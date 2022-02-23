"На Донбассе - русская весна. Плюс 10 на термометрах. Это - ненормально. Русской здесь должна быть зима", - прогноз погоды от пропагандистов РФ. ВИДЕО

Российские пропагандисты в эфире одного из телеканалов дали климато-политический прогноз погоды для оккупированных территорий Донбасса и подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам кремлевских метеорологов, на Донбассе, сейчас наступила "русская весна", но должна быть, по их мнению, "русская зима", ведь по климатическим условиям оккупированные Донецк и Луганск "ближе к Москве".

"Почему все сейчас так? А дело в том, что в начале этого года Украина попала под давление со стороны североатлантического фронта. Из-за аномального влияния Запада страна в прямом смысле перегрелась", - объясняют свой прогноз кремлевские метеорологи.

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