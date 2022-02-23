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"Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", - Фацевич. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Уровень продаж оружия в Украине несколько вырос, в основном оружие реализуется в восточных регионах Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Для сравнения - в прошлом году за февраль было продано менее 10 тысяч единиц. За февраль этого года эта цифра составляет 10 300. То есть незначительное повышение количества продаж оружия. В основном оружие реализуется в восточных регионах государства", - сказал он.

Также Фацевич заявил, что население действительно скупает боеприпасы.

"Магазины нам говорят о том, что люди действительно скупают. Это хороший месседж. Потому что наши люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", – отметил он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34

Первая Мировая. Русские военнопленные в очереди за едой. Польша

НЕ БРАТЬ ПЛЕННЫХ!
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23.02.2022 11:03
+22
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23.02.2022 11:02
+22
Разобрали все патроны на кабана. К тому же чтобы официально купить оружие нужно взять отпуск и побегать за справками по кабинетам и подождать пару месяцев. С таким успехом проще будет трофей у кацапов забрать
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23.02.2022 11:06
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23.02.2022 16:19 Ответить
Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North"



ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ МЕШКАНЦІВ!!!!

Особливо це стосується військових, які на сході та їх рідних. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm попереджають:

В зоні бойових дій зараз активно діють російські комплекси РЕБ/РЕР та фахівці інформаційно-психологічних операцій, які не тільки проводять SMS-залистування для впливу на українських військових, але і використовують спеціалізовані засоби та програми з надсиланням повідомлень з підміною номера телефону.

Наприклад, якщо вам надсилається SMS-повідомлення, в якому програмно підставили номер телефону на який ви дзвонили чи писали (командира підрозділу, бойового побратима, члена вашої родини, мами, дружини, і т.д.), то ваш смартфон чи звичайний стільниковий телефон буде показувати, нібито повідомлення надійшло від знайомої вам людини. Зміст повідомлення може бути маніпулятивний або такий, щоб спровокувати вас на певні дії.
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23.02.2022 16:50 Ответить
При спробі передзвонити на вказаний номер (тобто людині, номер якої показує ваша телефонна книга на це SMS), можуть лунати гудки "зайнято" або "поза зоною досяжності", це щоб ви не одразу могли перевірити інформацію від відправника і почали ще більше нервувати.

Будьте обережні, враховуйте, що російські окупанти діють дуже підступно та прагнуть вас дезорієнтувати.

(приклад SMS: Мы на Счастье. Уже взяли вторую линию. Укропы бегут), а також SMS з номерів українських операторів (при спробі позвонити ідуть короткі гудки так, ніби зайнято, при спробі написати відповідь, показує що SMS доставлено та прочитано).

#увага #СМС #ЗСУ #Україна #розвідка #ООС
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23.02.2022 16:51 Ответить
шо ж добре. цены на патроны, блдь, задрали до небес
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23.02.2022 18:35 Ответить
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