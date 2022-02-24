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Мэр Борисполя Борисенко про взрывы вблизи города: Войска ПВО отражают атаку "неизвестного летательного объекта". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в 5 утра в районе Борисполя было слышно серию мощных взрывов. Это войска ПВО отражали атаку "неизвестного летательного объекта"

Об этом заявил городской голова Борисполя Владимир Борисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны в Борисполе - это войска ПВО, отражающие атаку "неизвестного летательного объекта" - городской голова Борисполя.

"Это работает наша армия. Все нормально", – добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Подленько так ***** напало без обьявлегния войны даже Алоиозыч был честнее!
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24.02.2022 06:45
+9
Сподіваюся, літальному об'єкту вже летальний кінець?
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24.02.2022 06:46
+3
В Броварах наше ПВО стоит, С-300. Скорей всего это они.
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24.02.2022 06:49
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Подленько так ***** напало без обьявлегния войны даже Алоиозыч был честнее!
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24.02.2022 06:45 Ответить
Сподіваюся, літальному об'єкту вже летальний кінець?
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24.02.2022 06:46 Ответить
чи досi вiдбивають?
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24.02.2022 06:58 Ответить
тока нло нам не хватало
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24.02.2022 06:46 Ответить
Над Киевом только что прогудел типо самолет, потом последовало несколько взрывов.
Дай Бог в воздухе.
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24.02.2022 06:47 Ответить
Бачив крилату ракету над оболоні . В сторону Вишгорода . Там бахнуло .
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24.02.2022 07:12 Ответить
Вже є відео,що літаки літають.Винищувачі.Незрозуміло тільки чиї.
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24.02.2022 06:48 Ответить
В Броварах о 05:05 почув пеші вибухи, зараз періодичність вибухів зменшилась.
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24.02.2022 06:48 Ответить
В Броварах наше ПВО стоит, С-300. Скорей всего это они.
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24.02.2022 06:49 Ответить
ви ще карту подайте детально! що, скільки, чого!
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24.02.2022 09:10 Ответить
Ви вважаєте, нехай краще паніка буде з приводу вібухів?
Базування цієї частини ППО відоме ще з совка і значно точніше, ніж вказання міста, в районі якого вона хнаходиться. Воно є навіть у Вікіпедії. Супутники легко засікають випромінювання радарів подібних комплексів на дуже великій відстані.
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24.02.2022 11:43 Ответить
вибухів
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24.02.2022 11:43 Ответить
так шо там в Борисполе?
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24.02.2022 06:48 Ответить
винищувачі ясно чиї. це штурмовики не ясно булоб
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24.02.2022 06:57 Ответить
Березань - 40 км від Борисполя.У мене двері дуже чутливі,як сейсмограф,власне вони двічі сьогодні зранку ходили на своїх петлях після взривів,які було чутно ледь-ледь.
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24.02.2022 07:13 Ответить
 
 