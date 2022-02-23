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"Гостинница должна быть бесплатной, а мы платим последние копейки. Не знаем, что делать", - эвакуированный в РФ житель ОРДЛО. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Эвакуированные в Ростовскую область РФ жители оккупированного Донбасса жалуются на то, что их заставляют платить за жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ 75-летнего мужчины, который эвакуировался в РФ, опубликован в соцсетях.

"Здесь требуют какие-то бумаги, а мы – беспомощные, у нас ничего нет. Я инвалид первой группы. На протезах... В гостиннице вроде бы должны бесплатно нас содержать. А мы платим последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", - говорит один из эвакуированных в РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО
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Топ комментарии
+88
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23.02.2022 17:42
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23.02.2022 17:45
+43
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23.02.2022 17:44
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23.02.2022 17:42 Ответить
гениально
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23.02.2022 17:44 Ответить
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23.02.2022 20:08 Ответить
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23.02.2022 17:45 Ответить
дякую креативщикам за гарний чорний юмор !
без нього на війні - ніяк !
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23.02.2022 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sFzEiOd5CMk

Матеря Данбасса
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23.02.2022 19:11 Ответить
"что делать, что делать...?

страдать и радоваться, пля !!!
вы ж теперь в "нэзальожной" луганде, кидары !
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23.02.2022 19:10 Ответить
Одне уточненя - терпіли.
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23.02.2022 20:05 Ответить
Что делать? Отсосничков поесть
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23.02.2022 17:43 Ответить
Этот еще легко отделался, а "дома" идет "добровольная" мобилизация под дулами везут "подснежники собирать"
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23.02.2022 17:44 Ответить
Я точно знаю, что немного на север и там полно бесплатных чумов, яранг и прочего экологически чистого жилья, а главное от биндеров подальше, уже точно не дотянуться!
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23.02.2022 18:02 Ответить
русский мир... кули.
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23.02.2022 17:44 Ответить
давайте жовто-блакитні прапори в руки і з вигуками "Слава Україні" пробивайте коридор до України
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23.02.2022 17:44 Ответить
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23.02.2022 17:44 Ответить
Сказал - как обрезал.
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23.02.2022 17:46 Ответить
он давно уже обрезал, все что можно и совесть тоже
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23.02.2022 17:51 Ответить

Надеюсь обрежут ему по самую шею.
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23.02.2022 18:30 Ответить
если достанем падлюку.....
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23.02.2022 19:12 Ответить
Мудозвон сраный
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23.02.2022 17:47 Ответить
Тоді Симоньян та Толстой до чого? Теж семіти?
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23.02.2022 17:47 Ответить
Ні. Але на кацапії завжди так: "Бєй жидов- спасай расєю". Національна забава така.
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23.02.2022 19:10 Ответить
петха против кур ... он может, он готов ...
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23.02.2022 17:50 Ответить
А как отгребать, так он сразу и еврей, и негр.... А если был бы уверен, что это поможет, то в пи**расы записался
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23.02.2022 17:59 Ответить
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23.02.2022 18:03 Ответить
Мы обрезанные!
С нами Яхве !

хотя вообще-то я сомневаюсь, что бойцы Цахала идут в бой с такими киздоватыми лозунгами

.
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23.02.2022 19:15 Ответить
" А на левой груди, профиль Сталина.
А на правой Маринка анфас..."

Интересно, сколько евреев его уже прокляли?
А сколько ещё проклянут?
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23.02.2022 18:06 Ответить
а Гитлер по центру ?

любит Рудольфович Алоизовича
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23.02.2022 19:31 Ответить
Тогда, пусть назіваеца Соловейчиком, а то нещитово.
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23.02.2022 18:08 Ответить
Шапирой он был Шапирой и подохнет
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23.02.2022 18:11 Ответить
эт точно, их по маме по морде бьют
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23.02.2022 19:32 Ответить
Пардон а где он в зеркале увидел ЕВРЕЯ
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23.02.2022 19:06 Ответить
мда, это тот случай когда кацап хуже еврея
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23.02.2022 19:33 Ответить
Извините прошел школу А шо не так
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23.02.2022 19:47 Ответить
А если серьезно меня научили различать Еврея от жида И ЭТО БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
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23.02.2022 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fSxrArHRhqw

