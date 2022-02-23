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мат (86) парламент (883) Корниенко (651) Любота Дмитрий (6)

"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!" - "слуга народа" Любота объясняет вице-спикеру Корниенко, что его голос за санкции против депутатов Госдумы РФ не засчитан. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Народный избранник от "Слуги народа" Дмитрий Любота, используя нецензурную брань, объяснил вице-спикеру Александру Корниенко, что его голос не засчитался во время голосования по поводу санкций против российских депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объяснение Люботы попало в эфир телеканала "Рада" во время трансляции заседания парламента.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: "Бл#дь #баная... Уважаемые коллеги...", - "слуга народа" Негулевский заматерился на трибуне ВР и объявил минуту молчания в память о погибших в Новой Одессе. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+73


Yuriy Kochevenko



Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 15:02
+38
Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
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23.02.2022 15:06
+31
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
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23.02.2022 15:17
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Yuriy Kochevenko



Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
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23.02.2022 15:02 Ответить
НІЯКОЇ СМЕРТІ!!! БУДЬТЕ ЖИВІ!!! Ми з вами, підтримуємо, чекаємо і віримо!!!
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23.02.2022 21:29 Ответить
Сявка
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23.02.2022 15:05 Ответить
Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
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23.02.2022 15:06 Ответить
Прийде час (пуйло) він гордо розказуватиме як саботував усе зсередини!
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23.02.2022 15:09 Ответить
пятая колонна в Украине будет уничтожена , так що хай зараз чекають , що хтось до них прийде
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23.02.2022 15:21 Ответить
а ще краще, хай консерви буде чути зараз - щоб спитати з них потім
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23.02.2022 15:42 Ответить
На гiлляку!
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23.02.2022 15:15 Ответить
Тебя чего так подорвало?) Боишься что в лес тихонько не сбежишь?)))
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23.02.2022 15:32 Ответить
Віталік,красавець,от підтримав так підтримав...Кого ти вже в своєму нікчемному житті повісило? Ніхто на Майдані не висів.З Вікон викидали,але тебе там і близько не було. Сидіти на дивані і кидатися гидкими звинуваченнями і образами?Це і є достойне? СН,хоч все зрозумів і надіюсь тепер буде перевіряти,що з його голосом.Мене більше хвилюють ті,що завтра,чи пізніше підуть відкликати свої голоси. Як з Харківськими угодами,як проти Гетьманцева,за ФОПи.Оце гидить...
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23.02.2022 15:47 Ответить
Не спитає. за закони 16 січня нікого не спитали
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23.02.2022 22:38 Ответить
Які виборці, такі і депутати. Ви послухайте, як молодь (навіть вже не молодь) спілкуються...
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23.02.2022 15:09 Ответить
На жаль.
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23.02.2022 15:15 Ответить
страна ua - кацапская помойка и это общеизвестно уже давно , а уважающие себя нормальные украинцы эту гадость не читают ...
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23.02.2022 16:04 Ответить
а чого не заспамив брехуна?
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23.02.2022 16:15 Ответить
Хай йому буде соромно
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23.02.2022 16:22 Ответить
Невиховане кацапське бидло.
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23.02.2022 15:12 Ответить
так, щоб грабувати
причому "нє важно на каком ізикє і пад какім флагом"
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23.02.2022 15:15 Ответить
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23.02.2022 15:15 Ответить
Вид недотепи иісля заміни памперсів.
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23.02.2022 16:54 Ответить
Ось така х ..ня,малята🤷
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23.02.2022 15:15 Ответить
Вы бы не так матерились, если бы Вам не оплатили за "кнопку" 20 штук зелени????
Или Вы всерьез думаете, что он так "по совести" разбушевался?
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23.02.2022 15:16 Ответить
Усравсь)))
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23.02.2022 15:17 Ответить
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
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23.02.2022 15:17 Ответить
Это я про Арахамию
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23.02.2022 15:17 Ответить
Надо выяснить какой фсбэшник формировал списки парти СН
и пригласить его до Гиляки 😀😀😀
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23.02.2022 15:19 Ответить
его зеленский назначил, ни кто об этом орангутанге и слыхом не слыхивал раньше
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23.02.2022 15:26 Ответить
Так пора учиться у Тараса Бульбы -« я тебя породил - я тебя и убью»
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23.02.2022 15:28 Ответить
Да! Зараз Арахімію вб'є шмаркля !
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23.02.2022 15:37 Ответить
