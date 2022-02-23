21 667 15
Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшими в нашу страну с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве.
По завершении встречи президенты пообщаются с представителями СМИ.
Топ комментарии
+4 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий23.02.2022 14:19
+4 vigo
показать весь комментарий23.02.2022 14:40
+2 5 копійок
показать весь комментарий23.02.2022 14:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
Ти хоч розумієш, що доля країни залежить від рішень ВИПАДКОВИХ людей?!
Ти хоч раз від них чув, що наш ворог-росія?
Замечательное предложение!
Полностью поддерживаю.
Нехай в Сочи едут отдыхать, к Могилевичу, или в Адлер, на малую родину Симоньян.
Страны Балтии в очередина асвабаждение стоят следующие.
Их население Кремль за людей вообще не считает.