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Рада в случае необходимости может проголосовать законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия в целом, - Стефанчук. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада поддержит в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник.
"Потому что там четко обеспечены те критерии, которые необходимы для того, чтобы у каждого гражданина было свое право на самозащиту", - отметил Стефанчук.
По словам спикера, при необходимости Верховная Рада проголосует этот законопроект и во втором чтении, и в целом.
Топ комментарии
+33 Vitaliy Paljasniy
показать весь комментарий21.02.2022 13:44
+24 Alex Dave
показать весь комментарий21.02.2022 13:45
+24 Iscatel Iscatel 232de754
показать весь комментарий21.02.2022 13:49
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Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
"Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
Оружия, официально зарегистрированного, на руках уже много (кажись 1 млн стволов звучало).
А вот закона, который регулирует оборот оружия, нет. Всего лишь приказ МВД.
https://www.youtube.com/watch?v=nTdFejgZFGI
Приравнивается к Курту Кобейну
Любой, умеющий читать между строк,
обречён иметь в доме ружьё"
В 1912 году немецкий кайзер Вильгельм II спросил: «Ну и что сделают четверть миллиона ополченцев против моей армии в полмиллиона?». Швейцарцы ему ответили: «по два выстрела сделаем и разойдемся по домам»"(с)
а коли сепари чи буряти заселяться в квартиру чи будинок ось таких боровів як цей,
тіді буде пізно