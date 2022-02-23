Волонтер Юсупова просит помощи: на фронт нужны дрон и рюкзаки. ВИДЕО+ФОТО

Спецназовцам на фронте нужны дрон, тактические рюкзаки и запчасти.

Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Нужна помощь фронта. Надо еще выкупить дрон для спецназа за 52 тыс., тактические рюкзаки на 46 тыс. и запчасти", - написала она.

Юсупова указала, что волонтеры каждый день покупают необходимое.

"Вчера отправила два генератора за 41 тыс., носилки и ремонт коптера - более 10 тыс., отправила коптер и лекарства. Сегодня уже купила квадрокоптер за 52 тыс. и носики за 11 300 грн", - отметила волонтер.

Все отчеты об израсходованных средствах Наталья Юсупова публикует на своей странице в фейсбуке.

Карта для помощи 4441 1144 5680 8508, 5375 4141 2341 4582 (Монобанк).