Наридна мова,наридный лексикон,наридные манеры,быдло есть быдло.Каков нарид таки и слуги.
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23.02.2022 15:18 Ответить
а нормально,без кацапо-ординських матiв, розмовляти це бидло не в змозi ?
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23.02.2022 15:18 Ответить
Вы неправы - они универ Трускавца закончили 😀😀😀
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23.02.2022 15:20 Ответить
клуб вишуканого словознавства ім. С. Шнурова
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23.02.2022 15:18 Ответить
Шнура не трогай
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23.02.2022 15:45 Ответить
шниря не чіпати?
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23.02.2022 16:01 Ответить
Не. Шнурова)) Он за Украину)
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23.02.2022 16:04 Ответить
Культура так и прет.
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23.02.2022 15:21 Ответить
Все бы так ругались, когда твой голос не вошёл по принципиальным жизненноважным санкциям. Публикация, что не проголосовал "за", это автоматом "враг Украины".
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23.02.2022 15:23 Ответить
Ні. Якщо бі він натиснув кнопку, то він 20 000 баксов на рівному місці б не втратив.
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23.02.2022 15:40 Ответить
Бидло вибрало бидло
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23.02.2022 15:25 Ответить
так, мова спілкування малоросійського бидла, яких майже на руках у Верховну Раду занесли лохи 73% і вимагають від них бути порядними і чесними.
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23.02.2022 15:33 Ответить
и все благодаре стаду свыней во главе с сывоносым, так достали- что любую хрень выбирали
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23.02.2022 16:12 Ответить
не удивлюсь если он давно кандидат наук
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23.02.2022 15:30 Ответить
Не треба так за нецензурну лексику. Емоції. Поставте себе на його місце. Любота родом з мого міста. Якщо не спрацювала кнопка то йому що тепер як ворогу до батьків не можна приїхати? Чоловік виправився. А для того щоб про це знали його виборці та земляки треба щоб ще й розголос пішов.
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23.02.2022 15:30 Ответить
ну, да, не привезе батькам $20кусків - як приїзжати?
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23.02.2022 16:17 Ответить
Я уявляю як він розмр=овляє з підлеглими в своєму магазині в Куп"янську. А дітям під час виборів подарунки від нього роздавали. Ще мабуть за роботу не розрахувався?
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23.02.2022 17:03 Ответить
Пацан шол к успєху а тут така халепа - мікрофон невимкнуто! Тож нє па панятіям!
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23.02.2022 15:33 Ответить
На передову по в резерві першої черги!
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23.02.2022 15:36 Ответить
Во как патриотизьм со слуг народа лезет, не удержать!!!! А если еще придать пиндюлей под задницу то еще и на хфронт запросится!!
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23.02.2022 15:39 Ответить
в шикарных залах эрмитажа мат восхищенья не смолкал-из той же оперы
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23.02.2022 15:43 Ответить
Уникальные кадры что папа что сынок.
В родном городе срач развели. Бандитизм зашкаливает уже не первый год (ограбления, поджоги и .тд.), дорог нет, работы нет.
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23.02.2022 15:51 Ответить
в раде сидят барыги, как и все 30лет, а народу предлагают партизанить, теробороны, чтобы защищать ихние рошены- САМИ ИДИТЕ И МАЖОРОВ СВОИХ БЕРИТЕ- НА ПЕРЕДОВУЮ
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23.02.2022 16:10 Ответить
а вы за свою зассатую однушку в бараке идите.
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23.02.2022 16:23 Ответить
УБОЖЕСТВО...
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23.02.2022 16:19 Ответить
70% того сброда там. просто грязь!худшие представители Славной Украины.развращенные властью.где урвать побольше и гори все пропадом. когда прижмет! 30 % помимо. финансовых и т.п. благ. еще с человеческим лицом и честью.
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23.02.2022 16:25 Ответить
Порой трудно не согласиться с ПуХу что мы "один народ" , ну как минимум в парламентах.
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23.02.2022 16:28 Ответить
От страха голову потерял. Патриоты его могли отправить на доску позора вместе с блогершами.
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23.02.2022 16:29 Ответить
Колаборанти і саботажники на Цензору! Олександр Чебаненко, Директор Програми Право Українського інституту майбутнього, адвокат публікує блоги, в яких закликає до стриманності: не розірвати дипломатичні відносини з Росією, не вводити військовий стан, не вводити закон про колаборантів. Його блоги безумовно відповідають усім стандартам професійності. Я сумнівалася, чи він це мислить щиро задля добра України. Тому написала коментар, де висловила думку, що його пріорітетом є бізнес-інтереси. Tому, як і значна частина українських політиків, обирає поведінку "і вашим і нашим". Мій коментар було швидко вімдічено як спам. Висновок :це правда.
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23.02.2022 16:37 Ответить
реально ", бл#дь, п#здец")))
"
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23.02.2022 16:53 Ответить
красота... среди бегущих первых нет и отстающих...
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24.02.2022 08:58 Ответить
 
 