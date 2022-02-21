Окопная война: "Не смотрите телеканалы, работающие против Украины. Поддерживайте украинскую армию, не паникуйте и все будет хорошо", – офицер ВСУ Александр Назаров. ВИДЕО

Уже несколько дней российские оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов в Донецкой и Луганской областях.

Журналист Цензор.НЕТ посетил эти районы и подготовил несколько интервью в рамках нашей рубрики "Окопная война" с украинскими воинами, которые находятся непосредственно перед врагом.

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Первым, кто рассказал нам о ситуации в Донецкой области, был Александр Назаров, офицер ВСУ, уже пять лет воюющий с агрессором.

"Российские войска обстреливают нас с временно оккупированных территорий, разместив свое оружие рядом с местным населением. Они прикрываются местными жителями как щитом. Ведь знают, что мы по мирному населению стрелять не будем. Ситуация напряженная, однако стабильная. Оккупантов никто терпеть не будет, попытаются подойти поближе - наши воины откроют ответный огонь", - рассказал Александр.

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"Мы готовы к любому развитию событий. Мы получили оружие от союзников, потому знаем, как защитить нашу страну", – аргументирует офицер ВСУ.

"Что касается мирной части страны, прошу людей - не паниковать. Не смотрите телевизор, где моментами разгоняется паника. Доверяйте нашей армии, помогайте нашим воинам и все будет хорошо", - подытожил Александр.

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Кстати, уже в следующий раз вы увидите интервью с бывшим жителем Донецка, который расскажет о провокациях российских войск и Донецке.