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Российские военные живут в скотских условиях, им не хватает еды, они не понимают, зачем должны идти в Украину, - Дудин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По информации СБУ, в российских войсках наблюдается ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

"Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках. В "лучших" традициях войск Советского Союза эти солдаты, эти военнослужащие никому не нужны. Видим нехватку пищи у военнослужащих РФ – их выбрасывают и забывают покормить. Видим скотские условия, в которых они живут. Также фиксируем настроения офицеров, которые уже начинают откровенно в прямом эфире обсуждать те финансовые проблемы, которые догнали Российскую Федерацию, и уже... они говорят о том, что происходит фактическое снижение их заработной платы", - сказал Дудин.

Также, по словам главы УСБУ Харьковской области, не единичны разговоры, где они "откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+93
Не надо их жалеть . Это информационная атака.
Их специально держут ,чтоб они были злыми. Это оккупанты и фашисты и на нашей земле должны быть уничтожены ,если не сдадутся.
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23.02.2022 12:09
+48
Так половина Росії живе в таких умовах але все одно вірять Путіну..
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23.02.2022 12:09
+35
Скотам-скотсткі умови...
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23.02.2022 12:09
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23.02.2022 12:28 Ответить
*****, як завжди, не пропускає можливості потискати молоденьких хлопчиків. Скрепи...
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23.02.2022 15:30 Ответить
Также, по словам главы УСБУ Харьковской области, не единичны разговоры, где они "откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко". Источник: https://censor.net/ru/v3318285

Да, пусть Скабеева, Соловьев и Симоньям разъяснят русским 'ванечкам", почему они должны идти и убивать людей, говорящих с ними на одном языке; более того, русский язык для многих жителей Юга-Востока Украины вообще родной, да и по "паспорту" многие воины ВСУ - русские.

Давайте, Скабеева, Соловьев и Симоньян, заводите шарманку про бИндер, которых "ванечки" даже в кисельвизоре не видели.
Устройте еще "теракт" какой в Луганске, что же ограничоваться подрывом тролейбусного парка (один маршрут лишь в Луганске оставался, да и то в прошлом году, как сейчас - я не знаю). Подорвите депо трамвайное, все равно с 2014 года трамваи в Луганске больше не ходят.
Побольше дешевой самодеятельности - вдруг да поверят в бИндер.
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23.02.2022 12:30 Ответить
Там дебилов уже всех прикопали, остались адни копрофилы.
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23.02.2022 13:52 Ответить
Ну так скоти і повинні так жити... Всьо должно соотвєтствовать...
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23.02.2022 12:30 Ответить
и зачем грузу 200 еда? )
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23.02.2022 16:09 Ответить
Не надо их жалеть,нас не пожалеют..в тик токе один такой донбасятин(так он себя назвал,его Донбасс воспитал),заявил,что будет резать хохлов без сожаления..

