жителей Луганска. Фейк был опубликован на сайте террористов и распространен в российских СМИ.

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