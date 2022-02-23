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Ахметов вернулся в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бизнесмен Ринат Ахметов убежден, что Украина и украинцы выйдут из текущей ситуации сильнее.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Украинская правда" по прилете в Киев, информирует Цензор.НЕТ.

"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", - заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что SCM продолжает инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине.

Читайте также: Ахметов планирует прилететь в Киев 23 февраля, - пресс-служба

"Я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать - и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места и от этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать правительству, готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать. Людей в беде мы не оставим – это я могу сказать с уверенностью. И каждый должен заниматься своим делом", - заявил Ринат Ахметов.

Напомним, накануне Ринат Ахметов инициировал досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов для поддержки государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов
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Топ комментарии
+28
Ахметов чудово розуміє те, що він втратить увесь бізнес, якщо рашку не буде зупинено.
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23.02.2022 17:33
+19
По части налогов его, в отличие от Бени, можно ставить в пример !
Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
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23.02.2022 17:38
+15
Кадирівцям розкажеш про ''рошени" коли до тебе в гості навідаються.
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23.02.2022 17:44
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Как эти с..ки зае...и!!!
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23.02.2022 17:30 Ответить
Кадирівцям розкажеш про ''рошени" коли до тебе в гості навідаються.
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23.02.2022 17:44 Ответить
Та це кацапський провокатор. Звикайте )
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23.02.2022 17:46 Ответить
У ротенберга рошена нет. Не хочешь убиваться-петляй из всрф.
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23.02.2022 17:45 Ответить
Ну как бы кацапу похер пойдете ли Вы убиваться или нет. Не пойдете Вы - он сам придет к Вам. Только шансов не убиться в этом случае у Вас будет меньше.
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23.02.2022 18:35 Ответить
https://youtu.be/1l0PObsiruk
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23.02.2022 17:45 Ответить
https://youtu.be/CgHW02YF50s
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23.02.2022 22:26 Ответить
какая новость и радость пздц...
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23.02.2022 17:30 Ответить
і шо
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23.02.2022 17:31 Ответить
Татарин молодец,заработает 2млд$,заплатил налогов 1млрдГрн. супер честный патриот!!
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23.02.2022 17:32 Ответить
По части налогов его, в отличие от Бени, можно ставить в пример !
Почитайте финотчетность оборот/налог - он в лидерах...
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23.02.2022 17:38 Ответить
Так зрозуміло, нинішній презЕдент лялька іншого олігарха, а оберуть ахметівського і відіб'є вдесятеро більше...
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23.02.2022 17:41 Ответить
А на Ротердамі + він скільки заробив возячи вугілля з ДНР і продаючи його за цінами наче куплене в Ротердамі ?
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23.02.2022 17:42 Ответить
Колома, платит налоги в Израиле,он кошерный,блин идейный!!))
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23.02.2022 17:50 Ответить
Нет оно бежало из Израиля )))
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23.02.2022 17:57 Ответить
Дима, а ты сколько денег заплатил в бюджет Украины, чтоб спонсировать ВСУ?
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23.02.2022 17:45 Ответить
К сожалению,наши налоги не сильно влияют на финансирование ВСУ.Их банально воруют.
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23.02.2022 18:11 Ответить
Я тебя не спрашиваю про воровство. Я тебя спросил, какую сумму денег ты перечислил в бюджет Украины.
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23.02.2022 19:27 Ответить
Корректней задать вопрос,кто сколько украл у Украины.Ринат,сотни миллиардов долларов
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23.02.2022 18:13 Ответить
Он не татарин а внебрачный сын Кучми
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23.02.2022 17:50 Ответить
Пропоную , надіти на них кайданки… А їхні статки ЗС
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23.02.2022 17:32 Ответить
Читаешь мысли Коломойского!!!
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23.02.2022 17:47 Ответить
Ахметов чудово розуміє те, що він втратить увесь бізнес, якщо рашку не буде зупинено.
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23.02.2022 17:33 Ответить
Весь бизнес Ахметов не потеряет .У него и в Европе и в США есть бизнес. И с голоду Ахметов не здохнет .
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23.02.2022 17:38 Ответить
І в правоохоронних органів ЄС та США немає питань до нього, на відміну від вашого пахана - Бєні.
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23.02.2022 17:41 Ответить
Зараз заплачу....Ще розкажіть що він ідейний.
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23.02.2022 17:43 Ответить
Что такое идейный?
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23.02.2022 17:56 Ответить
В нього ще є копальні у Америці. Якось проживе.
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23.02.2022 17:41 Ответить
Конечно, потеряет. Особенно, после того как его кинули донецкие бандиты из днр с его фондом Рината Ахметова - помните, его речевку «памагите дитям данбаса»? Это когда он возил бандитам водку и сигареты.
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23.02.2022 18:38 Ответить
Кинули. Він тоді намагався всидіти сракою на двох стільцях, щоб зберегти контроль над ЄМЗ. Кацапи викинули Ахметова та знищили підприємство.
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23.02.2022 18:49 Ответить
лайно приплило
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23.02.2022 17:35 Ответить
Ринату - зачьот !

