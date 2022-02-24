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Кива записал обращение к "братским россиянам": просит "освободить" Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива, находящийся вне Украины, поздравил россиян с днем Красной армии и попросил "освободить" Украину.

Соответствующее обращение к гражданам РФ он опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С праздником вас, братья! С праздником - днем защитника Отечества! С праздником - днем ​​Красной армии и Военно-морского флота. Той армии, наследием которой мы до сих пор гордимся", - сказал Кива.

Народный депутат Украины возмутился тем, что россияне слышат в свой адрес обвинения от украинцев. Но заявил, что действия РФ несут украинскому народу "надежду на возрождение".

"Сегодня моя страна порабощена и фактически поставлена ​​на колени Западом. Пропитана нацизмом, и у нее нет будущего. Украине нужна помощь. Украинскому народу нужно освобождение. И мы рассчитываем на вас", - сказал Кива.

Также смотрите: Завтра весь юго-восток обратится к Путину с просьбой о защите", - нардеп ОПЗЖ Кива. ВИДЕО

Член "ОПЗЖ" добавил, что, по его мнению, россияне, белорусы и украинцы являются единым народом.

"Мы – единая семья. И наступит тот момент, когда мы воссоединимся и будем вместе", - подытожил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+75
в міжнародний розшук подати і Іспанія нам його доправить бігом
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24.02.2022 02:08
+72
В будь-якій нормальній країні, він би вже сидів за гратами.
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24.02.2022 02:08
+67
Ау, СБУ, где уголовное дело и запрос на екстрадицию етой мрази? Где оно и его семья живет и где его недвижимость в Украине? Из-за таких мразей будут гибнуть десятки тысяч украинцев и мы просто так ему простим?
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24.02.2022 02:09
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Страница 2 из 2
Під час бомбодування Київу таке не чекати екстрадицію потребує , а ліквідації .

