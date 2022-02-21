"Врубовка снова под обстрелом. Три снаряда только что упали на село", - оккупанты повторно обстреляли поселок в Луганской области. ВИДЕО

Российские оккупанты повторно обстреляли поселок Врубовка в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсетей Андрей Дубчак и опубликовал видеозапись из поселка.

"Врубовка снова под обстрелом. Три снаряда только что упали в село. Дети и взрослые в убежищах", - пишет автор видео.

Местные жители публикуют записи, отмечающие, что они фиксируют значительно большее количество взрывов.

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Напомним, что 17 февраля Врубовка уже попадала под обстрел российских оккупантов.

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