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Минюст (1699) митинг (2540) провокация (1443) Геращенко Антон (1438)

Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Под зданием Минюста планировался платный "митинг" по заказу РФ. "Митингующие" должны были выступать против якобы насилия в украинских тюрьмах.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в Украинских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Вчера министр юстиции Денис Малюська предупредил о возможных провокациях в украинских тюрьмах.

"Однако это "прогон" был перехвачен полицейскими, и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупрежден. И бунты закончились не начавшись. Но те кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло. 23 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД", - подытожил Геращенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
москалям не треба так сильно палитися !!!
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23.02.2022 14:39
+27
в сранске своем митингуй
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23.02.2022 14:40
+20
тітушня вже тут як тут..в воєнкомат їх нехай окопи риють,зброю не давати
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23.02.2022 14:40
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і шо?
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23.02.2022 14:40 Ответить
Нипонял, НС ещё не введён, а митинги уже под запретом? Нуну
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23.02.2022 14:37 Ответить
москалям не треба так сильно палитися !!!
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23.02.2022 14:39 Ответить
в сранске своем митингуй
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23.02.2022 14:40 Ответить
Вот пойдёшь на митинг за всё хорошее против всего плохого, а тебя раз - и в бобик. Как у кацапов.

Этого добиваешься?
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23.02.2022 14:44 Ответить
Именно этого. Не время сейчас митинговать. Или это объяснять нужно?
Перетопчетесь покуда с митингами.
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23.02.2022 14:55 Ответить
Так вот сначала режим ЧС, а потом - "Не время сейчас митинговать" согласно закона. Или похрену на законы?
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23.02.2022 14:58 Ответить
Ну почему же похрену законы. Просто военного времени. Вы действительно не понимаете или стебетесь?
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23.02.2022 15:06 Ответить
под правильного косит
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23.02.2022 15:10 Ответить
Да какой тут нахрен правильно. Чел забыл с чего все начиналось в Крыму на Донбассе.
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23.02.2022 15:11 Ответить
ты прочитал только два моих слова , а там три . Третье ключевое .
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23.02.2022 15:17 Ответить
У коцапов распространено мнение, что вот не митинговали бы на майдане и всё было бы хорошо. Поддерживаете?

Или это другое? (с)
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23.02.2022 15:19 Ответить
Мне, в отличие от Вас, важен не только сам процесс митинга, но и за что он был или против чего плюс обстоятельства и ситуация когда он проводится. Бо так и страну промитинговать недолго.
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23.02.2022 16:02 Ответить
Мне в отличии от вас важно исполнение законов в том числе и теми, кто поставлен следить за их исполнением. Иначе очень легко просрать страну и остаться с диктатурой. Вот как у кацапов, один в один.

Есть порядок - пошёл в суд, тот запретил - рассаживай по автобусам. Иначе - беззаконие и далее в сторону диктатуры. Устраивает?
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23.02.2022 16:09 Ответить
Может так случиться, что покуда Вы за отдельные законы ратовать будете они быстро поменяются оккупантом. И я не думаю, что Вы также у него козлить будете.
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23.02.2022 16:11 Ответить
Может и так. А можно вдруг проснуться, и обнаружить себя с диктатором и выборочным применением законов без всякой оккупации. Я так понимаю второй путь вам кажется намного более приемлемым. А мне както оба не по душе.

За сим досвиданья, ваша позиция о выборочном правосудии мне ясна.
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23.02.2022 16:16 Ответить
***, ну вот как Украина до сих пор под диктатором не оказалась - ну просто капец и чудеса. Или Овощ на столько демократичный был, что прям за митинги горой стол. Не мелите ерунды. У нас диктаторов не будет.У нас и царя своего отродясь не было за всю историю.
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23.02.2022 16:21 Ответить
Коронованим був Данило,тобто Україна мала короля. (Тому-вчімо свою історію),
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23.02.2022 17:39 Ответить
А хіба не князь?
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23.02.2022 17:50 Ответить
Своєво царя да...не било...
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23.02.2022 18:09 Ответить
Данило був Король, а не ЦАР.
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23.02.2022 18:10 Ответить
За мітинги за гроші треба штрафувати щоб неповадно було.
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23.02.2022 21:15 Ответить
Законы они всегда законы. Вы правда за революционную необходимость?
Кстате ещё о законах: в законе о ЧС писано так:

4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

Опа! Режим ЧС не запрещает митинговать. Неожиданно, да?
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23.02.2022 15:10 Ответить
Свидомый гражданин сам в такое время не будет устраивать митингов. Только провокатор.
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23.02.2022 15:12 Ответить
Тем не менее это не запрещено. И закон был нарушен именно ментами.
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23.02.2022 15:15 Ответить
ты что дупля не отбивашь где заказной проплаченый митинг и свободное собрание граждан на своё волеизьявление ? Что ты тут дурку ≪правдолюба≫ угнетённого включил ?
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23.02.2022 15:27 Ответить
Про заказной проплаченный митинг нам сообщили те же люди, которые совсем недавно утверждали, что Трухина за рулём не было.