.
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23.02.2022 12:30 Ответить
Он хоть сам себя не зарезал при этом. Резуны подшконарные))
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23.02.2022 13:11 Ответить
Твое очко протестует против освобождения от бутылки.
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23.02.2022 13:09 Ответить
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23.02.2022 12:34 Ответить
Ребята, давайте начинать с себя, военные или добровольцы едут воевать и просят помощи, давайте наших ребят обеспечим всем, тем более деньги выделяются и будем этим гордиться, а не радоваться якобы упадку духа у врага
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23.02.2022 12:35 Ответить
Да что за бред вообще? Когда их пригнали в Крым,они прекрасно понимали зачем из пригнали. И тут понимают.
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23.02.2022 12:37 Ответить
ТАСС: НЕМЕЦКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ MUNICH RE ОТМЕНИЛА КОНТРАКТ ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ - 2» - БЛУМБЕРГ
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23.02.2022 12:37 Ответить
Ой. Невдобно вийшло.
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23.02.2022 12:55 Ответить
А свалила с помойной России, вовремя и рада.
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23.02.2022 12:41 Ответить
Не новО.
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23.02.2022 12:45 Ответить
Да у вас у всех в Украине "родня". Девать уже некуда. Нах пошел.
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23.02.2022 12:53 Ответить
Через балістичні окуляри та під каскою важко родичів пізнавать Та й ніколи в бою - стрілять треба! Хіба що потім рідні в Росію напишемо - де закопаний!
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23.02.2022 15:47 Ответить
О, кацапорылые деграданты набежали высраться ртом. Заметила, что эти твари срут только в болезненных для них темах, видно, за оплату.
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23.02.2022 12:50 Ответить
Офицерни мало на засрашке? Переворот слабО устроить и взбесившегося недофюрера придушить? Значит поддерживают войну. Всех под нож.
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23.02.2022 12:52 Ответить
Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской "республик" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН", - сказал министр.
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23.02.2022 12:53 Ответить
як би "не розуміли", то стали б дезертирами..... а раз вони там, значить ВСЕ добре РОЗУМІЮТЬ. Тому - хай гниють. До речі, їх влада вже закупила 45 тисяч мішків для їх трупів,
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23.02.2022 12:54 Ответить
Однахо маловато будєт.
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24.02.2022 03:22 Ответить
Что значит, "не понимают" ? А пожрать?
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23.02.2022 12:56 Ответить
А в принципе зачем делать то,из-за чего рискуешь попасть в плен к украинцам? Нахрена вам война с Украиной,уроды?
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23.02.2022 13:18 Ответить
Где ответ на вопрос,петушок? А я скажу где. Его не будет. Ты его и сам не знаешь. Чистая,ничем не мотивированная ненависть. Поэтому ты подлежит уничтожению 🤷
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23.02.2022 13:46 Ответить
Раби не обговорюють такі питання; раби мовчки виконують наказ хазяїна.
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24.02.2022 00:17 Ответить
Лет восемь уже СБУ и ГУР регулярно сообщают что лугандонско/кацапская армия страдает от голода, изнурена пьянством и ослаблена дезертирством. За эти же восемь лет граница фронта в нашу пользу не изменилась, а волонтеры как собирали для ВСУ необходимые вещи, продукты, медикаменты, так и продолжают эту работу. Поэтому мне нахер не нужны на Цензоре новости, что российским военным не хватает еды и они живут в скотских условиях.
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23.02.2022 13:03 Ответить
Граница кое-где как раз отодвинулась вглубь ОРДЛО. Волонтеры помогают независимо от того, что делает/не делает государство. Не нравится заголовок - не читай новость.
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23.02.2022 13:22 Ответить
Твоєї "армії" не було б за 2 неділі в 2014 , якби кацапи не годували та озброювали.
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23.02.2022 17:25 Ответить
то раша, там всі в сктських умовах живуть
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23.02.2022 13:09 Ответить
А може варто цим скористатись і пообіцяти амністію, якщо здадуться у полон у першому бою. Якщо це діти, строковики, вони багато чого просто не знають. Ви все знали про минуле СРСР у ті совкові часи?
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23.02.2022 13:21 Ответить
ви що чудите? епоха інтернету зараз
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23.02.2022 13:41 Ответить
Так хай влаштують військовий переворот і відмовляться від наступу. А до того хай сидять на пляшці і не жаліються.
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23.02.2022 13:21 Ответить
Погане враження справляє відношення до ворожих війскових, якесь не людське. Гідно відстоювати державу на полі бою, не те саме, що на інтернет-просторі поливати брудом, якось не гідно.
Слава Націі.
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23.02.2022 13:24 Ответить
А ти в них "людей" бачиш7! В тих хто поров живіт нардепу Володимиру Рибаку на Донбасі? Тих хто пацана неповнолітнього за жовто-блакитну стрічку застрелив після катувань? Хто "добробатівцю" полоненому ("Німцю") сокирою руку відрубував за наколку у вигляді "тризуба"? Чи тих хто мирних людей у Волновасі обстрілював "Градами"?
Це - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!!!
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23.02.2022 15:57 Ответить
Тиждень назад розмовляв із своїм вуйком (дядьком). Кажу багато їх приперлось, де ховати будемо? Вуйко каже, зробимо так, як робив твій прадід. Питаю як. Прадід служив у Січових Стрільцях і у 1918 коли москалі до нас полізли, то вони їхні трупи у Києві завантажували насипом у вантажні вагони і відправляли на болота. Не було ні часу ні можливості робити інакше...
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23.02.2022 13:27 Ответить
Цей брак роду людського не заслуговуе на краще. Як би до них не ставилось їх командування вони легко підуть вбивати нас якщо їм накажуть. Вони навіть легко будуть вбивати одне одного в загороджувальних загонах якщо їм накажуть.
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23.02.2022 13:29 Ответить
Они не осознают, что они по сути стали фашистами, как в 41м.
Рашистов просто снабжение не устраивает.
Просто моральные уроды!
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23.02.2022 13:34 Ответить
пленных не брать, они идут нас уничтожать!!!
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23.02.2022 13:40 Ответить
У них вся (простигосподи) "страна", та шо за МКАДом живёт в таких условиях...
Быдло - судьба...
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23.02.2022 13:41 Ответить
Там поруч з СБУшником сидить прокурор Харківської області, такий собі Фільчаков, якщо комусь цікаво - то це прокурор часів Януковича який фабрикував справи. Зрадник
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23.02.2022 13:50 Ответить
а на что удмурты надеялись? что им в Украине круасаны с кофе дадут? Есть ведь поговорка - пойманого мордвина не кормят. Потому что нет смысла харчи переводить.
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23.02.2022 13:51 Ответить
Не ссы мардва лущее феляссыю сваму апосранаму ссарю делай, Омерига акараков уже прышлет.
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23.02.2022 14:00 Ответить
это точно. русню окорочками байдена баловать больше не будут. максимум исходя из сображений гуманности русне будут сбрасывать по паре мешков костной муки на поселение, мука естественно из переработаных зеленых зайцев *****.
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23.02.2022 14:13 Ответить
СКОТАМ - скотські умови
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23.02.2022 13:57 Ответить
Пусть эти скоты -россиянескорее поздыхают там в поле и заболеют все Ковидом!!
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23.02.2022 14:08 Ответить
Фіни вроді так робили, готували їду в польових кухнях і лишали щоб маскаль йшов на запах бо голодні були, коли маскаль табуном накидувався на їду, тут їх і хлопали
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23.02.2022 14:14 Ответить
Фінська листівка часів Зимової війни, звернена до "красноармєйцев".

