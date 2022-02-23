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Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецназовцам на фронте нужны дрон, тактические рюкзаки и запчасти.

Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нужна помощь фронта. Надо еще выкупить дрон для спецназа за 52 тыс., тактические рюкзаки на 46 тыс. и запчасти", - написала она.

Юсупова указала, что волонтеры каждый день покупают необходимое.

"Вчера отправила два генератора за 41 тыс., носилки и ремонт коптера - более 10 тыс., отправила коптер и лекарства. Сегодня уже купила квадрокоптер за 52 тыс. и носики за 11 300 грн", - отметила волонтер.

Все отчеты об израсходованных средствах Наталья Юсупова публикует на своей странице в фейсбуке.

Карта для помощи 4441 1144 5680 8508, 5375 4141 2341 4582 (Монобанк).

Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 01
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 02Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 03
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 04
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 05
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 06
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 07
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 08
Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки 09
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Топ комментарии
+15
Усім хто підтримує українську армію-шана та повага...
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23.02.2022 17:18
+8
Не устану повторять:
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.

P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
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23.02.2022 17:34
+3
а Юсупова не обращалась к Касьянову нащот дронов? Или у нее договор с китайцами?
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23.02.2022 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Усім хто підтримує українську армію-шана та повага...
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23.02.2022 17:18 Ответить
Портников 9 мин назад
Американське видання Newsweek стверджує, що російське вторгення в Україну може розпочатися протягом наступних 48 годин. Про це нібито повідомила американська розвідка, а адміністрація Байдена - офісу Зеленського
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23.02.2022 19:19 Ответить
Согласен. Но:
02.09.21 /ЦН/:
"Нужны средства для приобретения квадрокоптера для украинской армии."-волонтер Юсупова.
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23.02.2022 20:15 Ответить
Сьогодні дещо відправлю, не так багато як би хотілось,😒 та все ж скільки зможу.
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23.02.2022 17:32 Ответить
а Юсупова не обращалась к Касьянову нащот дронов? Или у нее договор с китайцами?
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23.02.2022 17:32 Ответить
Завали хлебало
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23.02.2022 17:43 Ответить
Повторяю, закрой пасть
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23.02.2022 17:47 Ответить
Не устану повторять:
Уважаю волонтеров и их деятельность. Помогал и помогаю.
Но если волонтеры хотят принципиально изменить отношение власти к армейскому обеспечению (или не хотят?), то перед тем как просить о помощи граждан Украины, необходимо озвучить позицию тех, кто ОБЯЗАН это самое обеспечение обеспечивать.
Обращалась к командиру части полковнику _______ - была послана
Обращалась к нач.тыл.обесп. полковнику _______ - была послана
И т.д. вплоть до, прости господи, верховного главнокомандующего.
А то нам тут втирают ежедневно, что Армия обеспечена всем необходимым ...
А поверим мы волонтёрам и поможем, и будут основания с власти спросить.

P.S.
Понимаю, что после таких заявлений волонтерская деятельность может сильно усложниться. Но без этого принципиальные сдвиги в снабжении ВСУ невозможны.
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23.02.2022 17:34 Ответить
Придурастый, какая связь между ценой рюкзака и твоими обвинениями?
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23.02.2022 17:50 Ответить
Если бы ты небыл упоротым то посмотрел бы полностью эту статью и увидел скрины с ценой 54000 за 6 рюкзаков.
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23.02.2022 17:52 Ответить
Ну кто же виноват, что ты любишь говенные рюкзаки от авакяна?
26 эвров за рюкзак - сколько он прослужит?
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23.02.2022 17:54 Ответить
Посмотри на фото,что то я не заметил там кожи крокодила которого сам Данди замочил Нельзя быть таким упоротым твоЙ хозяин говорил-Думайте...
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23.02.2022 18:02 Ответить
Ты вылупилось из российского яйца? Именно они вечно калякают про хозяев.
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23.02.2022 18:06 Ответить
А какого болдуина ты приплел какого то хозяина?
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23.02.2022 18:13 Ответить
Рада проголосувала 50 мільярдів гривень на все . Грошей вжне нема ?
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23.02.2022 18:09 Ответить
Найуха ? Краще будувати дороги .
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23.02.2022 18:07 Ответить
+
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23.02.2022 18:09 Ответить
+
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23.02.2022 18:14 Ответить
ВСУ и в этот раз спасут и помогут Ей не власть , а Волонтеры и простой Народ !!!
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23.02.2022 19:20 Ответить
+
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23.02.2022 21:10 Ответить
+
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23.02.2022 21:32 Ответить
Что вы все тут трындите, помочь не пробовали?
"Транзакция отклонена банком получателя, средства возвращены на вашу карту" - обе карты Монобанка не принимают платежей. Дайте другие карты для переводов.
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23.02.2022 23:42 Ответить
 
 