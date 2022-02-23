Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что об изготовлении в Украине ядерного оружия речь не идет.
Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств по нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя полномочия обеспечить нашу независимость", – пояснил Данилов.
По словам Данилова, информацию о том, что Украина собирается делать ядерное оружие, он нигде не видел.
Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.
Пожалуйста, подождите...
І як гарно те слово підхопили кацапи на своєму Совбезі, дуже слушно прийшлося...
А ще усі чомусь мовчать що кацапи свої Малки притягли, і що там у них в боєзапасі хз.
на Тетявівщині й досі немає якихось значимих для світової науки фізично-ядерних установ,
а збудувати бомбу - це гектари і сотні мільярдів
но нет до сих пор на территории Израиля тех производственніх территорий, где єто можно сделать.
хватить лениться ,все это есть в открытом доступе - работа сделала из обезьяны человека))
Яка б не була припі3жена КНДР, але навіть США не ризикує туди сунутися. ...В іншому випадку, США би рознесло це КНДР, як Ірак чи Афган...
Гарантія США, меморандуми та угоди про нерозповсюдження - це все до СРАКИ.... Навіть НАТО ДО СPAKИ. Якщо Росія захоче напасти на Балтійські країни і пригрозить ядерним ударом по Берліну чи Варшаві..... То все буде сидіти і соплі жувати ...Вводити смішні санкції проти ЛНР і ДНР)))
Не далее, как 15 февраля он из воинской части в Мариуполе мужественно заявил, что на шару позавтракал.
мы не можем отставать в важных сферах от каких то там американцев либо кацапских козлин.
пусть европейцы нам картошку выращивают, а мы им будем реакторы строить.
И кста на будущее вам идиотам - Когда говорят о всеуслышание Всем о разработке ядерного оружия - то ядерное оружие должно уже быть разработано и лежать на секретном складе !!! Иначе вы попадете под такие вилы-санкции - что у вас и патроны заберут!!!