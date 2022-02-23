"Без цензуры в прямом эфире": Чрезвычайное положение 2022 | Оружие для всех | Попрет ли Путин дальше? | Ватное бешенство. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

СНБО предлагает чрезвычайное положение, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о свободном владении оружием, а мир замер в ожидании дальнейших шагов Путина.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире" на Цензор.НЕТ ударят фактами и юмором по паническим настроениям.

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