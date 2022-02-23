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Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецназовцам на фронте нужны дрон, тактические рюкзаки и запчасти.
Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нужна помощь фронта. Надо еще выкупить дрон для спецназа за 52 тыс., тактические рюкзаки на 46 тыс. и запчасти", - написала она.
Юсупова указала, что волонтеры каждый день покупают необходимое.
"Вчера отправила два генератора за 41 тыс., носилки и ремонт коптера - более 10 тыс., отправила коптер и лекарства. Сегодня уже купила квадрокоптер за 52 тыс. и носики за 11 300 грн", - отметила волонтер.
Все отчеты об израсходованных средствах Наталья Юсупова публикует на своей странице в фейсбуке.
Карта для помощи 4441 1144 5680 8508, 5375 4141 2341 4582 (Монобанк).
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+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Американське видання Newsweek стверджує, що російське вторгення в Україну може розпочатися протягом наступних 48 годин. Про це нібито повідомила американська розвідка, а адміністрація Байдена - офісу Зеленського
02.09.21 /ЦН/:
"Нужны средства для приобретения квадрокоптера для украинской армии."-волонтер Юсупова.
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.
P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
26 эвров за рюкзак - сколько он прослужит?
"Транзакция отклонена банком получателя, средства возвращены на вашу карту" - обе карты Монобанка не принимают платежей. Дайте другие карты для переводов.