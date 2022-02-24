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Мэр Борисполя Борисенко про взрывы вблизи города: Войска ПВО отражают атаку "неизвестного летательного объекта". ВИДЕО
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Сегодня в 5 утра в районе Борисполя было слышно серию мощных взрывов. Это войска ПВО отражали атаку "неизвестного летательного объекта"
Об этом заявил городской голова Борисполя Владимир Борисенко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы, которые были слышны в Борисполе - это войска ПВО, отражающие атаку "неизвестного летательного объекта" - городской голова Борисполя.
"Это работает наша армия. Все нормально", – добавил он.
Топ комментарии
+23 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий24.02.2022 06:45
+9 Welt Schmerz
показать весь комментарий24.02.2022 06:46
+3 Антип61
показать весь комментарий24.02.2022 06:49
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Дай Бог в воздухе.
Базування цієї частини ППО відоме ще з совка і значно точніше, ніж вказання міста, в районі якого вона хнаходиться. Воно є навіть у Вікіпедії. Супутники легко засікають випромінювання радарів подібних комплексів на дуже великій відстані.