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В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно, - Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинское войско готово дать отпор атакам со стороны РФ на украинские города.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается атаки на Киев или атаки на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенно. Мы на сегодняшний день осознаем те риски, которые идут от Российской Федерации. Наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю, нет значения, какой город может подвергнуться нападению со стороны РФ. Мы к этому готовы и делаем все, чтобы этого не произошло", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение вводится на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Данилов

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
А що по місту Щастя?
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23.02.2022 12:24
+21
Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

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23.02.2022 12:47
+14
а як же по селах?
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23.02.2022 12:24
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а як же по селах?
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23.02.2022 12:24 Ответить
Та сел багато. Одним більше, одним менше... Та і хто там - одні селюки...
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23.02.2022 12:26 Ответить
Щаз будет от этого Данилова, ЗЕ и Агрохимии очень много воинственных угрожалок.

Потому что вся реальная напруга закончилась.

Спасибо дедушке Джо и дяде Боре.
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23.02.2022 12:53 Ответить
нічого не закінчилось, авіація на кордоні Білорусі готується
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23.02.2022 12:58 Ответить
ты это читала ?

Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"

в переводе на обычный язык это звучит так - ты нам больше не интересен.

такое может заявить исключительно тот, кто на 146 % уверен в своём доминировании на данный момент.
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23.02.2022 13:04 Ответить
146% - это что? У нас пока нет ПВО! Вы об этом знали?
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23.02.2022 14:28 Ответить
у нас много чего нет, но такие заявы просто так не делают
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23.02.2022 21:49 Ответить
а кто тебе скажет что у нас есть?
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23.02.2022 22:28 Ответить
а шо не так сказал Алексей Данилов?
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23.02.2022 22:27 Ответить
В сёлах бабы ещё нарожают! Так получается пед...ты зелёные?
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23.02.2022 13:23 Ответить
А що по місту Щастя?
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23.02.2022 12:24 Ответить
Это пгт, город это Киев и Подол, остальное на не надо
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23.02.2022 12:29 Ответить
Аполитичные вопросы задаете (с)

Это же не засРашка обстреливала,а "пророссийские бандформирования",по словам Геращенко.
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23.02.2022 12:32 Ответить
Так уже стреляют, или то не украинские города и села?
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23.02.2022 12:26 Ответить
Не валяй ваньку, пацак.
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23.02.2022 12:27 Ответить
Якось все це суперечить з тією мапою на яку вказував президент Зеленський у відеозверненні до українців.
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23.02.2022 12:31 Ответить
Нашли, кому верить!
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23.02.2022 14:30 Ответить
Так всі пам'ятники Леніну також були з витягнутою вперед рукою. Комуністичні пропагандони казали, що то він вказує дорогу до комунізму. Пригадую, як в Житомирі в 60-х вночі хтось повісив йому на ту руку пакет з лайном.
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23.02.2022 12:39 Ответить
Як щодо щоденних обстрілів Щастя та інших міст окупованого Донбасу?
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23.02.2022 12:32 Ответить
А что Счастье, Марьинка уже не Украина?
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23.02.2022 12:35 Ответить
прокинувся? Добрий ранок пане Данілов
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23.02.2022 12:38 Ответить
Свинья это ты, ***** сепарский?
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23.02.2022 12:48 Ответить
Очень недолог век очередного твоего аккаунта, петух вонючий
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23.02.2022 13:09 Ответить
Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

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23.02.2022 12:47 Ответить
А что Вы хотели? Возраст , геморрой , простатит, плюс очко играет, но фюреру перечить сцут. Потому и заточки такие кислые)
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23.02.2022 12:54 Ответить
а еще все прекрасно понимают, что у фюрера кукуха крякнула в чердаке
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23.02.2022 22:31 Ответить
все в чёрных траурных носках
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23.02.2022 13:46 Ответить
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23.02.2022 18:56 Ответить
******* , ты угомонишься?
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23.02.2022 12:55 Ответить
А не твоє, ****, діло ! Іди свою парашу помий!!
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23.02.2022 13:00 Ответить
Враг будет схвачен и отпи.дячен!
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23.02.2022 12:52 Ответить
"У разі атаки РФ на Київ

в чи будь-яке інше місто України..."

