Российские военные живут в скотских условиях, им не хватает еды, они не понимают, зачем должны идти в Украину, - Дудин. ВИДЕО

По информации СБУ, в российских войсках наблюдается ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

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"Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках. В "лучших" традициях войск Советского Союза эти солдаты, эти военнослужащие никому не нужны. Видим нехватку пищи у военнослужащих РФ – их выбрасывают и забывают покормить. Видим скотские условия, в которых они живут. Также фиксируем настроения офицеров, которые уже начинают откровенно в прямом эфире обсуждать те финансовые проблемы, которые догнали Российскую Федерацию, и уже... они говорят о том, что происходит фактическое снижение их заработной платы", - сказал Дудин.

Также, по словам главы УСБУ Харьковской области, не единичны разговоры, где они "откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин