Первый художественный фильм о Революции Достоинства был представлен в Киеве. Ленту "Ольга" Швейцария выдвинула на "Оскар". ВИДЕО

Швейцарско-французский фильм "Ольга", снятый французским режиссером Эли Граппом, был представлен в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, событие произошло в Украинском доме 20 февраля, что очень символично, поскольку эта лента считается первым художественным фильмом о событиях Революции Достоинства.

В этом году Швейцария выставила эту картину на соискание премии "Оскар". Ранее фильм получил ряд наград на фестивалях, в частности награду за лучший сценарий на Каннской неделе критики.

Это история о 15-летней украинской гимнастке Ольге, которая вынуждена переехать в Швейцарию из-за резонансных расследований своей матери-журналистки. Во время отбора новой сборной и подготовки к Чемпионату Европы в Украине начинается Евромайдан, а затем - Революция Достоинства, где задействованы мама и друзья Ольги. Юной девушке придется сделать судьбоносный выбор.

"Фильм очень важен. Он о Майдане, о персональных судьбах героинь, о персональной истории для многих украинцев. Наверное, это первый художественный фильм, который фокусируется на Революции Достоинства, - не напрямую, а из-за конкретного сюжета и судьбы украинской гимнастки. Фильм снят в 2020 году, когда, на первый взгляд, Майдан уже не был в мейнстриме. Сейчас он успешно завоевывает аудиторию западных зрителей", - сказал перед премьерой генеральный директор Музея Революцыии Достоинства Игорь Пошивайло.

"Для меня было очень важно снять этот фильм, потому что это история для людей, которые наблюдают за ситуацией в своей стране, но не могут на это никак повлиять. Эта история о сильном характере, оказывающемся в непреодолимых обстоятельствах, о силе воли и желаниях, которые идут выше всех этих обстоятельств", - рассказал режиссер Эли Грапп, который не смог присутствовать на премьере из-за отмены авиарейса из Парижа в Киев.

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"Когда я в 2016 году работал над документальным фильмом, то познакомился со приехавшей из Украины скрипачкой, и она рассказывала о том, как события Революции Достоинства влияли на ее способность концентрироваться. Она меня очень поразила и вдохновила. С самого начала я понимал, что буду работать с украинцами, и мне было важно услышать их понимание.

Для меня гордость, что этот фильм презентуют именно сегодня, в этот важный для Украины день. Наблюдая за реакцией публики в разных странах, я вижу, что люди заинтересованы в этой теме и чувствуют определенную солидарность с Украиной. Я горжусь тем, что я помог этому".

Главную роль исполнила непрофессиональная актриса, гимнастка Анастасия Будяшкина из Луганска, которая сегодня живет и работает в Харькове, роль ее подруги - ее коллега Сабрина Рубцова. По словам девушек, они ни секунды не сомневались, когда им предложили поучаствовать в съемках.

Несмотря на украинских продюсеров Максима Асадчего и Александра Чубко, Украины нет среди стран-производителей фильма, поскольку в 2019 году Министерство культуры лишило его финансирования путем пересмотра результатов питчинга.

Сейчас ведутся переговоры по выходу фильма в широкий прокат.