Россиян в Данбассе нет
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23.02.2022 19:07 Ответить
Вечер у меня удался Это сегодня будет кидаться ядом и серной и соляной кислотой но я не могу отказать себе не посмотреть на это действо НО главное чтобы телевизор выдержал яд и кислоту
ЖАЛКО БУДЕТ ТЕЛЕВИЗОРА А так после полученного удовольствия усну как младенец
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23.02.2022 19:10 Ответить
Только вчера утром кричал что он русский, а уже в еврея перекрасился
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23.02.2022 19:49 Ответить
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23.02.2022 17:45 Ответить
зато дома в рассее
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23.02.2022 17:45 Ответить
Оце ти довбойоб😂😂😂. В тебе була можливість стати Слугою урода і відпочивати в Дубуях😂😂
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23.02.2022 17:45 Ответить
в лесу есть поляна.. на ней растут отсосиновики..
идите собирать грибы!
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23.02.2022 17:46 Ответить
Россия - страна террорист. Русские всю свою историю воровали, убивали, насиловали и калечили другие народы и национальности. Россия и ее генетические уроды (русские) должны быть уничтожены, стерты с лица земли как генетический мусор планеты.
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23.02.2022 17:46 Ответить
так це ж не евакуація - це ДЕПОРТАЦІЯ в гібридному вигляді
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23.02.2022 17:48 Ответить
Це повернення на "ИстАрическую Родину". На їх харі подивитесь - відразу зрозуміло свідки вони з'явились на східних землях України, навіть приблизно роки сказати можу 1934-1935
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23.02.2022 18:04 Ответить
Начебто мужик українець, а от баба біля нього ну явна кацапка. Де він її знайшов? Наче людей не було.
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23.02.2022 19:18 Ответить
"Далі не знаємо, що нам робити", - каже один з евакуйованих в РФ.
даю підказку: голосуйте далі за есересеру.
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23.02.2022 17:48 Ответить
Всех просто использовали и тут же выбросили...
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23.02.2022 17:49 Ответить
І це правильно! Гондони двічі не використовують!!!!
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23.02.2022 18:05 Ответить
Вам жеж 10 000 рубльов дадуть - розрахуєтесь…
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23.02.2022 17:50 Ответить
на митингах 8 лет тому назад такие вот одуванчики громче всех орали "Путин введи"...вот наконец-то и ввел.
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23.02.2022 17:51 Ответить
Та його зараз запитай хто винен, воно й скаже, що "біндєри вінавати, а путєн наш сцарь".
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23.02.2022 18:04 Ответить
Головне назад в Україну не вертайтеся.
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23.02.2022 17:52 Ответить
Я плакать. Ржать и плакать🥱🙄
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23.02.2022 17:54 Ответить
На расєє толька гавно бєзкоштовне на каждам углу в пєрєізбиткє...
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23.02.2022 17:55 Ответить
Ты придурок старый ещё домой приедь, там вообще будет весело, твою квартиру уже удмурты заняли😁😁
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23.02.2022 17:57 Ответить
До удмуртів ще свої дончане православні її обнесли.
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23.02.2022 18:13 Ответить
за 10 тысщами приперся . 20.000 ******* .
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23.02.2022 18:40 Ответить
"Русский мир" кликали? Він прийшов Так чого ж ви до нього втекли? Вів вас до себе не кликав!
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23.02.2022 17:58 Ответить
Радуйтесь что платить надо своим, а не солдатам НАТО
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23.02.2022 17:59 Ответить
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23.02.2022 18:33 Ответить
а взагалі, я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!

руSSкому міру повірити-себе обманути!
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23.02.2022 17:59 Ответить
Любители якуневича и руське мира
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23.02.2022 18:05 Ответить
75 років, вже не виправиш, так і помре десь у Вологді на смітнику, тікаючи від біндер.
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23.02.2022 18:12 Ответить
Или в правду наивные, то ли дундуки, в такую даль, в феврале, бесплатно, мы думали, 1 группа---капец, сказал отец---и дети ложки покидали!
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23.02.2022 18:16 Ответить
Що робити? Перше, ніж щось робити, треба думати. Але вже пізно.
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23.02.2022 18:21 Ответить
Там не чем думать. У него и ему подобных лиссэнцефалия
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23.02.2022 18:32 Ответить
Хунта оборяє! Путен, введі їм ісчо, може прозумнішають
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23.02.2022 18:24 Ответить
Не знает, что делать? ВЕШАЙСЯ, старый, безмозглый долб..б.
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23.02.2022 18:31 Ответить
Шоделать-шоделать...
Ленточек палассатых побольше, ряху триКАЛором измажь и орать "путенпамаги"...
Чи там не Украина, там за это 3/14здят?
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23.02.2022 18:50 Ответить
Бесплатный только сыр в мышеловке. Вы уже в ней с кусочком вонючего руського сыра - лугандонцы и даунбасцы..
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23.02.2022 18:52 Ответить
А вы не знаете, дебилы, ***?..
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23.02.2022 19:04 Ответить
ожидание vs реальность
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23.02.2022 19:06 Ответить
Бесплатно вы у Путлера можете только сесть на бутылку и прокричать: "Чечня-круто!"
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23.02.2022 19:07 Ответить
Меньше треба було ***** звати
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23.02.2022 19:13 Ответить
Бесплатный сыр в ...
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23.02.2022 19:13 Ответить
Вы сделали свой выбор, нечего теперь плакаться. Небось пенсию по инвалидности в Украине до самого отъезда в Ростов получал? Так теперь ее не будет. Вы теперь "отдельная признанная независимая республика".
У вам же там с 14-года, наверное, такое изобилие, что все укропы от зависти просто от голода дохнут, бо такого кормильца потеряли. Украину уже не кормите, все сами жрете. Чего ж вы от такого изобилия в Ростов сбежали?
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23.02.2022 19:16 Ответить
Не жаль!Врага звали в дом!Пожинайте плоды!
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23.02.2022 19:16 Ответить
Х.йца сосните, старые гонд.ны.
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23.02.2022 19:17 Ответить
Блин, на что она похожа? Это чучело - лицо Донбасса?
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23.02.2022 19:22 Ответить
Это люди из категории, которые привыкли что за них думают.
А потом каждый раз вопрошают ЧТО ДЕЛАТЬ?
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23.02.2022 19:31 Ответить
Це в Україні ви могли качати права, а тут, куди ви всі прагнули, заткніть язики у дупу.
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23.02.2022 19:32 Ответить
тю здрасьте! сами ж мечтали о вяликой или хотя бы умереть в расие... ну и ...вперед...не нойте!
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23.02.2022 19:35 Ответить
Там и оставайтесь, рабы!
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23.02.2022 20:57 Ответить
вы бесплатное мясо для *****
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23.02.2022 21:06 Ответить
3-ій сорт має за все платить по повній.Хавайте що хотіли.
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23.02.2022 22:29 Ответить
Самка вже за воротнік зранку навкидала за родную говєнь.
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26.04.2022 11:03 Ответить
 
 