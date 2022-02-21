"Что Россия сделала плохого Украине за 30 лет? Мы давали почти бесплатный газ, не вмешивались в выборы, не поднимали вопрос Крыма", - председатель Совета Федераций РФ Матвиенко. ВИДЕО

Глава Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что за последние 30 лет Россия ничего плохого украинцам не сделала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Матвиенко заявила на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ под председательством президента РФ Путина.

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