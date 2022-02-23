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"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоды от пропагандистов РФ. ВИДЕО
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Российские пропагандисты в эфире одного из телеканалов дали климато-политический прогноз погоды для оккупированных территорий Донбасса и подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам кремлевских метеорологов, на Донбассе, сейчас наступила "русская весна", но должна быть, по их мнению, "русская зима", ведь по климатическим условиям оккупированные Донецк и Луганск "ближе к Москве".
"Почему все сейчас так? А дело в том, что в начале этого года Украина попала под давление со стороны североатлантического фронта. Из-за аномального влияния Запада страна в прямом смысле перегрелась", - объясняют свой прогноз кремлевские метеорологи.
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питання в нас, в наших діях. те, що вони дебіли то таке, головне щоб дебілами не виявились ми.
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.
Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мізках тирса, іржа.
Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз.
Захопив Лугандон,
Та ще й далі поліз.
Ти стріляєш в людей
Їх дома розвалив,
Туз "величних" ідей,
Краще дупу обмий.
Забирайся свиня,
Насмітив - підмети.
Бо від тебе воня
І стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березенський
Прогноз погоди з "намёком"- треба хадуматися.
Правильный прогноз должен звучать так: В Москве осадки...местами Град, местами -Ураган, иногда- Смерчь... В городе местами падает Ольха....
Вибачаюся в Адмінів, але інакше не скажеш.