Окопная война: "Жители Донецка, я сам из Донецка. Не верьте российской пропаганде, мы не будем стрелять в гражданское население и не стреляем", – боец ВСУ Михаил. ВИДЕО
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Наше интервью с украинским воином записывалось неподалеку от временно оккупированного Донецка за день до того, как Россия "признала" ОРДЛО "независимыми".
Михаил родился и вырос в Донецке, как только российские наемники захватили его город, он вывез семью и ушел в ВСУ, чтобы воевать против российского агрессора, рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
У Михаила до сих пор есть связи с временно оккупированными территориями.
Он видит, как российские оккупанты делают все возможное, чтобы только дискредитировать украинскую армию.
"Жители Донецка, я тоже из Донецка и я не буду стрелять по вам, мы не будем стрелять по мирным украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях. Не верьте россиянам и их наемникам, они вас просто используют" - отметил Михаил.
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що б Армія доброго не робила для ордлів - все одно буде "біндєрамі"
Вспомни толпы упоротых гражданских, которые останавливали военные колонны на Донбассе в 2014. А потом посмотри про блокирование воинский частей в Крыму теми же "мирными жителями".
прекращайте эту самодеятельность, у нас тут не махновщина, чтобы всякие дурачки обещания раздавали