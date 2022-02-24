Мэр Борисполя Борисенко про взрывы вблизи города: Войска ПВО отражают атаку "неизвестного летательного объекта". ВИДЕО

Сегодня в 5 утра в районе Борисполя было слышно серию мощных взрывов. Это войска ПВО отражали атаку "неизвестного летательного объекта"

Об этом заявил городской голова Борисполя Владимир Борисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны в Борисполе - это войска ПВО, отражающие атаку "неизвестного летательного объекта" - городской голова Борисполя.

"Это работает наша армия. Все нормально", – добавил он.