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война (46566) Россия (91205) Матвиенко Валентина (42)

"Что Россия сделала плохого Украине за 30 лет? Мы давали почти бесплатный газ, не вмешивались в выборы, не поднимали вопрос Крыма", - председатель Совета Федераций РФ Матвиенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что за последние 30 лет Россия ничего плохого украинцам не сделала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Матвиенко заявила на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ под председательством президента РФ Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+94
Ублюдки не дают нам жить развиваться процветать всю жизнь лезут... Сами в гавне живут и нам не дают. Что бы вы ******** повыздыхали
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21.02.2022 17:24
+72
а про "безкоштовний газ" просто поржав)
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21.02.2022 17:24
+65
По пунктам:

Ми давали майже безкоштовний газ - брехня.
Не втручались у вибори- брехня,
Не піднімали питання Криму - брехня.
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21.02.2022 17:23
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Страница 3 из 3
Господи, примнож і поверни сторицею "рашистам" все "добро" ,котре вони робили в минулому ,котре роблять зараз ,сьогодні ,ведучи війну з Україною і її народом і готуючись до дальнішої окупації і заступи Україну і її народ,від "рашистського добра" в майбутньому.
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21.02.2022 18:19 Ответить
вона тютiна. 100 % кацапка-алкоголiчка. нiчого українського в неї нема, крiм мiсця народження.

народилась в Шепетiвцi у кацапiв з пярьмi, що осiли пiсля ДСВ в Українi.

пiсля того, як ця гнида вилупилась, поїхали назад в пермь, але вернулись через пару мiсяцiв, бо навiть пiсля страшноi вiйни в Українi було краще, нiж в зауральськiй кацапо-ординськiй пердi.
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21.02.2022 18:58 Ответить
"безкоштовний газ" ціною 450 долярів
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22.02.2022 13:06 Ответить
Десятки тысяч убитых и пропавших безвести

Десятки тысяч убитых, закатованных, пропавших безвести. Осиротевшие детки. Матери, доживавшие свою жизнь в слезах и в горе. Внуки наших внуков будут все помнить и проклинать нашего врага - Россию.
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21.02.2022 18:32 Ответить
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21.02.2022 18:33 Ответить
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21.02.2022 18:34 Ответить
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21.02.2022 18:34 Ответить
И вот эта кучка параноиков хочет править миром? Днище.
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21.02.2022 18:35 Ответить
Постоянный шантаж на НГп отключим газ, Европа замёрзнет, холлы - воры, торгоаые войны, украинци не могуь говорить, сколько было расстреляно уеоаинской интеллигенции на соловецких островах.Искуственный ГОЛОДОМОР- чтоб мир не узнал, убийство 8 миллионов украинец. На самое главгое- если цивилизованный МИр узнает, что росия Украла у Украины- название, историю, традиции и культуру с начала вмех векоаых прослоев культурных слоев, им конец, они все присвоили, чужуе, а вообще они просто кацы с тюрского Живодеры, кромелме смуты и тюрмы народов, у них ничего нет
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21.02.2022 18:35 Ответить
Абсолютно так!!!!
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21.02.2022 19:31 Ответить
Геббельс не то что переворачивается в могиле, он там чечетку танцует)
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21.02.2022 18:38 Ответить
Прошу обратить внимание, Матвеенко родом с Украины, - представитель российских хохлушек, которая продала свою Родину с потрахами за место бюджетной сосалки в российских органах власти.....

Тут вообще нечего говорить,..... а то что Крым захватывали войска состоящие почти полностью из Украинцев, и проливалась украинская кровь 200 лет назад - она вспоминать не хочет.

Бл-во.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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21.02.2022 18:39 Ответить
она не украинка, а 100-процентная кацапка. тютина ее фамилиё.

тютина только родилась в Украине, но украинской крови не имеет от слова совсем.

родилась от кацапов из перьми, которые осели в Украине после ВМВ.

изучайте мат.часть более лучше.)
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21.02.2022 19:38 Ответить
Ну и тварь! Крым отжали! Донбасс оккупировали!
14000 убитых, и это только официально!
инвалидов должно быть порядка 70000 человек!