А то что расейская армия гуляючи и беспрепятстыенно уже зашла в города Украині - это не считается!?
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23.02.2022 13:03 Ответить
?????..….атака на Луганскую ТЭС. Повреждено три транса. Не вижу вообще отпора....?!!??!!!
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23.02.2022 13:28 Ответить
А моментальный ответ включает в себя удар возмездия по территории агрессора, или нет...
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23.02.2022 13:29 Ответить
Моментальный ответ будет заключаться в моментальном массовом взлёте чартеров из Борисполя до Европы.
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23.02.2022 13:44 Ответить
Слушать их - себя не уважать!
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23.02.2022 14:32 Ответить
хм.. кацапы в города то и не планируют заходить как я знаю т.к. бздят , а будут окружать и брать на измор - вы это знаете !? И как пишут пользователи в коментах в этой новости - а что делать маленьким городам, селам, выходит они буду "наслаждаться" всеми прелестями рускаго мира пока вы будете охранять Конче-заспу и Козин, Пущу водицу и т.д. , от куда как мы знаем уже все "главные отпорщики руснявых вояк" выехали в безопасные места!?
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23.02.2022 13:51 Ответить
а ты не писай раньше времени
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23.02.2022 22:33 Ответить
я свое отписал еще в 2014-15...
и я в отличии от многих что тут висят знаю как себя вести и что делать..
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23.02.2022 23:41 Ответить
Чим відсіч в кожному місті ? Іноземну зброю, вже розсіяли по містам України , чи лежить десь на складах ?
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23.02.2022 14:08 Ответить
Так, давно все вже у підрозділах, не хвилюйся.
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23.02.2022 16:24 Ответить
Будьмо пильними ! В кожному місті України вже є купа зелених чоловічиків , це москальські попи(фсб) іх паства , агенти --переселенці , і кацапи, що вільно приїхали з мордора при зеленій владі . В кожному сатанаті ( церкві ) і в Лаврі вже лежить зброя окупантів . Так було в 2014 , так є і зараз.
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23.02.2022 14:16 Ответить
І на фото теж вроді зелений...
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23.02.2022 20:19 Ответить
У разі атаки московитів війна буде перенесена на територію Білорусі і Московії!
Там має палати всюди!
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23.02.2022 14:16 Ответить
Дмитро Ярош так i казав
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23.02.2022 22:35 Ответить
Данилов - теоретик! Как с Марса прилетел!
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23.02.2022 14:33 Ответить
Не ображай марсіан, якщо ти їх, тим більше, не знаєш!
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23.02.2022 20:16 Ответить
а шо не так сказал Данилов? как бы ты сказал лучше?
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23.02.2022 22:35 Ответить
Схоже, що це повний *******...
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23.02.2022 16:58 Ответить
то есть пересечения границы недостаточно, надо ждать нападения...
а если стрельнуть из-за границы, готовы туда стрельнуть в ответ?
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23.02.2022 17:47 Ответить
Нуно ждаті рєшенія РНБО в режимі 24/7...
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23.02.2022 20:14 Ответить
прям щас градами куярят, а он говорит что будет ответ...
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23.02.2022 17:49 Ответить
Мабудь Маріуполь у цей перелік міст України не входить?
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23.02.2022 19:16 Ответить
Чим? Кізяками закидають?
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23.02.2022 19:45 Ответить
если ты кизяками называешь Джавелины и NLAW то пусть так будет
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23.02.2022 22:38 Ответить
Як тільки миттєво проснеться РНБО в режимі 24/7 та прийме рішення рішення в режимі 24/7...
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23.02.2022 20:13 Ответить
Данилов , а вот тут, по подробней пожалуйста. Если вы думаете , что русня сразу попрет на танках , то я вас разочарую . Сначала будет ракетный удар , и авиация . Подавление всех РЛС , а у них сейчас есть , что то мощное . И только потом , когда на дорогах будут толпы беженцев , начнется наземная операция с огнеметами и смерчами . Скорее всего они уже готовят котел или два Ну первый это Марик , а второй есть варианты . Ну это все в багровых тонах , и я думаю, что вы к этому не готовы . Единственный шанс ,уровнять силы, это просить Запад закрыть небо , как было в Ливии Я надеюсь Данилов это все понимает А то тут на ветках до хрена шапкозакидателей
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23.02.2022 20:48 Ответить
И всех ракетных систем =пво= тактических= !
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23.02.2022 22:03 Ответить
Так же готовы как и к кибератакам
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24.02.2022 03:20 Ответить
Він не говорить що нанесем удар на лінії розмежування ,а будем зупиняти в Київі або в іншому місті ! Маразм !
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23.02.2022 22:00 Ответить
Щастя значить вже не місто. Коли вони встигли анулювати статус міста і який призначили?
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23.02.2022 22:16 Ответить
Протиповітряну оборону треба негайно!!!
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23.02.2022 22:33 Ответить
А точно на будь-яке місто України чи тільки на "не окуповані" міста?!
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23.02.2022 22:37 Ответить
ЗЭ-ЛУПА ЧТО ЛИБО ПРОИЗВЁЛ В ОТНОШЕНИЕ СУЧЕНОГО ИЛЬИ?
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24.02.2022 03:25 Ответить
а це що за дурник москальскй вискочив?
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24.02.2022 10:19 Ответить
Данилов мабуть не знає, то повідомлю: в середині України в військових частинах навіть набоїв немає чим стріляти... Це все результат дії режиму внутрішньої окупації, чиновництва, яке сприяє ворогові.
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24.02.2022 10:18 Ответить
 
 