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"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоды от пропагандистов РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Российские пропагандисты в эфире одного из телеканалов дали климато-политический прогноз погоды для оккупированных территорий Донбасса и подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам кремлевских метеорологов, на Донбассе, сейчас наступила "русская весна", но должна быть, по их мнению, "русская зима", ведь по климатическим условиям оккупированные Донецк и Луганск "ближе к Москве".

"Почему все сейчас так? А дело в том, что в начале этого года Украина попала под давление со стороны североатлантического фронта. Из-за аномального влияния Запада страна в прямом смысле перегрелась", - объясняют свой прогноз кремлевские метеорологи.

Также смотрите: "Пуй тобі, а не Маріуполь", - акция против агрессии РФ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+50
дебилы мля
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23.02.2022 09:53
+34
******* страна!
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23.02.2022 09:56
+27
Цей ******** потім буде каятись і казати, що у всьому винен лише путін, а він лише накази виконував.
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23.02.2022 09:58
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дебилы мля
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23.02.2022 09:53 Ответить
ну як, накачка.
питання в нас, в наших діях. те, що вони дебіли то таке, головне щоб дебілами не виявились ми.
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23.02.2022 10:01 Ответить
ДАЖЕ БОГ ЗА УКРАИНУ ВОТ ПОГОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ НЕ СОГАЛСЕН С ПУТИНЫМ... они же по зимнему до 30 апреля армия одета в ватники и бушлаты а +10 это как на экваторе...
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23.02.2022 10:33 Ответить
И это центральный канал.
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23.02.2022 09:55 Ответить
на даунбасе руцке весна -это ненормально, всё правильно
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23.02.2022 09:55 Ответить
Даже наша погода відхрещується від раССійської.🤓
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23.02.2022 09:56 Ответить
******* страна!
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23.02.2022 09:56 Ответить
юмористы *****
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23.02.2022 09:56 Ответить
Всє лапатниє канали-ето канали анали...
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23.02.2022 09:58 Ответить
Цей ******** потім буде каятись і казати, що у всьому винен лише путін, а він лише накази виконував.
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23.02.2022 09:58 Ответить
это базовая отмазка)
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23.02.2022 09:59 Ответить
Он уже бухнул?
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23.02.2022 09:59 Ответить
это для таких **@натов нормальное состояние
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23.02.2022 10:20 Ответить
ібаньки московітськи...
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23.02.2022 09:59 Ответить
Это конченое образование, тьфу даже страной сложно назвать, исправит только распад
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23.02.2022 10:03 Ответить
так кому ше незрозуміло, що за парєбріком усі ****#ті на усю голову? діагноз від справжнього українця мусить бути один: тільки знищувати оту усю погань!
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23.02.2022 10:04 Ответить
Нехай ще козломорді покладуть в кишені багато насіння фруктових дерев, щоб їх вторгнення мало якусь рацію, танкістам немає сенсу.
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23.02.2022 10:04 Ответить
КРИВАВИЙ, ВОРОВИТИЙ СУСІД
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.

Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мізках тирса, іржа.

Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз.
Захопив Лугандон,
Та ще й далі поліз.

Ти стріляєш в людей
Їх дома розвалив,
Туз "величних" ідей,
Краще дупу обмий.

Забирайся свиня,
Насмітив - підмети.
Бо від тебе воня
І стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березенський
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23.02.2022 10:05 Ответить
Какая всё-таки по ходу весёлая штука, эта ихняя "Лишняя хромосома"...
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23.02.2022 10:05 Ответить
да если бы лишняя хромосома по ходу все хромосомы давно сбежали
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23.02.2022 10:22 Ответить
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23.02.2022 10:05 Ответить
привыкайте довбни - это Украина
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23.02.2022 10:06 Ответить
Наверное московиты в украинском Крыму перегрелись, пора им валить к себе в Московию а то получат солнечный удар или другой ощутимый
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23.02.2022 10:07 Ответить
Животные, як казав класик. Що з москалів візьмеш. Навіть їх аналізи годні хіба що на продаж біля кацапського военкомату для відкоса орків від їх ******** армії.
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23.02.2022 10:08 Ответить
мозги промывают. такое уже было
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23.02.2022 10:08 Ответить
Вони так погоду в Криму показували-задовго до анексії-і де тепер Крым.
Прогноз погоди з "намёком"- треба хадуматися.
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23.02.2022 10:12 Ответить
это же элементарно. надо в районе лугандона, широту местности, записывать на их военных картах как мацковскую. пусть по ним и воюют.
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23.02.2022 10:12 Ответить
Что тут ожидать от конченых) гос канал, что путлер придумал с утра на унитазе, скинул смс - там озвучили на умных ща
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23.02.2022 10:14 Ответить
Выродки. Помню кацапоиды всегда завидовали нашему теплому климату где растет не ягель а абрикосы, черешня и шелковица
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23.02.2022 10:15 Ответить
лет так 30-35 назад, из Норильска к своим родителям (к нам в Днепр) приехал сын соседки с маладой женой... и она сидела и почти плакала видя как во дворе осыпается абрикос и по ним ходят как по мусору... она их видела (дома в Норильске) только в виде варенья)))
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23.02.2022 10:42 Ответить
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23.02.2022 10:22 Ответить
А ведь быдломасса это смотрит и верит! ВЕРИТ!!!
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23.02.2022 10:23 Ответить
Это уже было с прогнозом погоды по Сирии. Раша - фашисты 21-го века
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23.02.2022 10:24 Ответить
Думаю грется уже начали ротенберги)))
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23.02.2022 10:28 Ответить
Ну правильно. Отмороженных наглухо весна не устраивает
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23.02.2022 10:30 Ответить
удмуртская мардва мечтания мечтает, сама в них верует и сама же о них с их чуваш тв рассказывает.
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23.02.2022 10:36 Ответить
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23.02.2022 10:37 Ответить
Русских на РФ нет. А россияне - ИДИОТЫ...
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23.02.2022 10:38 Ответить
Это, действительно - ненормально!

Правильный прогноз должен звучать так: В Москве осадки...местами Град, местами -Ураган, иногда- Смерчь... В городе местами падает Ольха....
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23.02.2022 10:39 Ответить
Праститє,а камні с нєба будут?!
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23.02.2022 10:41 Ответить
***** долбоёбы...
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23.02.2022 10:41 Ответить
дебіли
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23.02.2022 10:50 Ответить
Мы вам кацапоидам в рефрижераторах специальные зимние условия устроим как вы любите.
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23.02.2022 11:02 Ответить
Шутки на рівні 95 кварталу
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23.02.2022 11:03 Ответить
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23.02.2022 11:05 Ответить
нувы поняли
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23.02.2022 11:08 Ответить
...пока работает мода Н21 никакой зимы вам не видать. А спасибо за нее говорите вашему подмененому зелёному президенту.
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23.02.2022 11:20 Ответить
Это не фейк? Это реально на россии такие новости?
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23.02.2022 11:51 Ответить
Це пиз...ець.
Вибачаюся в Адмінів, але інакше не скажеш.
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23.02.2022 12:15 Ответить
Если вы подумали, что Краматорск и Мариуполь просто так вспомнили в прогнозе, то вы сильно ошибаетесь. А если начнёте слышать про эти и другие города украинского Донбасса в Геббельс-ТВ и Рунете очень часто, значит, время "Ч" приближается. В фээсбэшной пропаганде просто так ничего не делается, а цензура и темники работают мощно
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23.02.2022 13:30 Ответить
Это все от безнаказанности. Воины Ичкерии мочили кацапов, духи мочили совков. Когда украинцы начнут делать то же самое, им уже будет не до шуточек.
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23.02.2022 14:24 Ответить
Русскими на Донбассе будут только братские могилы
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23.02.2022 15:00 Ответить
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23.02.2022 21:34 Ответить
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23.02.2022 21:35 Ответить
 
 