ну да, а так ничего плохого
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21.02.2022 18:41 Ответить
баба-*****
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21.02.2022 18:42 Ответить
*********. Гадюшник на колесиках.
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21.02.2022 18:42 Ответить
Тварь.
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21.02.2022 18:48 Ответить
Эта валька -стакан действительно дура или только придуривается !! Почему вообще у вас , у РОССИИ голова болит о делах происходящих в УКРАИНЕ!! Вот проститутка российская.
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21.02.2022 18:49 Ответить
Когда обезьяна открыла свой рот о Крыме... = ху.ло а в кресле заерзал нервно... - боялся чо бы она не ляпнула, чего то что бы ему не хотелось...
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21.02.2022 18:51 Ответить
Серьёзно воспринимать этот словесный понос потасканной комсомольской шлюхи может только конченный лишнехромосомный сброд...
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21.02.2022 18:54 Ответить
та ни сделала ничьо плахова Украине ат слова вапще! ни адной украинскай мухи ни абидила....
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21.02.2022 18:54 Ответить
В 2005 году своими глазами видел в Севастополе проплаченых пидоров с триколором, шатались в районе набережной и орали "Расея". А Ющенко в это время был занят магическими пассами на камеру своих рук. Поправляние рукавов за столом и трёхпальцевое провидение провидца а ля Спаситель. Чтоб его стадо пчёл покусало! Пчёлки, услышьте меня..
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21.02.2022 19:11 Ответить
Шо, шо, шо они говорят, сукииии Будут гореть в аду. Пид....сы
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21.02.2022 19:13 Ответить
Пьяные исторические экскурсы кацапов - это всегда феерично.
Зря Валюху пустили к микрофону, ***** аж все губы искусал.
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21.02.2022 19:13 Ответить
не поверищь, журналистке мордовской приписали соблазнение *****, за то что она чересчур показательно закусывала губья во время вопроса "президенту".
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21.02.2022 19:17 Ответить
Валюха из Шепетовки, абсолютно ничего плохого, за исключение 14 тыс погибших и ещё столько же раненых и покалеченных! А так не, все нормально… да хуже вас скоты на свете больше никого нету!!!
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21.02.2022 19:19 Ответить
Мерзкая лживая старуха.
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21.02.2022 19:20 Ответить
что плохого за 30 лет?
1) по приказу ***** ,россияне братья Чуркины выкупили за бесценок Черноморский судостроительный завод в моем Николаеве и порезали его на металлолом,(чтоб убрать конкурента для питерского завода)
2) убили Вячеслава Черновола,лидера украинской Нации
3) по приказу ***** расстреляли Небесну Сотню на Майдане!
и ето только то,что я знаю
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21.02.2022 19:23 Ответить
от як палає у валькі-півстакана-червоні труси. шльондра путинська
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21.02.2022 19:24 Ответить
Треба просто, щоб цю простищлюшку вбили 14 тисяч разів в кожен спосіб, особливо "Ізоляційний". Це все, що зробив мосрдор Україні за останні 8 років.
А потім ще 10 мільйонів разів голодом, а потім ще 10 мільйонів війною (включно киданням в трусах і з палками на кулемети, концтабори, та т.і). Це все москоти, в яких ти, пропита шмара корява, на зарплаті, зробили за останні 100 років Україні.
Далі (в історію) від випробувань щастя від мокшано-монгольскої орди це чувирло буде готове сховатися навіть в аду.
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21.02.2022 19:26 Ответить
Офигенно. Отшакалили Крым не поднимая вопроса. Благодетели.
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21.02.2022 19:27 Ответить
Що Росія зробила доброго Україні за 30 років???
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21.02.2022 19:30 Ответить
Дай бог чтобы эту шлюндру отимел маньяк, а после оргазма спросил:
- ну почему ты такая злая? Я же тебя никогда не трогал....
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21.02.2022 19:33 Ответить
добрыя паРаша

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21.02.2022 19:35 Ответить
Она предъявляет за антикацапские Майданы разных расцветок. Газ был бесплатным до Оранжевой революции, так что не тридцать.
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21.02.2022 19:45 Ответить
За газ ми платили ЗАВЖДИ БІЛЬШЕ ніж німці! А до тих німців тисячі кілометрів!
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22.02.2022 07:19 Ответить
Хатах....а сама з Шепетівки, Хмельницької області. Зрадниця
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21.02.2022 19:55 Ответить
ни у что? она 100% кацапка по фамилии тютина. только родилась в Украине.

