Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, – Данилов о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отмечает, что Украина не имеет никакого отношения к обстрелам, о которых заявляет российская сторона.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопросы по заявлениям России об обстрелах со стороны Украины, в частности пункта пропуска в Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Наши военные могут вести ответный огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военных. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно, и мы к этому готовы", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что власти вполне понимают, что происходит с безопасностью, и готовы к вызовам, а также отметил, что спровоцировать Украину на активные действия не получится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО