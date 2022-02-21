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оружие (9375) Стефанчук Руслан (577)

Рада в случае необходимости может проголосовать законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия в целом, - Стефанчук. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада поддержит в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник.

"Потому что там четко обеспечены те критерии, которые необходимы для того, чтобы у каждого гражданина было свое право на самозащиту", - отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что украинцы стали покупать больше оружия – неправда, - Нацполиция

По словам спикера, при необходимости Верховная Рада проголосует этот законопроект и во втором чтении, и в целом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Лютый пьяный неадекват будет застрелен как 400 лет назад на диком западе вычистили всех бандитов . Почитай
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21.02.2022 13:44
+24
В Молдове разрешили с 1990... Преступления с использованием огнестрела и насильственные преступления упали в разы, так как всегда есть возможность словить пулю в голову...
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21.02.2022 13:45
+24
Не можна давати ножі, молотки, автомобілі, мисливську зброю, сокири (підкресліть потрібне) населенню, тому, що пʼяний неадекват... і далі по тексту.
Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
"Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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21.02.2022 13:49
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Не можна давати зброю населенню, тому що любий п'яний неадекват може її застосувати.
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21.02.2022 13:41 Ответить
Лютый пьяный неадекват будет застрелен как 400 лет назад на диком западе вычистили всех бандитов . Почитай
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21.02.2022 13:44 Ответить
В Молдове разрешили с 1990... Преступления с использованием огнестрела и насильственные преступления упали в разы, так как всегда есть возможность словить пулю в голову...
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21.02.2022 13:45 Ответить
С 1993 г.
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11.08.2022 14:56 Ответить
Іди молдованам розповіси
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21.02.2022 13:45 Ответить
Не можна давати ножі, молотки, автомобілі, мисливську зброю, сокири (підкресліть потрібне) населенню, тому, що пʼяний неадекват... і далі по тексту.
Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
"Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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21.02.2022 13:49 Ответить
А ще населенню не можна давати автівки. Щороку на дорогах України гине біля 3000 чоловік. Плюс тисячі поранень і калік на все життя.
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21.02.2022 14:03 Ответить
Да ?? 3000 чоловіків ?? А скільки жінок ??
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21.02.2022 19:09 Ответить
"Доброе утро", вы только проснулись похоже.

Оружия, официально зарегистрированного, на руках уже много (кажись 1 млн стволов звучало).

А вот закона, который регулирует оборот оружия, нет. Всего лишь приказ МВД.
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21.02.2022 14:49 Ответить
Это надо было делать вчера! Чем я буду вайну ваивать??
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21.02.2022 13:42 Ответить
ты пистолетом собрался вайну-ваивать? ))
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21.02.2022 13:49 Ответить
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21.02.2022 13:57 Ответить
Тюнинг Гатлинга.
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21.02.2022 14:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=27IW0OA5X4s
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21.02.2022 14:00 Ответить
Когда есть пистолет то добыть автомат у врага становится гораздо проше.
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21.02.2022 14:00 Ответить
А при особом везении и пулемет!!! А даже старенький ухоженный "Дехтярь" это я скажу вам довольно убедительный аргумент, не смотря на "возраст"
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21.02.2022 14:27 Ответить
какаяразніца?
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21.02.2022 15:08 Ответить
Іди в армію там тобі все дадуть.
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21.02.2022 14:01 Ответить
В отличии от тебя я своё отслужил. В армию не возьмут по возрасту , только в самооборону ,там увеличели возраст до 70 лет, где я и числюсь. А где числися ты ?
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21.02.2022 14:30 Ответить
у папки в яйках
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21.02.2022 14:44 Ответить
домой не дадут, читай заголовок - цивільна зброя.
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21.02.2022 15:14 Ответить
іди там зброї нема
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21.02.2022 20:59 Ответить
іди там зброї нема
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21.02.2022 20:59 Ответить
Це потрібно було робити ще 7 років назад, крім того потрібно було завести в країну американських виробників зброї й видавати кредити на купівлю зброї всім охочим під 1%. Зараз в Україні вже б було не меньше 500 тис. озброєного до зубів автоматичною зброєю населення!!! А сьогодні вже потрібно було видавати безвітсоткові кредити на Стінгери й Джавеліни!!!
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21.02.2022 13:44 Ответить
Тоді вдячний нарід позбивав би всі самальоти з втікачами.
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21.02.2022 13:53 Ответить
Не лестите собі ... Навіть в Америці, де культ зброї, не скрізь можна вільно мати автоматичну зброю. Мені здається, що Україні потрібно було йти за швейцарським сценарієм - активний резерв з наявністю особистої зброї у будинку... Тоді можа б не було ні трагедії Криму, ні Донбасу... Ввічливих "туристів" просто перестріляли б разом із "путенвведистами".
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21.02.2022 14:48 Ответить
Угу ... А патріотичний особистий склад СБУ і ЗСУ у Криму не треба було ??
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21.02.2022 19:13 Ответить
Это когда самолеты будут Киев бомбить?
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21.02.2022 13:44 Ответить
Сначала Воронеж.
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21.02.2022 17:47 Ответить
Ооо, скоро будем улыбаться каждому встречному, как американцы
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21.02.2022 13:48 Ответить
если может, так пусть голосует. необходимость была еще 8 лет тому.
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21.02.2022 13:48 Ответить
Врешь, жирная свинья! "Право на самооборону" и "свободное владение оружием" есть в законодательстве США, а то что прописала ваша гнусная шобла СН - это ментовско-коррупционная кормушка, а не закон.
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21.02.2022 13:51 Ответить
Я против!
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21.02.2022 13:52 Ответить
Ты идешь в пешее эротическое путешествие
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21.02.2022 14:42 Ответить
Георгій Учайкін про необхідність ухвалення БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО законопроекту №5708-1

