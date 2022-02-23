"Россияне – остановите Путина!", – советник главы МВД Геращенко обратился к гражданам РФ. ВИДЕО

Советник главы МВД Антон Геращенко обратился к гражданам РФ с просьбой остановить агрессивные намерения президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Геращенко опубликовал на своей странице в соцсети.

Геращенко обращается в нем к лидерам общественного мнения в России и российской молодежи и предупреждает об угрозах, которые станут реальностью в случае полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

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