В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинское войско готово дать отпор атакам со стороны РФ на украинские города.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"То, что касается атаки на Киев или атаки на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенно. Мы на сегодняшний день осознаем те риски, которые идут от Российской Федерации. Наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю, нет значения, какой город может подвергнуться нападению со стороны РФ. Мы к этому готовы и делаем все, чтобы этого не произошло", - отметил Данилов.
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+24 Берест Зеленый
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+21 Vyacheslav Nesterov
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+14 Гыг с Вами
показать весь комментарий23.02.2022 12:24
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Потому что вся реальная напруга закончилась.
Спасибо дедушке Джо и дяде Боре.
Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"
в переводе на обычный язык это звучит так - ты нам больше не интересен.
такое может заявить исключительно тот, кто на 146 % уверен в своём доминировании на данный момент.
Это же не засРашка обстреливала,а "пророссийские бандформирования",по словам Геращенко.
в чи будь-яке інше місто України..."
А то что расейская армия гуляючи и беспрепятстыенно уже зашла в города Украині - это не считается!?
и я в отличии от многих что тут висят знаю как себя вести и что делать..
Там має палати всюди!
а если стрельнуть из-за границы, готовы туда стрельнуть в ответ?