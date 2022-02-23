Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО
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Под зданием Минюста планировался платный "митинг" по заказу РФ. "Митингующие" должны были выступать против якобы насилия в украинских тюрьмах.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в Украинских тюрьмах", - говорится в сообщении.
Вчера министр юстиции Денис Малюська предупредил о возможных провокациях в украинских тюрьмах.
"Однако это "прогон" был перехвачен полицейскими, и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупрежден. И бунты закончились не начавшись. Но те кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло. 23 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД", - подытожил Геращенко.
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Этого добиваешься?
Перетопчетесь покуда с митингами.
Или это другое? (с)
Есть порядок - пошёл в суд, тот запретил - рассаживай по автобусам. Иначе - беззаконие и далее в сторону диктатуры. Устраивает?
За сим досвиданья, ваша позиция о выборочном правосудии мне ясна.
Кстате ещё о законах: в законе о ЧС писано так:
4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
Опа! Режим ЧС не запрещает митинговать. Неожиданно, да?
Безусловно верите им? Удачи.
Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша".
И вот сейчас ну естественно абсолютно случайно решили организовать этот митинг.
Ну абсолютно не палитесь.
Там есть матери , сестры , жены , дети ?
Там собрались одни малолетки-студенты ... ( может они уже задумываются о своем будущем ? - тогда "ДА" ) .
Именно поэтому не верю в их бескорыстную борьбу "с режимом".
эта шваль, которая приперлась во время чрезвычайного и почти военного положения, родственники страдающих сидельцев?
у тебя с головой как? приоритеты какие должны быть в такое время?
P.S. да, открою тебе маленький секрет - по сранению с гулагами на паРаше, где-нибудь в бурятии, под магаданом, воркутой, коми, посадками на швабру и прочими прелестями отсидки на скрепной азиопской паРаше- условия на украинских зонах почти санаторные.
так штА, думай в следующий раз более лучше, что и когда говорить, писать, когда это к месту, а когда это просто бред и вредительство.