Безусловно верите им? Удачи.
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23.02.2022 15:30 Ответить
А ты кого звать будешь , когда тебя трубой в проходняке пригреют или хату обнесут , машину коцнут , не мусоров ? Или можешь довести что митинг по чеснаку был ? Не время сейчас шоблу собирать что бы заваривать смуту по вопросу которого нет . Доступно излагаю по сути ?
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23.02.2022 15:38 Ответить
Вот интересная история получается. Насилие в тюрьмах вчера началось? Почему раньше Вас этот вопрос не интересовал от слова совсем. И надо же, он резко стал Вас интересовать после того как кацапы начали обострять ситуацию на Донбассе, после того как прошла информация что планируются бунты в тюрьмах, спровоцированные кацапами. После того как буквально вчера Малюська на фене к арестантам обратился, чтобы не делали глупостей

Малюська - до арештанів: "Вечір в хату. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Тихо, ша".

И вот сейчас ну естественно абсолютно случайно решили организовать этот митинг.
Ну абсолютно не палитесь.
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23.02.2022 15:59 Ответить
100 в гору, вот ту полностью согласен, нахер не надо дела заводить, штрафы выписывать, лекции читать и т.д. СВЕСТИ ВЕХ В ОБЕЗЬЯННИК, ПО ОДНОМУ ПАЛКАМИ ОТХОДИТЬ, И ОТПУСТИТЬ С МИРОМ!!! Убивать не надо, это лишнее, а так чтобы срака неделю гудела со спиной самое то!!! НАШЛИ ***** ВРЕМЯ МИТИНГОВАТЬ!!!
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23.02.2022 15:49 Ответить
Кста, надеюсь Вы будете таким же яростным поборником законности когда объявят общую мобилизацию.
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23.02.2022 15:13 Ответить
Я и по Трухину желаю результат видеть. А вы?
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23.02.2022 15:16 Ответить
А мне сейчас по нему результат похер. Как-то так. Ну не беспокоит меня в данный момент его судьбв от слова СОВСЕМ.
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23.02.2022 15:53 Ответить
А ты почему на рязанщине своей не митингуешь? Ссышься?
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23.02.2022 15:10 Ответить
А ты значит хочешь, чтоб было как на твоей рязанщине? Или другие болотистые местности привлекают?
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23.02.2022 15:17 Ответить
Катсап або дурень
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23.02.2022 14:59 Ответить
Очень приятно. Евгений
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23.02.2022 15:00 Ответить
Петушок мордовский
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23.02.2022 15:11 Ответить
тітушня вже тут як тут..в воєнкомат їх нехай окопи риють,зброю не давати
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23.02.2022 14:40 Ответить
Потрібно було ( в теперішній стан)..тих "мітингарів" під шконку загнати.
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23.02.2022 14:42 Ответить
Жирна Антоніна хоче сказати що в українських тюрмах все так гладко?
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23.02.2022 14:42 Ответить
Даже в самых цивилизованных странах в тюрьмах есть проблемы.
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23.02.2022 15:30 Ответить
Там міністр ровний арестант, чули як по фєні ботає? 😂
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23.02.2022 14:44 Ответить
Депортируйте этих ишаков на рабсию. в то стойло.там их реально заставят полюбить пуйла.
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23.02.2022 14:57 Ответить
хм. а мітинги заборонені? і насильство не "нібито" безвідносно мітингу
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23.02.2022 14:58 Ответить
придурку, тебе б на паРашу вiдправити...там би ти побачив, що таке справжне насильство.
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23.02.2022 15:22 Ответить
На бутылку ватанов.
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23.02.2022 14:59 Ответить
Все понятно, теперь любые протесты будут называть купленными, очень удобно для власти.
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23.02.2022 15:02 Ответить
У себя на мордовии митингуйте, или чечены глотки перережут?
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23.02.2022 15:13 Ответить
Ну-ка , "борец за справедливость" , расскажи , кого ты видишь на этой сходке ?
Там есть матери , сестры , жены , дети ?
Там собрались одни малолетки-студенты ... ( может они уже задумываются о своем будущем ? - тогда "ДА" ) .
Именно поэтому не верю в их бескорыстную борьбу "с режимом".
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23.02.2022 15:18 Ответить
Я не понял. Дали денег на 1000 тушек. Взяли 23. А где остальные-то?))
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23.02.2022 15:07 Ответить
Митинг конечно левый ,но тем не менее проблема существует ,тюряги в Украине это что-то с чем-то ,полнейший беспридел .
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23.02.2022 15:07 Ответить
БеспрЕдел, а то я уже начинаю сомневаться
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23.02.2022 15:12 Ответить
Отбрось сомненья всяк сюда входящий ..
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23.02.2022 15:45 Ответить
за какую упоминаешь ?
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23.02.2022 15:12 Ответить
Есть интересный блогер ,Одессит Домбровский ,глянь на Ютубе ,там неплохие репортажи прямо из зон .
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23.02.2022 15:44 Ответить
шо ты тут косынку заплетаешь , мы со Стасом лично знакомы , позавчера днюха у него была . Чел своеобразный но правильный . Мой тебе совет , можешь услышать а можешь мимо ушей как говорится, не лезь в вопросы за которые ты сам лично не в курсе .
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23.02.2022 15:53 Ответить
Ты милок ,свои советы скрути трубочкой и затусуй себе в очко .
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23.02.2022 16:07 Ответить
это сейчас самая главная проблема?

