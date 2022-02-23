Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО

Под зданием Минюста планировался платный "митинг" по заказу РФ. "Митингующие" должны были выступать против якобы насилия в украинских тюрьмах.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в Украинских тюрьмах", - говорится в сообщении.



Вчера министр юстиции Денис Малюська предупредил о возможных провокациях в украинских тюрьмах.

"Однако это "прогон" был перехвачен полицейскими, и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупрежден. И бунты закончились не начавшись. Но те кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло. 23 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД", - подытожил Геращенко.

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