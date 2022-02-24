Кива записал обращение к "братским россиянам": просит "освободить" Украину. ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива, находящийся вне Украины, поздравил россиян с днем Красной армии и попросил "освободить" Украину.
Соответствующее обращение к гражданам РФ он опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С праздником вас, братья! С праздником - днем защитника Отечества! С праздником - днем Красной армии и Военно-морского флота. Той армии, наследием которой мы до сих пор гордимся", - сказал Кива.
Народный депутат Украины возмутился тем, что россияне слышат в свой адрес обвинения от украинцев. Но заявил, что действия РФ несут украинскому народу "надежду на возрождение".
"Сегодня моя страна порабощена и фактически поставлена на колени Западом. Пропитана нацизмом, и у нее нет будущего. Украине нужна помощь. Украинскому народу нужно освобождение. И мы рассчитываем на вас", - сказал Кива.
Член "ОПЗЖ" добавил, что, по его мнению, россияне, белорусы и украинцы являются единым народом.
"Мы – единая семья. И наступит тот момент, когда мы воссоединимся и будем вместе", - подытожил он.
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Аля гер-ком-аля гер .
шарий.
у пуйла схоже iнтелект на такому ж рiвнi, тiльки пуйло розмовляє кацапською говiркою
трiшечки краще, нiж дебiльна сволота кива. а так дуже подiбнi гасла, така ж маячня.