эта шваль, которая приперлась во время чрезвычайного и почти военного положения, родственники страдающих сидельцев?

у тебя с головой как? приоритеты какие должны быть в такое время?

P.S. да, открою тебе маленький секрет - по сранению с гулагами на паРаше, где-нибудь в бурятии, под магаданом, воркутой, коми, посадками на швабру и прочими прелестями отсидки на скрепной азиопской паРаше- условия на украинских зонах почти санаторные.
так штА, думай в следующий раз более лучше, что и когда говорить, писать, когда это к месту, а когда это просто бред и вредительство.
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23.02.2022 15:29 Ответить
Много текста ,чтобы рассказать что ты идиот . При чём здесь ГУЛаг ,что ты дурак ..есть проблема ,конкретная и её надо было решать давным-давно и этих проблем уйма и война не повод их не решать и если бы ты кретином не был то скорее всего понимал ,что чем меньше подобных проблем тем больше у Украины шансов на победу ..
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23.02.2022 15:41 Ответить
моностырский имитирует бурную работу, после того как покрывал трухина, который по сей день в слугахУродов, очередь за билетером 95 кваот тала с липовВВС м званием баканова....
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23.02.2022 15:13 Ответить
на зборнi пункти цих покидькiв. рити окопи та надовби проти танкiв кацапо-орди.
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23.02.2022 15:21 Ответить
Нам срочно,еще вчера,нужен закон о сепаратизме,коллобрационизме и жесточайшее наказание,вплоть до лишения гражданства,конфискации имущества и депортации.
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23.02.2022 15:23 Ответить
Всех заключенных по желанию в штрафбат. Тем хто прослужит год без залетов амнистия и снятие судимости с удалением со всех баз данных. Мотивация железная. Думаю желающих будет хоть отбавляй. Это лучше чем мобилизовывать работающих людей отрывать их от семьи и работы.
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23.02.2022 15:25 Ответить
Агенты кремля на каждом углу. Со следующего дня только скажешь плохое слово про власть и сразу станешь агентов кремля. На нары без суда и следствия.
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23.02.2022 15:27 Ответить
Якби цих ********* десь у парашному бидлостані "упакував" *********** омон чи якийсь там собр - вони б вже "на швабрі побували"! А в нас їх чемно "пожурять" - і відпустять! Краще б вже ввели воєнний стан - тоді з такою і їм подібною підлотою можна було б особливо не цяцькатись!
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23.02.2022 16:49 Ответить
Молодые уголовники спортивной наружности пришли бороться за демократию?
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23.02.2022 17:07 Ответить
В автобусы и копать окопы и противотанковые рвы там они нужнее.
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23.02.2022 19:53 Ответить
Всю эту петушню побрить и на первую линию обороны по разным частям.
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24.02.2022 02:31 Ответить
 
 