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23.02.2022 19:10 Ответить
Фінський вояк із двома совенятами. Фото 1942 року.

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23.02.2022 19:13 Ответить
жили как скоты и сдохнут как скоты!
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23.02.2022 14:22 Ответить
хлопці, не заважаймо пуйлу підпихати їхню "асобую цивілізацию" все ближче й ближче до прірви.
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24.02.2022 00:28 Ответить
Щоб довго не морочиться з "іхтамнєтом" на полі бою і примірять до нього різні міжнародні конвенції варто пам"ятать про анекдот:

Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
- там ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так йо*ніть його лопатою по голові!
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23.02.2022 14:59 Ответить
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24.02.2022 00:02 Ответить
но ведь живут..., а в любой момент эта опция может измениться...
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23.02.2022 15:09 Ответить
Що значить: не розуміють, навіщо мають йти на Україну? А сцарьових хотєлок їм мало? А 45000 сміттевих пакетів для кого купили?
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23.02.2022 16:05 Ответить
пуйло даже пакеты 45к приготовил, в поле зароют как собак, нарожают еще.
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23.02.2022 17:05 Ответить
ну щось поки що я не чую новин, що вони почали відповзати від України, тому....
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23.02.2022 17:15 Ответить
ну это логично, скоты живут в скотских условиях
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23.02.2022 17:34 Ответить
а то эти твари на параше живут не в скотских условиях. им не привыкать - лишь бы было что то зеньки залить
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23.02.2022 18:37 Ответить
Якщо собак не годують, то вони стають зліші.
Так само, - скотські умови життя тої кацапської худоби можуть зробити їх лише запеклішими у вчиненні злочинів проти мирного населення.
Так зазвичай з кацапами і відбувається.
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23.02.2022 18:59 Ответить
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23.02.2022 19:44 Ответить
Шо там удивляться армии кремлевских кровавых бандитов и воров. Даже при "вяликом" совке, в ГСВГ, в боевом полку солдат кормили помоями, которые первые две недели после гражданки невозможно было воспринимать без рвоты.
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23.02.2022 19:45 Ответить
Ребят, это ПОНТЫ. ШОУ. Нас разводят. Хотят чтобы мы сдались. Не будет ничего
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23.02.2022 20:05 Ответить
Свинособаки у скотських умовах? Так це ж їх звичайне середовище проживання
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23.02.2022 20:45 Ответить
не понимают почему они должны ехать в Укарину , генитально
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23.02.2022 21:28 Ответить
не понимают но едут
Странно , а как это работает ?
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23.02.2022 21:29 Ответить
Это рашка. Это их армия. Там всё так работает. Им ничего понимать не надо.
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24.02.2022 01:21 Ответить
Самое время прикрыть их из артиллерии от дождя. Это поможет им быстрее понять куда бежать.
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23.02.2022 22:27 Ответить
Так им и надо. Шоб они там все передохли от поноса.
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24.02.2022 01:20 Ответить
какой хозяин такой и скот.
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24.02.2022 03:11 Ответить
Скоро узнаем.
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24.02.2022 06:10 Ответить
даже если бы кацапье передохло в своем смраде - пофиг...потому что УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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24.02.2022 08:28 Ответить
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