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"Ваша борьба - наша борьба": Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда прибыли в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Науседа в Твиттере.

"После консультаций в Польше с Анджеем Дудой минувшей ночью сегодня утром мы вместе прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с нашим другом Владимиром Зеленским. Уважаемые украинцы, Литва вместе с вами. Ваша борьба – наша борьба. Вместе к победе!" – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенты Дуда и Науседа посетят Украину 23 февраля, - ОП

Ваша борьба - наша борьба: Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 13:46
+28
Щира подяка.
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23.02.2022 13:48
+21
Слава Литві ! Слава Польщі!
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23.02.2022 13:55
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Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 13:46 Ответить
Рупь за сто, что сегодня вечером Скабеева с Соловьёвым озвучат "Нашу борьбу", как Майн кампф и привяжут к Адольфу Алозиевичу
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23.02.2022 14:12 Ответить
Хоть бы у неё рыло разорвало))) А вообще, если бы не скабеиха, в том числе, откуда бы взялась такая мощная поддержка Украины всего цивилизованного мира, оружия, боеприпасов. Так шо , я хочу сказать, не надо против неё санкций, пусть дальше гавкает, глядишь догавкается, американцы нам ядерное оружие предоставят
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23.02.2022 14:36 Ответить
Щира подяка.
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23.02.2022 13:48 Ответить
Браття по зброї.
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23.02.2022 13:51 Ответить
Ще з часів бандерівщини.
Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.
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23.02.2022 14:05 Ответить
Інформація для роздумів.Глянув на флайтрадар-24. Одночасно в небі України і Боїнг-135В і безпілотник Global Hawk RQ-4B. За 10 днів що моніторю це перший випадок одночасного патрулювання...
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23.02.2022 13:54 Ответить
І ще: над Польщею з"явився британський Боїнг-RC135W.
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23.02.2022 14:09 Ответить
І ще один британський Airbus KC2 Voyager Літає над Естонією кілька годин.Ну а де там німці французи?
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23.02.2022 14:53 Ответить
Моніторю зо 2 тижні. Таких випадків за цей час було вже багато. При чому одного разу в небі були одночасно британський розвідувальний Боїнг (над поліссям) і штатівський Глобал Хоук (на сході).
В принципі вони постійно так ділять зони контролю. Боїнги над Поліссям і до Києва, рідше над Чорним Морем (працюють на висоті ~10км). Безпілотники на сході, на висоті ~15-17км.
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23.02.2022 14:18 Ответить
Можливо я не завжди все помічав. Але вчора в світлу частину дня не було жодного повітряного розвідника . Лише пізно ввечері з"явився несподівано безпілотник. Звідки прилетів я так і не зрозумів.
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23.02.2022 14:44 Ответить
Бачимо лише коли вони того бажають і вмикають транспондери.

Моніторю довше) бувало і e-8 навпроти Криму або над Польщею до цих на додачу і більше:

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23.02.2022 14:57 Ответить
Дякую.
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23.02.2022 15:09 Ответить
Слава Литві ! Слава Польщі!
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23.02.2022 13:55 Ответить
Дякуємо! Кому ж як не Вам розуміти, що це шизофренічне опудало з орками не тільки наш клопіт.
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23.02.2022 13:55 Ответить
Большое спасибо за огромную поддержку нашей страны и нашего народа.
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23.02.2022 14:12 Ответить
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23.02.2022 14:20 Ответить
И заметьте.Прилетели на транспортном самолете с кучей военных подарков
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23.02.2022 14:24 Ответить
Подарочки на ватоцефальные головы, это всегда гут
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23.02.2022 14:38 Ответить
🇵🇱🇱🇹💙💛
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23.02.2022 14:59 Ответить
ни фига, депутат гунько в дубай направился, боритесь
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23.02.2022 16:14 Ответить
Брати!Разом стають на полі бою!Пліч о пліч!
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23.02.2022 19:43 Ответить
 
 