Аля гер-ком-аля гер .
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24.02.2022 07:12 Ответить
Кива, Бузина с Кобзоном ждут тебя.
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24.02.2022 07:26 Ответить
Розстріляти за законом воєнного часу!
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24.02.2022 07:41 Ответить
тварина, істота недороблена
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24.02.2022 10:14 Ответить
и его ещё на куски не разорвали эту падаль зрадную?!
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24.02.2022 10:15 Ответить
А чому воно ще живе?
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24.02.2022 10:15 Ответить
Чтоб ты сдох лысый гандон , вместе со своими «братьями кацапами» !
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24.02.2022 10:15 Ответить
Na kol suku ! Svoloc ruSSkaja!
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24.02.2022 10:15 Ответить
Jesli on v Ispanije, zaprosite arestovatj, teperj uzhe vse vam pomogut.
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24.02.2022 10:16 Ответить
Кого ты поздравляешь с праздником? Того кто в пять утра начал бомбить Украину? Скотина!
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24.02.2022 10:17 Ответить
Почему это ЧМО еще не на нарах ?
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24.02.2022 10:17 Ответить
Когда он уже сдохнет? Задолбал.
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24.02.2022 10:17 Ответить
я так розумію, він має бути оголошеним поза законом. Щоб любий, хто має змогу, міг вбити його без наслідків.
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24.02.2022 10:17 Ответить
Сраный дрочер
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24.02.2022 10:18 Ответить
Вошдь нашего совкодрочерного быдляка.Он и его последователи должны быть лишены гражданства,имущества и депортированны.ПОЖИЗНЕННО.
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24.02.2022 10:18 Ответить
по законам военного времени распустить ОПЗЖ,а всех депутатов расстрелять
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24.02.2022 10:18 Ответить
Не так кардинально, але це треба було зробити ще в 2014-ому з партією регіонів.
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24.02.2022 10:23 Ответить
Так Порошенко же оттуда был...... Невозможно
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24.02.2022 10:29 Ответить
urod
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24.02.2022 10:19 Ответить
и до каких пор будем проявлять терпимость7 Мы что терпилы чтобы не реагировать на этих гнид? Хуже уже не будет. Киву просто повесить. И пусть ********* и Шмапанян хоть на говно изойдут. Хватит панькаться с ублюдками из опзж
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24.02.2022 10:19 Ответить
После этого обращения этот отброс должен быть уничтожен без суда и следствия.
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24.02.2022 10:20 Ответить
Чому цей підор ше живий ???
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24.02.2022 10:20 Ответить
отправить наших местных пусть его в унитазе утопят -сюда везти не надо
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24.02.2022 10:21 Ответить
Дайте мне кредит и я поеду его Закуярю....
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24.02.2022 10:22 Ответить
***** *****
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24.02.2022 10:23 Ответить
Тварь!
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24.02.2022 10:23 Ответить
Неужели не найдется ни один Украинец который бы ликвидировал эту мразь?
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24.02.2022 10:23 Ответить
не надо тратить на это чмо свое время и ненависть, это просто использованный презерватив
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24.02.2022 10:24 Ответить
Освободите Верховную Раду от Кивы пожалуйста и его партии!
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24.02.2022 10:27 Ответить
Да сделайте уже с ним что-нибудь, сколько можно
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24.02.2022 10:29 Ответить
В той стране где он, его должны арестовать! Украина пусть обратиться к властям
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24.02.2022 10:29 Ответить
сбу, ау.. когда Украина победит, это существо кива должно быть арестовано!
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24.02.2022 10:31 Ответить
*******. Что ОНО делает в Верховном Совете?
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24.02.2022 10:31 Ответить
не обращайте внимание на клоуна, его ждет военный трибунал
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24.02.2022 10:32 Ответить
Пришло время для уничтожения калаборантов
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24.02.2022 10:34 Ответить
удивительно что эта тупая мразь в 14 году с порохом в его рядах помню что писдело на границе с крымом про агресию ввх, оно походу невменяемо и неадекватное
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24.02.2022 10:34 Ответить
ОПЖ запретить надо и лишить всех мандатов это же вражеская партия как такое может быть
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24.02.2022 10:36 Ответить
Сказочный д@*****.
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24.02.2022 10:37 Ответить
Чому досі не заарештована уся фракція ОПЗЖ, не блоковані їх осередки, осередки Шарія і т.п.???
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24.02.2022 10:38 Ответить
тварь.
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24.02.2022 10:38 Ответить
А чому вони ці падли ще є депутатами?
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24.02.2022 10:40 Ответить
Серьезно? Эта мразь такое ляпнул? Разве после такого он не должен сыграть в ящик?
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24.02.2022 10:43 Ответить
Якщо ОПЗЖ не дасть оцінку діям свого "члена" - пора робити висновки щодо існування цієї "партії".
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24.02.2022 10:46 Ответить
В испании нет украинцев?
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24.02.2022 10:50 Ответить
Есть.
шарий.
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24.02.2022 23:34 Ответить
Застрелить этого выродка!
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24.02.2022 10:50 Ответить
четвертовать на алее Небесной Сотни
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24.02.2022 10:53 Ответить
Этого ещё не повесили?
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24.02.2022 10:54 Ответить
Почти аналогично написала... У нас такой давно бы сидел в клетке. Государственный изменник!
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24.02.2022 15:22 Ответить
так это чмо в Испании, на том самом Западе, который проклинает...
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24.02.2022 20:26 Ответить
Предусмотрительный ублюдок. Спрятал заранее свою тушу...👺
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24.02.2022 20:36 Ответить
Начинаю поддерживать методы Моссада
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24.02.2022 10:55 Ответить
К чёрту Моссад, только Линч.
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24.02.2022 10:58 Ответить
Воно ще дроче на волі ?
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24.02.2022 11:17 Ответить
Цьому покидьку давно вже не місце серед нормальних людей.
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24.02.2022 11:24 Ответить
война это очистка Украины от всякой гниды и падали. активисты, найдите эту сволочь и уничтожьте эту сволоту.
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24.02.2022 11:46 Ответить
Приберіть цього гандона!!! "Війна не змінює людину, вона просто розкриває її сутність. Якщо людина була гандоном, то після фронту вона стане махровим п#дарасом"
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24.02.2022 14:22 Ответить
кто голосовал за эту *******?довольны *****?
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24.02.2022 14:32 Ответить
я бы не месте зели, ему лично передал "привет" уроду.
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24.02.2022 14:41 Ответить
Он еще живой?! 😡
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24.02.2022 15:19 Ответить
А можно эту тварь передать частями из Испании?
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24.02.2022 17:54 Ответить
Этого ублюдка киву следует немедленно изолировать от нашего общества.
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24.02.2022 18:12 Ответить

у пуйла схоже iнтелект на такому ж рiвнi, тiльки пуйло розмовляє кацапською говiркою

трiшечки краще, нiж дебiльна сволота кива. а так дуже подiбнi гасла, така ж маячня.
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25.02.2022 12:18 Ответить
Кива - рупор Кремля. Як і Жиріновський, і Соловйов, і Скабеєва з компанією. Куплений ****** зрадник свого народу. Таких як він чекає лише безчестя і народний суд.
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11.03.2022 16:20 Ответить
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