Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что об изготовлении в Украине ядерного оружия речь не идет.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ.

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"Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств по нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя полномочия обеспечить нашу независимость", – пояснил Данилов.

По словам Данилова, информацию о том, что Украина собирается делать ядерное оружие, он нигде не видел.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

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