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Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшими в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве.

По завершении встречи президенты пообщаются с представителями СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ваша борьба - наша борьба": Науседа и Дуда прибыли в Киев, чтобы поддержать украинцев. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
То людина такої національності, що обовьязково викрутиться.
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23.02.2022 14:19
+4
Не могу без отвращения смотреть на то, что возглавляет Украину пред лицом самой, пожалуй, большой опасности за время независимости.
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
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23.02.2022 14:40
+2
Нехай знає своє місце і пам"ятає хто він такий. Зайвий пендель не завадить
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23.02.2022 14:29
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А шо то за шкет стоїть між ними?
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23.02.2022 14:16 Ответить
То людина такої національності, що обовьязково викрутиться.
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23.02.2022 14:19 Ответить
вот честно, в любой другой ситуации я бы даже лайкнул, ибо это странное недоразумение там, но оно наш президент который сейчас очень нужен. Но сейчас не тот случай.
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23.02.2022 14:21 Ответить
Нехай знає своє місце і пам"ятає хто він такий. Зайвий пендель не завадить
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23.02.2022 14:29 Ответить
то аниматор
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23.02.2022 14:27 Ответить
Братва подтягивается
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23.02.2022 14:21 Ответить
Не могу без отвращения смотреть на то, что возглавляет Украину пред лицом самой, пожалуй, большой опасности за время независимости.
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
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23.02.2022 14:40 Ответить
може хва пропаганду нести. зараз час обєднуватись зараду України. Кацапозброя не роздивлятиметься за кого ти голосував, хоч за остОПЗЖних, та й кулі байдуже... їй байдуже хто в тебе батько, скільки у тебе маєтків та скільки машин у автопарку, який в тебе розміром город та скільки в тебе макаронів залишилося до пенсії. поборемо росію вирівняємо соціальне становище кожного навіть зі зброєю а зараз в нас один спільний с усім світом ворог - россія
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23.02.2022 14:51 Ответить
яка пропаганда?!
Ти хоч розумієш, що доля країни залежить від рішень ВИПАДКОВИХ людей?!
Ти хоч раз від них чув, що наш ворог-росія?
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23.02.2022 15:02 Ответить
ТИ УБЛЮДОК
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23.02.2022 14:44 Ответить
ОН ПРОВОКАТОР. СУДЯ ПО ПОКЛОННИКАМ ЖОПЗЖ ТАКИХ В УКРАИНЕ ОКОЛО 20%. БУДУТ СТРЕЛЯТЬ НАМ В СПИНУ И ВСТРЕЧАТЬ ОБНУЛЕНЫША С ХЛЕБОМ СОЛЬЮ
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23.02.2022 14:53 Ответить
як би не 73% барана такого б не бyло і зараз Зе тормозить Армію та хоче sтати пyтлером
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23.02.2022 14:56 Ответить
"Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс считает, что страны шенгенской зоны должны прекратить выдачу туристических виз россиянам." - MK

Замечательное предложение!
Полностью поддерживаю.
Нехай в Сочи едут отдыхать, к Могилевичу, или в Адлер, на малую родину Симоньян.

Страны Балтии в очередина асвабаждение стоят следующие.
Их население Кремль за людей вообще не считает.
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23.02.2022 14:59 Ответить
73%, а вы в состоянии понять, что даже сам факт того, что Украину сегодня возглавляет клоун, увеличивает соблазн для путлера начать маленькую победоносную войну?
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23.02.2022 15:00 Ответить
 
 