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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры в прямом эфире": Чрезвычайное положение 2022 | Оружие для всех | Попрет ли Путин дальше? | Ватное бешенство. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СНБО предлагает чрезвычайное положение, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о свободном владении оружием, а мир замер в ожидании дальнейших шагов Путина.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире" на Цензор.НЕТ ударят фактами и юмором по паническим настроениям.

Будет горячо, включайтесь!
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Топ комментарии
+7
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:50
+6
На скільки простіше було би вбивати російських окупантів, якби всі українці говорили українською мовою.
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23.02.2022 20:54
+5
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23.02.2022 20:47
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23.02.2022 20:47 Ответить
Stepan Sterh! Лежиш ти у засідці в кущах поблизу місточка через яку-небудь Ірпінь чи Ворсклу. По місточку їде УАЗік із москальським офіцером. До містка 50 метрів. В тебе "короткоствольна нарізна зброя". Твої дії?
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23.02.2022 21:34 Ответить
Чи тобі треба зброю, щоб Макдональдс на біг-макі бомбанути?
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23.02.2022 21:36 Ответить
З короткоствольною нарізною зброєю не потрібно ховатись в кущах ні від кого, а тому офіцеру завжди можна вказати найкоротший шлях на той світ.
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23.02.2022 22:47 Ответить
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:50 Ответить
По зброї стало ще гірше, чим було раніше... Ніяку нормальну вогнепальну зброю населення не зможе придбати.
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23.02.2022 20:53 Ответить
І не надо придбавати,ми в першому ж бою роздобдемо!
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23.02.2022 20:59 Ответить
👍
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23.02.2022 21:09 Ответить
На скільки простіше було би вбивати російських окупантів, якби всі українці говорили українською мовою.
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23.02.2022 20:54 Ответить
І кожен мав в шафі мініум гвинтівку.
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23.02.2022 20:58 Ответить
пароль - ПАЛЯНИЦЯ.
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23.02.2022 21:01 Ответить
відповідь - НІСЕНІТНИЦЯ.
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23.02.2022 21:04 Ответить
Рябеньке телятко
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23.02.2022 22:24 Ответить
Мета путіна сухопутна дорога в Крим, на більше не потягне. І те що блокують володіння зброєю в такий час це зрада сцикливих крис і зрадників.
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23.02.2022 20:56 Ответить
Чехословакия 1968 год.
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23.02.2022 20:57 Ответить
Друже, лежиш ти у засідці в кущах поблизу місточка через яку-небудь Ірпінь чи Ворсклу. По місточку їде УАЗік із москальським офіцером. До містка 50 метрів. В тебе "короткоствольна нарізна зброя". Твої дії?
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23.02.2022 20:58 Ответить
Гвинтівка з прицілом,патрон на кабана,стріляю москалю в голову і тихо ловлю далі рибу....
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23.02.2022 21:05 Ответить
👍
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23.02.2022 21:11 Ответить
Чи тобі треба зброю, щоб Макдональдс на біг-макі бомбанути?
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23.02.2022 20:59 Ответить
куда делся дерьмак? уже 2 недели падлу не слышно....
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23.02.2022 21:04 Ответить
Може Єрмак в тероборону записався? Зараз в "Десні" полосу перешкод проходить?
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23.02.2022 22:18 Ответить
ВСУ передают привет оккупантам - https://www.youtube.com/watch?v=eN97HvGJamY
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23.02.2022 21:07 Ответить
У ідеалі, щоб ми могли захистити свої родини …, людина у мисливському магазині по 1 вимозі пред'явивши права водія могла придбати звичайний дробовик
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23.02.2022 21:09 Ответить
Та влада ж ссить, бо ще під роздачу нардепи потраплять, оці судді, прокурори та інші паразити на тілі українського народу.
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23.02.2022 21:14 Ответить
Отож
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23.02.2022 21:33 Ответить
Сам ты *****.
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23.02.2022 21:22 Ответить
Що не купиш за гроші,купиш за велічезні гроші,тому Європа мурчить а Америка мовчить
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23.02.2022 21:35 Ответить
Паникерів , дійсно , требо мочити інформаційно и закривати їм рота .
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23.02.2022 22:13 Ответить
 
 