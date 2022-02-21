РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14879 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
4 484 7
война (46566) Донбасс (26945) военнослужащие (5634) Ухман Михаил (234)

Окопная война: "Не смотрите телеканалы, работающие против Украины. Поддерживайте украинскую армию, не паникуйте и все будет хорошо", – офицер ВСУ Александр Назаров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уже несколько дней российские оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов в Донецкой и Луганской областях.

Журналист Цензор.НЕТ посетил эти районы и подготовил несколько интервью в рамках нашей рубрики "Окопная война" с украинскими воинами, которые находятся непосредственно перед врагом.

Первым, кто рассказал нам о ситуации в Донецкой области, был Александр Назаров, офицер ВСУ, уже пять лет воюющий с агрессором.

"Российские войска обстреливают нас с временно оккупированных территорий, разместив свое оружие рядом с местным населением. Они прикрываются местными жителями как щитом. Ведь знают, что мы по мирному населению стрелять не будем. Ситуация напряженная, однако стабильная. Оккупантов никто терпеть не будет, попытаются подойти поближе - наши воины откроют ответный огонь", - рассказал Александр.

Читайте также: Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали "прорыв" ВСУ, - Бутусов

"Мы готовы к любому развитию событий. Мы получили оружие от союзников, потому знаем, как защитить нашу страну", – аргументирует офицер ВСУ.

"Что касается мирной части страны, прошу людей - не паниковать. Не смотрите телевизор, где моментами разгоняется паника. Доверяйте нашей армии, помогайте нашим воинам и все будет хорошо", - подытожил Александр.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнайте правду первыми.

Кстати, уже в следующий раз вы увидите интервью с бывшим жителем Донецка, который расскажет о провокациях российских войск и Донецке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.02.2022 16:42 Ответить
с кацапских партий в Раде и гундяйской бесосекты.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:52 Ответить
Українським військовим-шана та повага...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:42 Ответить
Верим еще с 2014! Лучшие в мире!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:44 Ответить
Я б ще рекомендував дуже ретельно фільтрувати соціальні мережі та форуми. Зрадойобів повно, люди навіть не намагаються стримувати негатив до української влади і цим лише підігрують росіянам, яким будь-яка нестабільність в Україні грає на руку.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:36 Ответить
Всьо буде добре! Без паніки, підтримуємо армію і любимо Україну!
Московити сцикуни і не такі хоробрі!
показать весь комментарий
21.02.2022 18:23 Ответить
Помнится вчера тут ряд дописувачив во главе с неким "Борменталь незабаром" разгоняли жуткую панику , что кацапы вот вот ударят по АЭС. И даже по реактору в Киеве. Раньше админы выбрасывали подобный мусор на помойку, а после редизайна сайта как то вольготно троли и полезные идиоты себя здесь чувствуют. Уважаемые админы, обратите внимание, пожалуйста
показать весь комментарий
21.02.2022 18:33 Ответить
 
 