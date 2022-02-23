Российские военные живут в скотских условиях, им не хватает еды, они не понимают, зачем должны идти в Украину, - Дудин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации СБУ, в российских войсках наблюдается ухудшение морально-психологического состояния личного состава.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.
"Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках. В "лучших" традициях войск Советского Союза эти солдаты, эти военнослужащие никому не нужны. Видим нехватку пищи у военнослужащих РФ – их выбрасывают и забывают покормить. Видим скотские условия, в которых они живут. Также фиксируем настроения офицеров, которые уже начинают откровенно в прямом эфире обсуждать те финансовые проблемы, которые догнали Российскую Федерацию, и уже... они говорят о том, что происходит фактическое снижение их заработной платы", - сказал Дудин.
Также, по словам главы УСБУ Харьковской области, не единичны разговоры, где они "откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко".
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Да, пусть Скабеева, Соловьев и Симоньям разъяснят русским 'ванечкам", почему они должны идти и убивать людей, говорящих с ними на одном языке; более того, русский язык для многих жителей Юга-Востока Украины вообще родной, да и по "паспорту" многие воины ВСУ - русские.
Давайте, Скабеева, Соловьев и Симоньян, заводите шарманку про бИндер, которых "ванечки" даже в кисельвизоре не видели.
Устройте еще "теракт" какой в Луганске, что же ограничоваться подрывом тролейбусного парка (один маршрут лишь в Луганске оставался, да и то в прошлом году, как сейчас - я не знаю). Подорвите депо трамвайное, все равно с 2014 года трамваи в Луганске больше не ходят.
Побольше дешевой самодеятельности - вдруг да поверят в бИндер.
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Слава Націі.
Це - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!!!
Рашистов просто снабжение не устраивает.
Просто моральные уроды!
Быдло - судьба...
Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
- там ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так йо*ніть його лопатою по голові!
Так само, - скотські умови життя тої кацапської худоби можуть зробити їх лише запеклішими у вчиненні злочинів проти мирного населення.
Так зазвичай з кацапами і відбувається.
Странно , а как это работает ?