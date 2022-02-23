38 464 66
"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!" - "слуга народа" Любота объясняет вице-спикеру Корниенко, что его голос за санкции против депутатов Госдумы РФ не засчитан. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы
Народный избранник от "Слуги народа" Дмитрий Любота, используя нецензурную брань, объяснил вице-спикеру Александру Корниенко, что его голос не засчитался во время голосования по поводу санкций против российских депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, объяснение Люботы попало в эфир телеканала "Рада" во время трансляции заседания парламента.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+73 Светлана Науменко
показать весь комментарий23.02.2022 15:02
+38 Віталій Українець 4726b64e
показать весь комментарий23.02.2022 15:06
+31 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.02.2022 15:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Yuriy Kochevenko
Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
причому "нє важно на каком ізикє і пад какім флагом"
Или Вы всерьез думаете, что он так "по совести" разбушевался?
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
и пригласить его до Гиляки 😀😀😀
В родном городе срач развели. Бандитизм зашкаливает уже не первый год (ограбления, поджоги и .тд.), дорог нет, работы нет.
"