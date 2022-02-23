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Окопная война: "Жители Донецка, я сам из Донецка. Не верьте российской пропаганде, мы не будем стрелять в гражданское население и не стреляем", – боец ​​ВСУ Михаил. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наше интервью с украинским воином записывалось неподалеку от временно оккупированного Донецка за день до того, как Россия "признала" ОРДЛО "независимыми".

Михаил родился и вырос в Донецке, как только российские наемники захватили его город, он вывез семью и ушел в ВСУ, чтобы воевать против российского агрессора, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

У Михаила до сих пор есть связи с временно оккупированными территориями.

Он видит, как российские оккупанты делают все возможное, чтобы только дискредитировать украинскую армию.

"Жители Донецка, я тоже из Донецка и я не буду стрелять по вам, мы не будем стрелять по мирным украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях. Не верьте россиянам и их наемникам, они вас просто используют" - отметил Михаил.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ, узнайте правду первыми, поддерживайте украинскую армию, и мы обязательно победим.

Слава Украине!
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Сипати бісер перед свиньми.
що б Армія доброго не робила для ордлів - все одно буде "біндєрамі"
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23.02.2022 16:46 Ответить
Ох, Миша ...
Вспомни толпы упоротых гражданских, которые останавливали военные колонны на Донбассе в 2014. А потом посмотри про блокирование воинский частей в Крыму теми же "мирными жителями".
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23.02.2022 16:52 Ответить
шо ти мелеш? ... уже не 2014 ... сегодня 2022 ... в донецке орда ...

прекращайте эту самодеятельность, у нас тут не махновщина, чтобы всякие дурачки обещания раздавали
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23.02.2022 16:53 Ответить
Михаил вы сами не понимаете что эти гражданские прятали Гранаты в Мёде? или как эти гражданские делали всё чтобы убить свой Регион голосуя за ОПЗЖ и РАШКУ?...Хватит церемонится, Орда даст Манкуртам Оружие...и они возможно начнут стрелять нам в спины...потому надо говорить "- Чисток не будет но всё же содействуйте ВСУ и СБУ максимально эффективно и быстро..." ну и да чистки всё равно будут...8 лет оккупации это вам не шутки...надо быть честными как с собой так и с Нашими людьми на тех территориях...
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23.02.2022 17:01 Ответить
 
 