родители ее тоже 100-процентные кацапы из перьми, которые остались в Украине после ВМВ, потому как в Украине, даже разоренной войной, было лучше, чем в далекой сраной перьми.
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21.02.2022 19:58 Ответить
а вот кОзак таки украинец, в отличие от у*бища тютиной...
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21.02.2022 20:00 Ответить
Мора, вообще то он евреец! Тебе ли не видеть!
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21.02.2022 22:11 Ответить


ну, гаразд, нехай буде так. )

хоча батьки колгоспники...щось в жидiвство його не дуже вiриться...
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22.02.2022 13:07 Ответить
Она пьяная!
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21.02.2022 19:58 Ответить
Упоротая.
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22.02.2022 07:55 Ответить
Голова ********** ..ты что несешь????
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21.02.2022 20:06 Ответить
Валька-красні труси несе таку галіматню від москалів…
Кохайтися чорноброві, та не з москалями!!
моковія порушила усі договори, які сама підписувала з Україною, а ця дурепа про щось язиком меле…
Смерть московським окупантам та їх прихвостням з партії комуняків та ригоАналів!!
Слава Захисникам України!!
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21.02.2022 20:07 Ответить
Пьяная валька талантливее раскидала политику свинособак,чем трезвый нарышкин
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21.02.2022 20:30 Ответить
бобезьяні зза поребрика. дикие люди...
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21.02.2022 20:42 Ответить
Если Украинцы будут мудрыми. Они не пустятся в спор с Валей на основании каждой из своей правд. Они просто передадут все свидетельства "добродетели" рф в международный трибунал. А там, судить будут по истине. По моему всему руководству РФ в том числе и рядовые разжигатели войны, должны висеть на площади ( жаль огуманели в европе. Перестало быть такое наказание). К стати, время для урока и другим делателей пренебречь человечностью. Мноого развелось и ооочень потеряли страх.
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21.02.2022 20:56 Ответить
она стакан накатила?
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21.02.2022 20:58 Ответить
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21.02.2022 21:08 Ответить
Вот он триумф Путина : слушать как пьяная Матвиенко говорит его лживыми фразами, заставить людей принять его лживые мысли и выдавать их за "истину"! Именно того он и хочет добиться от всего Мира : признание его лжи и полной бессмыслицы за "правду" _ мир - это война, незнание - это сила... и прочих фейков ! Но Мир его уже ПОЗНАЛ по Делам его!
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21.02.2022 21:10 Ответить
Валя полстакана как всегда в своем репертуаре....

Какое ж оно ****...е
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21.02.2022 21:58 Ответить
Вся фраза мимо. А за почти бесплатный газ отдельное спасибо. И от Украины, и от Европы, особенно в последнее время. Напомню 2008 год - https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
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21.02.2022 22:27 Ответить
"Історики" путінського пошибу
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21.02.2022 22:31 Ответить
""Нафтогаз" через Арбитражный трибунал в Гааге требует от России 10 миллиардов долларов компенсации за потерянные в результате аннексии Крыма активы, суд начал слушание дела."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/21/682564/
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21.02.2022 22:39 Ответить
Матвиенко пьяная пришла?
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21.02.2022 22:44 Ответить
Она не пьяная.... Она этническая мордовка(девичья Тютина)....

Карелы, вепсЯ, ерзя, мордва....когда молодые, очень похожи на славян..., Когда стареют, становятся похожи на забуханных славян)))
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22.02.2022 00:50 Ответить
Мокша или ерзя? а вот димончик загорел хорошо)))) интересно где загорал))))
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22.02.2022 05:38 Ответить
Да там все 24/7,не высыхают.😁
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22.02.2022 07:54 Ответить
Опитування
- за що ви не любите росію та москалів ?
- і з якого часу ?
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21.02.2022 22:53 Ответить
тВАРЬ ПЬЯНАЯ
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22.02.2022 03:06 Ответить
Престарелая алкоголичка "Валька Полстакана" видимо забыла как лаптестан перекрывал зимой газ Украине, не помнит **** старая, что 8 лет парашей оккупированы Крым и часть Донбаса. Гори в аду, мерзость.
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22.02.2022 06:17 Ответить
Ще забула сказати про віджаті території, вбитих тисячі людей і мільйони переселенців.
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22.02.2022 06:25 Ответить
Все стенания можно выразить "мы могли бы впереться к вам в дом и нагадить на столе, но мы гадили под дверью".
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22.02.2022 07:27 Ответить
Еще и еще раз убеждаюсь,кацапы лживые твари.
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22.02.2022 07:53 Ответить
да вальканалейвстаканивыпей бухая в дупль...
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22.02.2022 08:19 Ответить
Валя-півстакана прийняла всю пляшку і несе куйню повну!
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22.02.2022 08:35 Ответить
Жодний кацап не повинен мати змоги виїзджати за кордон - через тиждень там все зміниться, Путіна занесуть в мавзолей
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22.02.2022 08:37 Ответить
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