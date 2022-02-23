Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшими в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве.

По завершении встречи президенты пообщаются с представителями СМИ.

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