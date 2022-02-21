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Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, – Данилов о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отмечает, что Украина не имеет никакого отношения к обстрелам, о которых заявляет российская сторона.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопросы по заявлениям России об обстрелах со стороны Украины, в частности пункта пропуска в Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши военные могут вести ответный огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военных. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно, и мы к этому готовы", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что власти вполне понимают, что происходит с безопасностью, и готовы к вызовам, а также отметил, что спровоцировать Украину на активные действия не получится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
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21.02.2022 13:03
+1
Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
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21.02.2022 13:02
+1
Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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21.02.2022 13:08
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Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
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21.02.2022 13:02 Ответить
Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
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21.02.2022 13:03 Ответить
Акула чует кровь.
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21.02.2022 13:06 Ответить
З Анекдоту "Хто обкалявся ? -Невістка. Так її ж дома не було? Зате плаття висіло."
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21.02.2022 13:06 Ответить
Данилову надо было в шутку как бы казать можем повторить на прохання Рашки и ударить по Москве а такой мелочевкой коей занимается Путин и его военные... мы Украина ..не занимаемся и дурью не маемся ....пусть в России кому надо примут психотропные препараты вместо буйства фантазий и извращений..
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21.02.2022 13:44 Ответить
Вы мне напоминаете героев романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, пожилых обитателей провинциального Черноморска, облаченных в белые пикейные жилеты, которые рассуждают о международном положении, начитавшись газеты «Правда» и постоянно приходящих к выводу, что Черноморск станет вольным городом
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21.02.2022 13:35 Ответить
Запаребріку всеодно, маєте чи ні.
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21.02.2022 13:07 Ответить
Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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21.02.2022 13:08 Ответить
Хотел сначала посарказничать на эту тему. И вдруг подумал шо россия формально права!
Снаряды ведь пуляют с дыры. А значит с Украины , хоть и не с подконтрольной территории.
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21.02.2022 13:10 Ответить
Кацапы так интенсивно и тупо пытается создать casus belli, что я не удивлюсь, если скоро появится новость, что украинская ДРГ ведет бой в районе МКАД и прорывается к Кремлю.
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21.02.2022 13:33 Ответить
Так, как в Грузии, когда пропаганда про грузинских фашистов, две тысячи трупов и сметенный с лица земли Цхинвали сработала в качестве казуса белли - так уже не будет.Ей не кто не верит..
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21.02.2022 14:55 Ответить
Дійсно, нічого нового в діях москалів немає. 1939 рік. Радянсько-фінський кордон: "Спустя много лет бывший начальник ленинградского бюро ТАСС Анцелович рассказал, что пакет с текстом сообщения о Майнильском инциденте и надписью «вскрыть по особому распоряжению» он получил за две недели до происшествия".

Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.
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21.02.2022 15:47 Ответить
Годі вже виправдовуватись. Всі розуміють, що Україна не збирається йти в наступ. Всі розуміють, що у наступ збирається Росія. Тож годі долдонити одне й те саме, що то не ми. Кажіть людям, які Вам підконтрольні що робити, до чого готуватись. Спілкуйтесь ЗІ СВОЇМИ ЛЮДЬМИ! Москаль все одно не розуміє виправдань і сприймає їх за слабкість.
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21.02.2022 15:31 Ответить
Та всі це розуміють. Будемо битися. Це люди так, стрес знімають...🙂
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21.02.2022 15:50 Ответить
Украинцам делать нечего как прорыватся на помойную територию рашки 😂 блин, они уже так заврались ,что сами верят в свою же брехню
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21.02.2022 17:54 Ответить
У мене питання. Ти Секретар якої Ради Безпеки - нашої чи російської? Якщо нашої, то якого біса ти печешся про безпеку Росії???
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21.02.2022 18:40 Ответить
 
 