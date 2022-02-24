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Колонна бронетехники под флагами "ДНР" и России под православным знаменем двигается в направлении Мариуполя, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Колонна бронетехники под флагами ДНР и России под православной хоругвью двигается в направлении Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, автор которой утверждает, что колонна действительно двигается в мариупольском направлении, появилась в соцсетях.

На видео примерно полтора десятка бронемашин. Часть из них – танки. На видео слышен разговор на английском языке. Один из собеседников утвердительно отвечает на вопрос о том, российские ли это танки. На последней бронемашине, которая видна на видео, вместо флага установлено ​​православное знамя.

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Топ комментарии
+115
Нравіца нє нравіца-джавєліни справяцца...
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23.02.2022 17:04
+58
Мочить козлов!
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23.02.2022 17:04
+57
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23.02.2022 17:23
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Страница 3 из 3
Там і джавеліни не потрібні Достатньо ПТУРСів. На бронетехніці взагалі немає захисту..Відправили на убій..Туда їм і дорога..
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23.02.2022 21:11 Ответить
Яке кощунство! Нечиста сила хоче ще й Богом свої злочини і неправду Богом прикривати ! Овечу шкуру натягти на себе...
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23.02.2022 21:23 Ответить
А почему они не горят ещё
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23.02.2022 22:50 Ответить
Куди це одічалиє на своїх консервних банках зібралися? Мабуть у пекло!
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23.02.2022 23:04 Ответить
Долбаните по ним из Байрактара
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23.02.2022 23:10 Ответить
Минировать все направления срочным образом.
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23.02.2022 23:45 Ответить
Какое минирование они уже в городе а Залужный и не пикнул !
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23.03.2022 10:59 Ответить
Какое в жопу 23 марта?
Это кино я видел неделю назад!
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23.03.2022 13:48 Ответить
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