организуй Тероборону Донбасса !
ты не рукожоп, а конкретный пацан!
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23.02.2022 17:37 Ответить
Он один раз уже "организовал". Сепараи помогая. Ну и гудел конечно. Гудел всеми заводами. Правда заводы гудели в Украине, а он гудел в казино Монако. С тех пор его так и называют - "Гудок".
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23.02.2022 18:38 Ответить
внаслідок обстрілів РФ загинув Ахметов
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23.02.2022 17:38 Ответить
ездили суки с пуйлой решать за свой бизнес
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23.02.2022 17:38 Ответить
И каждому по свистку или гудку....
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23.02.2022 17:39 Ответить
Давайте, Ринат Леонидович, как в 90-х. Автомат в руки - и тратата ))
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23.02.2022 17:40 Ответить
По своїх.
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23.02.2022 17:42 Ответить
Коли обидва принца ВБ були в Афгані , то був такий головняк був для військових . Це ж така ціль для снайперів .

Навійщо це чоловік після 60 років армії ?! Скільки бійців потребно буде покласти , що б його не зачепило ?

Дивиться з такого ракурсу .
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23.02.2022 17:46 Ответить
ну всё , кацапам писец ...
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23.02.2022 17:42 Ответить
https://www.unian.net/society/1010467-dom-pinchukov-v-londone-stal-samyim-dorogim-v-mire-***********-korolevskoe-pomeste.html

Пинчуки с кучмами вывезли наличность в свой маедок в центре Ландона -
самого дорогого .... что у них есть . За 280 млн. фунтов стерлиногов !
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23.02.2022 17:43 Ответить
писец эти твари доят и контролируют всю экономику упыри
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23.02.2022 17:45 Ответить
00:22, 18.11.14 ))))
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23.02.2022 17:51 Ответить
Кстати, Великобритания сейчас отменяет "золотые визы" для богачей вложивши ей по паре лямов фунтов.
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23.02.2022 18:46 Ответить
Может закупишь по частным каналам с десяток "Абрамсов",трепло. А "негры с автоматами" и бесплатно на них попляшут.
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23.02.2022 17:43 Ответить
вот эта шобла поделила страну и является по сути её хозяевами никакие реформы никакая ЕС им нужна тому что они потеряют всё когда сюда как в ту же Польшу зайдет западный капитал и появится конкуренция им потому всё и тормозят и реформ за 30 лет НОЛЬ на фоне той же Польши ну и конечно наше совковое маргинальное население в большинстве своём, потому плешивое сюда рвло своё и суёт понимая что тут таких совкопитеков-ватников много, кароч попа полная....
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23.02.2022 17:43 Ответить
Как он запел, когда куйло наехал на украинских олигархов
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23.02.2022 17:44 Ответить
На НАРЫ обоих !!!
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23.02.2022 17:45 Ответить
А второй-то кто?
Второй уже снова улетел.
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23.02.2022 17:49 Ответить
счастье-то какое...
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23.02.2022 17:47 Ответить


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23.02.2022 17:47 Ответить
один я заметил, что Ермак исчез из пространства?
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23.02.2022 17:49 Ответить
Откуда этот "патриот" вернулся..!? Из Лондона, на пару часиков заскочил !?
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23.02.2022 17:50 Ответить
Из Женеви, оно там купило дом
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23.02.2022 17:53 Ответить
Иначе кто тебе за электричество платить будет
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23.02.2022 17:50 Ответить
а чувак шарит
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23.02.2022 17:51 Ответить
А беня Мудозвонский в это время читая коменты тихо потирает свои жирные ручонки и тихо сопит
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23.02.2022 17:55 Ответить
У нас нет в Украине олигархов , у нас есть воры и убивцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 17:55 Ответить
І покаже партбілет "Пправого сектора"
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23.02.2022 17:57 Ответить
Резервист что ли
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23.02.2022 18:00 Ответить
надо просто дудеть и дуть в зеленский гудок . Как ******* Донецк ,так и Зе просрал Донбасс .Специалисты ....
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23.02.2022 18:04 Ответить
Ренат Леонидович! Отдайте свои заводы украинскому народу! Они достались вам не по справедливости!
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23.02.2022 18:07 Ответить
Как мы "рады", что олигарх вернулся в Украину, ведь снова можно ему грабить народ.
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23.02.2022 18:08 Ответить
инвестор, мля, прискакал... как только запахло потерей Мариуполя (( гудок хоть с собой прихватил?
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23.02.2022 18:10 Ответить
ЧОМУ ДОСІ НЕ СИДИТЬ СЄПАР?
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23.02.2022 18:14 Ответить
та прям , ангел с небес спустился
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23.02.2022 18:14 Ответить
ВІН МІГ БИ В 2014 ВСЕ ПОТУШИТЬ = Є СЄПАР
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23.02.2022 18:16 Ответить
К чему такое внимание к ахметке? Мне лично пох где он и его семейство.
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23.02.2022 18:23 Ответить
Пинчук говорят тоже вернулся - Кучму морально содержать. А, вот Коломойский со своим «10 000 доллярив за москаля» куда-то сгинул и сидит считает бабло за построенные дороги в Украине от Зеленского
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23.02.2022 18:40 Ответить
Хитрый картежник,ни слова про оккупанта засрашку и ее больного на голову царька,сучек переживает за свои мариупольские суперприбыльные предприятия и надеется,что украинская армия спасет его кошелек.
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23.02.2022 18:49 Ответить
А Каломой ,вообще отказался присутствовать на сборе 50 самых крупных "ПРЕТПРИНИМАТЕЛЕЙ " готовящим помощь для обороны , прикинувшись больным 🤮
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23.02.2022 19:14 Ответить
 
 