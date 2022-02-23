Ахметов вернулся в Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бизнесмен Ринат Ахметов убежден, что Украина и украинцы выйдут из текущей ситуации сильнее.
Об этом он заявил в комментарии изданию "Украинская правда" по прилете в Киев, информирует Цензор.НЕТ.
"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", - заявил бизнесмен.
Ахметов подчеркнул, что SCM продолжает инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине.
"Я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать - и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места и от этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать правительству, готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать. Людей в беде мы не оставим – это я могу сказать с уверенностью. И каждый должен заниматься своим делом", - заявил Ринат Ахметов.
Напомним, накануне Ринат Ахметов инициировал досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов для поддержки государственного бюджета.
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Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
организуй Тероборону Донбасса !
ты не рукожоп, а конкретный пацан!
Навійщо це чоловік після 60 років армії ?! Скільки бійців потребно буде покласти , що б його не зачепило ?
Дивиться з такого ракурсу .
Пинчуки с кучмами вывезли наличность в свой маедок в центре Ландона -
самого дорогого .... что у них есть . За 280 млн. фунтов стерлиногов !
Второй уже снова улетел.