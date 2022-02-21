Российские оккупанты сняли новый фейк о 200 кг взрывчатки в автомобиле "ВАЗ", якобы стоявшем на маршруте эвакуации из Луганска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Российские пропагандисты сняли новый фейк о том, что на территории "ЛНР" якобы обнаружили заброшенный автомобиль ВАЗ, в котором было 200 кг взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандисты заявили, что ВАЗ находился на маршруте эвакуации жителей Луганска. Фейк был опубликован на сайте террористов и распространен в российских СМИ.
Топ комментарии
+44 частный сектор
показать весь комментарий21.02.2022 12:20
+40 Бандерівець
показать весь комментарий21.02.2022 12:17
+37 AbOriginal_UA
показать весь комментарий21.02.2022 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вчера звонили знакомые из москвы и начали нести чепуху что это Украина обстреляла детский садик а не российские боевики...
На вопрос об изнасилованной бабушке и мальчике без трусиков в 2014 году засунули язык в жо..пу,но на жаль все равно остались при мнении что Украинская армия обстреляла детский садик
я уже ничему не удивляюсь...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ну, шоб видно было сразу шо укры заминировали трассу !
Хотя, для дебилов с Дамбаса и РФ такая картинка прокатит......
но в бункере ждут кровавую картинку, как только будет кровь, то значит решение нападать принято окончательно
Згідно з документом, розробники темників скеровують ЗМІ окупованих українських територій Донбасу, коли, як та в якій тональності описувати події.
Зокрема, бойовики основний упор роблять на темі мобілізації чоловічого населення ОРДЛО. Пропагандистам наказують робити акцент на тому, що українці окупованих територій є "на передовій боротьби за руський світ".
У "темнику" вказані телефони голів адміністрацій окупованих міст, а також можливих спікерів - чиновників і депутатів.
Окрему увагу представники окупаційної адміністрації приділяють висвітленню теми нібито українських злочинів на Донбасі. Зокрема, вони планують приписати українській армії нібито злочини періоду Іловайської трагедії, коли влітку 2014 року російські кадрові військові попри домовленості скоїли воєнний злочин та розстріляли українських добровольців і ЗСУ, які виходили з міста.
Варто зауважити, що від пропагандистів вимагають звіти за проведену роботу.
Так что это кто-то из шахтеров взял с собой "гостинцы" для вас. Вот и спрашивайте с тех, кого вывозите.
Російські артисти - говно.