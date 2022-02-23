"Гостинница должна быть бесплатной, а мы платим последние копейки. Не знаем, что делать", - эвакуированный в РФ житель ОРДЛО. ВИДЕО
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Эвакуированные в Ростовскую область РФ жители оккупированного Донбасса жалуются на то, что их заставляют платить за жилье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ 75-летнего мужчины, который эвакуировался в РФ, опубликован в соцсетях.
"Здесь требуют какие-то бумаги, а мы – беспомощные, у нас ничего нет. Я инвалид первой группы. На протезах... В гостиннице вроде бы должны бесплатно нас содержать. А мы платим последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", - говорит один из эвакуированных в РФ.
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без нього на війні - ніяк !
Матеря Данбасса
страдать и радоваться, пля !!!
вы ж теперь в "нэзальожной" луганде, кидары !
добровольная" мобилизацияпод дулами везут "подснежники собирать"
Надеюсь обрежут ему по самую шею.
С нами Яхве !
хотя вообще-то я сомневаюсь, что бойцы Цахала идут в бой с такими киздоватыми лозунгами
.
А на правой Маринка анфас..."
Интересно, сколько евреев его уже прокляли?
А сколько ещё проклянут?
любит Рудольфович Алоизовича
Россиян в Данбассе нет
ЖАЛКО БУДЕТ ТЕЛЕВИЗОРА А так после полученного удовольствия усну как младенец
идите собирать грибы!
даю підказку: голосуйте далі за есересеру.
руSSкому міру повірити-себе обманути!
Ленточек палассатых побольше, ряху триКАЛором измажь и орать "путенпамаги"...
Чи там не Украина, там за это 3/14здят?
У вам же там с 14-года, наверное, такое изобилие, что все укропы от зависти просто от голода дохнут, бо такого кормильца потеряли. Украину уже не кормите, все сами жрете. Чего ж вы от такого изобилия в Ростов сбежали?
А потом каждый раз вопрошают ЧТО ДЕЛАТЬ?