"Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", - Фацевич. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Уровень продаж оружия в Украине несколько вырос, в основном оружие реализуется в восточных регионах Украины.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Для сравнения - в прошлом году за февраль было продано менее 10 тысяч единиц. За февраль этого года эта цифра составляет 10 300. То есть незначительное повышение количества продаж оружия. В основном оружие реализуется в восточных регионах государства", - сказал он.
Также Фацевич заявил, что население действительно скупает боеприпасы.
"Магазины нам говорят о том, что люди действительно скупают. Это хороший месседж. Потому что наши люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ МЕШКАНЦІВ!!!!
Особливо це стосується військових, які на сході та їх рідних. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm попереджають:
В зоні бойових дій зараз активно діють російські комплекси РЕБ/РЕР та фахівці інформаційно-психологічних операцій, які не тільки проводять SMS-залистування для впливу на українських військових, але і використовують спеціалізовані засоби та програми з надсиланням повідомлень з підміною номера телефону.
Наприклад, якщо вам надсилається SMS-повідомлення, в якому програмно підставили номер телефону на який ви дзвонили чи писали (командира підрозділу, бойового побратима, члена вашої родини, мами, дружини, і т.д.), то ваш смартфон чи звичайний стільниковий телефон буде показувати, нібито повідомлення надійшло від знайомої вам людини. Зміст повідомлення може бути маніпулятивний або такий, щоб спровокувати вас на певні дії.
Будьте обережні, враховуйте, що російські окупанти діють дуже підступно та прагнуть вас дезорієнтувати.
(приклад SMS: Мы на Счастье. Уже взяли вторую линию. Укропы бегут), а також SMS з номерів українських операторів (при спробі позвонити ідуть короткі гудки так, ніби зайнято, при спробі написати відповідь, показує що SMS доставлено та прочитано).
#увага #СМС #ЗСУ #Україна #розвідка #ООС