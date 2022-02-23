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"Россияне – остановите Путина!", – советник главы МВД Геращенко обратился к гражданам РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Советник главы МВД Антон Геращенко обратился к гражданам РФ с просьбой остановить агрессивные намерения президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Геращенко опубликовал на своей странице в соцсети.

Геращенко обращается в нем к лидерам общественного мнения в России и российской молодежи и предупреждает об угрозах, которые станут реальностью в случае полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО
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Топ комментарии
+38
Антоша- ну ти висрал,блін...
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23.02.2022 17:57
+33
це ти до кого звертаєшся до бидла сикунів
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23.02.2022 17:57
+22
Тоха так і не зрозумів що там народ таке собі колективне *****...
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23.02.2022 17:59
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Шутка вечера от Антонины !!! блин.. Зе пургу несет, Гетьманцев вообще диверсионные мансы закидывает такое что за такие слова во время войны расстреливают ...
они там адекватные все !? если там такие в руководстве Все - то нам писта...
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23.02.2022 18:53 Ответить
Хорошо сказал.
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23.02.2022 19:00 Ответить
Да только результат как "горохом об стенку".
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23.02.2022 19:26 Ответить
нашёл к кому обращаться. да и даже если кто-то что-то там разместит или скажет - что это изменит?
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23.02.2022 19:03 Ответить
Выжившего из ума параноика необходимо срочно усыплять, аналогично и процентов 80 примкнутых к нему ватников. Не к кому там обращаться с такими призывами.
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23.02.2022 19:05 Ответить
Та не, ублюдок Геращенко, останавливать надо бьіло тебя в 2019 когда топил против Порошенко. Останавливать тебя надо бьіло когда Антоненко и Кузьменко сажали. Останавливать тебя надо бьіло когда на фасаде администрации президента увидел следьі "проказ" Порошенко после протестного митинга.
Теперь очень надеюсь что тебя, блюдолиза, остановит другой предмет.
Пуля.
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23.02.2022 19:08 Ответить
Там одни гитлеровцы
"Решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян
По данным опроса ВЦИОМ, решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% респондентов
Такие данные получил ВЦИОМ. «Скорее не поддерживаю» на вопрос о решении президента ответили 16% участников. Также 78% поддержали подписание с ДНР и ЛНР договоров о дружбе

https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/621649589a794721a2bd5d39?from=newsfeed
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23.02.2022 19:09 Ответить
Глас вопиющего в пустыне!Орки не люди!
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23.02.2022 19:20 Ответить
антоша припини істерику.... ніхто нікого не забере
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23.02.2022 19:24 Ответить
Антон сидів в костюмі х..я
чекали надзвичайний стан
а тем де треба і не треба
періодично він вставав
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23.02.2022 19:36 Ответить
Их не надо не о чем просить. После всего что было тем более. Они спят и видят, как нас вернуть в лоно. А по сути то: Киевская русь породила москву, мы же ее и упокоим.
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23.02.2022 20:35 Ответить
ага, простые расеяне радовались когда нас тут убивали, мачи хохлов, к кому ты обращаешься? они там все путлера любят, холопы
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23.02.2022 20:49 Ответить
Тоха, ну капец. Покажи лайф хак как быстро с тарелки есть, пока мина падает. 2-5 секунд есть и падай в миску.
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23.02.2022 20:52 Ответить
впервые за время время могу поставить лайк Геращенко.. а то раньше только зад лизал зеленскому раньше
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23.02.2022 21:45 Ответить
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