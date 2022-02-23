"Ваша борьба - наша борьба": Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев. ВИДЕО

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда прибыли в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Науседа в Твиттере.

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"После консультаций в Польше с Анджеем Дудой минувшей ночью сегодня утром мы вместе прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с нашим другом Владимиром Зеленским. Уважаемые украинцы, Литва вместе с вами. Ваша борьба – наша борьба. Вместе к победе!" – написал он.

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