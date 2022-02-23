"Россияне – остановите Путина!", – советник главы МВД Геращенко обратился к гражданам РФ. ВИДЕО
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Советник главы МВД Антон Геращенко обратился к гражданам РФ с просьбой остановить агрессивные намерения президента России Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Геращенко опубликовал на своей странице в соцсети.
Геращенко обращается в нем к лидерам общественного мнения в России и российской молодежи и предупреждает об угрозах, которые станут реальностью в случае полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.
Топ комментарии
+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.02.2022 17:57
+33 Sergiy Zhugan
показать весь комментарий23.02.2022 17:57
+22 vitaliymkua
показать весь комментарий23.02.2022 17:59
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они там адекватные все !? если там такие в руководстве Все - то нам писта...
Теперь очень надеюсь что тебя, блюдолиза, остановит другой предмет.
Пуля.
"Решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян
По данным опроса ВЦИОМ, решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% респондентов
Такие данные получил ВЦИОМ. «Скорее не поддерживаю» на вопрос о решении президента ответили 16% участников. Также 78% поддержали подписание с ДНР и ЛНР договоров о дружбе
https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/621649589a794721a2bd5d39?from=newsfeed
не х было кликать Путина в Донбасс
чекали надзвичайний стан
а тем де треба і не треба
періодично він вставав