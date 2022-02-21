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"Врубовка снова под обстрелом. Три снаряда только что упали на село", - оккупанты повторно обстреляли поселок в Луганской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Российские оккупанты повторно обстреляли поселок Врубовка в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсетей Андрей Дубчак и опубликовал видеозапись из поселка.

"Врубовка снова под обстрелом. Три снаряда только что упали в село. Дети и взрослые в убежищах", - пишет автор видео.

Местные жители публикуют записи, отмечающие, что они фиксируют значительно большее количество взрывов.

Напомним, что 17 февраля Врубовка уже попадала под обстрел российских оккупантов.

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Автор: Анастасія Потіха
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***, а где же байрактары ?????
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21.02.2022 17:03 Ответить
мабуть на все йде заборона
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21.02.2022 17:07 Ответить
ОБХОДЯТ С ФЛАНГОВ
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21.02.2022 17:12 Ответить
***, а де ж зеленский і слуги, він же коли піарився на відводі війск і забороняв стріляти казав що він не лох йому 42 і як що щось не так, вони всі будуть відвоёвувати здану територію. Вперед ти як президент і гоп компанія которая за ці два роки озолотилась шефір, баканов, тимошенко, арахамія, маша, гогія, труханов і т.д. на фронт
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21.02.2022 17:34 Ответить
А де ж санкціі ? Хоч якісь ? Хоч от Украіни ? Хоч зеленський відкликав свій бізнес квартрлу 95 в орде ? Хоч Коломойский відкликав ? Хоч Арахамия видкликав ? Хоч велике крадивництво зупинилось ? НІ,НІ,НІ,НІ.НІ - зеленський вже по вуха в крові а "мудрий" нарід все ще хоче щоб воно було президентом
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21.02.2022 17:23 Ответить
І ніхто з кацапів не здогадається, щоб пульнути холостим снарядом з фабричним написом "Слава Україні! Смерть москалям! Оце коби Путін десь на саміті показав, то усі б і повірили.
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21.02.2022 17:29 Ответить
Приховуючи дані про обстріли наших позицій та населених пунктів "ЗЕлена влада" тільки дискредитує Україну.
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21.02.2022 17:30 Ответить
 
 