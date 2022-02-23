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Путин похвастался "оружием, которому нет равного в мире". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с "Днем защитника Отечества" заявил, что "на боевое дежурство" в РФ поставлено "оружие, которому нет равного в мире".

Путин заявил, что "непросто складывается международная обстановка", что России угрожает "расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", а требования России "остаются без ответа", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ "открыта для прямого и честного диалога", но интересы России и безопасность ее граждан "безусловны", поэтому он будет дальше усиливать армию и флот.

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"За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных Сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, манёвры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил.

Он добавил, что "самой передовой техникой руководят люди" – и важны не только их знания и подготовка, но и "патриотизм".

Отметим, что выступление Путина прозвучало на фоне очередного витка агрессии России против Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+59
Конечно нет.,потому как ее не существует в природе. ***** врать, что дышать.
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23.02.2022 10:04
+54
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23.02.2022 10:06
+42
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23.02.2022 10:07
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вата вірить, що расіся, яка не може похвалитися ні однією технологічною новинкою у побутовій сфері, може вигадати якісь анало-говнети у військовій
дебіли, мля
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23.02.2022 10:51 Ответить
рассказал и показал наверное мультик....я не смотрел видео...невиданное и неслыханное оружие нужно было так заявить....))
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23.02.2022 10:53 Ответить
************ть заради мультика - перекрутив у весь ролік - не має - санкції даже на мультики наложили
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23.02.2022 11:57 Ответить
каучуковая бомба...

в прошлом годе сбросили одну такую на китай - полкитая перебила и до сих пор прыгает...
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23.02.2022 10:55 Ответить
как оперативно бомбили больницы,водопроводы, зернохранилища, школы и дома сирийцев
да, это большая заслуга
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23.02.2022 10:57 Ответить
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23.02.2022 11:04 Ответить
Бомбить фугасами и гексогеном больницы, детские сады - вот весь спектр тяжелейших военных задач режима Москвы.
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23.02.2022 11:05 Ответить
И ЕС И США - позволили ему после этого торговать с западом .
теперь пожинают плоды своей глупости и барыжничества
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23.02.2022 15:40 Ответить
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23.02.2022 11:06 Ответить
Интересно, а что это за новые физические принципы?
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23.02.2022 11:07 Ответить
Основанные на новой физике в игровом движке Unity, с отключённой гравитацией.
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23.02.2022 11:10 Ответить
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23.02.2022 11:11 Ответить
И еще немного об этом "чудо оружии"
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23.02.2022 13:12 Ответить
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23.02.2022 11:09 Ответить
каучуковая бомба...

в прошлом годе сбросили одну такую на китай - полкитая перебила и до сих пор прыгает...
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23.02.2022 11:10 Ответить
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23.02.2022 11:12 Ответить
Новые физические принципы-ето шо ?
Апохмеляторы с ионами серебра и лаптисамоходы это ужо запредельно для скрепных.
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23.02.2022 11:18 Ответить
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23.02.2022 11:20 Ответить
Сожрал еще один кусок нашей украинской земли и еще не подавился.
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23.02.2022 11:21 Ответить
когда уже помойка хоть что то сделает кроме оружия телефон или еще что
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23.02.2022 11:23 Ответить
не стоит недооценивать врага
эти кинжалы и че там еще, мало ли
может что то и полетит как положено
проблемы создать могут для пво

да и других ракет у них завались
могут как обычно числом брать

как там дела с пво?
киев же главной целью является, у него должна быть хорошая защита
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23.02.2022 11:24 Ответить
в то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной ...
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23.02.2022 11:31 Ответить
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23.02.2022 11:42 Ответить
Фюрер решил повастаться чем и как нужно уничтожать человечество %😡
Плешенфюрер совсем выжил из ума и его преследуют ночные кошмары о том , что кругом опппасность 😆
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23.02.2022 11:44 Ответить
Скоро новая серия мультфильмов?
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23.02.2022 11:47 Ответить
Колись Гітлер хвалився чудо-зброєю! Не допомогло. Так що недоГітлеру це теж не допоможе...
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23.02.2022 11:48 Ответить
Ботаксный, Педофильный Шнырь в помойке которого 30% ватанов срут на улице и столько же не имеют газа рассказывает про гиперПердулиновые валенки, козломордые которые не могут довести до ума украденную прививку это на все
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23.02.2022 11:54 Ответить
Нифигасе!

Чувак уже не только историю переписал но и физику(!): "основанные на новых физических принципах"!!!!
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23.02.2022 12:07 Ответить
Litovskaja izvesnaja kompanija paysera zapretyla perevodit dengi v rasku izza solidarnosti s Ukrainoj i poprosila takze postupit i drugim,konecno eto ne paypal ,no eto kompanija dostatocno izvesna i ne tolko LItve
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23.02.2022 12:08 Ответить
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23.02.2022 12:13 Ответить
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23.02.2022 12:20 Ответить
дилдак в жопе и надувные танки ?)
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23.02.2022 13:01 Ответить
Это у Америки было оружие, которому не было равных.
Целых 5 лет !
Пожалели американцы тогда СССР, и вот - теперь полюбуйтесь !
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23.02.2022 14:18 Ответить
Как в старом анекдоте « ***** спили мушку».
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23.02.2022 20:48 Ответить
Було б не погано почути з цього приводу думку американських військових, а не місцевих ********... Щось Пентагон помовчує...
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23.02.2022 20:55 Ответить
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