https://www.youtube.com/watch?v=nTdFejgZFGI
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21.02.2022 13:52 Ответить
Не проголосуют. Побоятся.
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21.02.2022 13:54 Ответить
Кожен хто відмовиться мати зброю , повинен бути позбавлений громадянства . Громадянин не може не мати зброї .
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21.02.2022 13:54 Ответить
Якщо даватимуть безкоштовно, як смартфони, то я не відмовлюсь.
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21.02.2022 13:57 Ответить
"Любой, имеющий в доме ружьё,
Приравнивается к Курту Кобейну
Любой, умеющий читать между строк,
обречён иметь в доме ружьё"
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21.02.2022 14:29 Ответить
И САМИ БУДУТ ПРОДАВАТЬ !)
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21.02.2022 13:56 Ответить
У разі необхідності. Пізно всрались.
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21.02.2022 13:56 Ответить
"К началу Первой мировой войны у Швейцарии была маленькая армия, однако жители страны традиционно входили в ополчение и были квалифицированными стрелками.
В 1912 году немецкий кайзер Вильгельм II спросил: «Ну и что сделают четверть миллиона ополченцев против моей армии в полмиллиона?». Швейцарцы ему ответили: «по два выстрела сделаем и разойдемся по домам»"(с)
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21.02.2022 13:57 Ответить
Щас вместо закона ментовский акт эпохи Кучмы- очень удобно. За гладкоствол все мозги ****** еще и будешь сидеть над ним как квочка
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21.02.2022 14:10 Ответить
Ті хто проти - не купуйте зброю
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21.02.2022 14:15 Ответить
А гармату за цим законом можна придбати?
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21.02.2022 14:40 Ответить
та ні, ще рано.
а коли сепари чи буряти заселяться в квартиру чи будинок ось таких боровів як цей,
тіді буде пізно
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21.02.2022 15:33 Ответить
Давно пора.
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21.02.2022 16:45 Ответить
ИДИОТЫ! Это надо было делать еще 8 лет назад!!!!
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21.02.2022 19:37 Ответить
Але треба мати ввиду ,що з офіційно купленою зброєю партизанити не вийде. Тільки нелегальна. Чому? Догадайтесь з одного разу. Ваше ім'я, ваш адрес, ваша зброя разом з унікальними відмітками (насічками) для куль - все вноситься в базу, яка практично зразу опиняється в руках ФСБ (можете звісно сумніватись, але всі ваші конфідеційні дані, дані про вашу машину, статки - все можна купити в інтернеті). Та що тут говорити, якщо навіть бригаду фсб що полювала на Навального чи тих гоміків що Скрипаля травили - і тих вичислили по базах ,які б теоретично мали б бути закриті. Тому партизанити коли окупанти вже хазяйнують в вашому місті не вийде - просто не встигнете, бо всіх власників зброї відразу почнуть виловлювати по списку і в кращому випадку просто її заберуть, а в випадку якщо власник купив її за останні 8 років - в концтабір. Треба бути реалістом і не дати ввійти окупантам в місто, а не надіятись що будеш партизанити
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21.02.2022 21:52 Ответить
 
 