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Николаев (2008) обстрел (20139) аэродром (207)

"Сторонникам Путина, России - посмотрите": В Николаеве обстреляли военный аэродром. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Российские войска обстреляли военный аэродром "Кульбакино" в Николаеве.

 Последствия вражеских обстрелов показал на видео директор местного аэроклуба Дмитрий Филоненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".

"Нанесен удар, сзади меня воронка, еще дымится. Сторонникам Путина, России - посмотрите, что происходит", - прокомментировал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
Пытаются запугать к тому же. Пишут фейки постоянно. Не ведитесь. Самое мерзкое - я прошерстил русские "либеральные" СМИ и они постят русские фейки. Вот такие вот они либеральные.
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24.02.2022 08:58
+20
Босфор надо закрывать для раши
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24.02.2022 08:59
+13
Звонила сестра. Ракета упада на остановке в пригороде Николаева - с. Погореловка. Это больше десятка километров от Кульбакино. Так что рашисты обстреливают не только военные объекты но и просто жилые дома. Смерть им и их матерям, что их породили
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24.02.2022 09:10
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Пытаются запугать к тому же. Пишут фейки постоянно. Не ведитесь. Самое мерзкое - я прошерстил русские "либеральные" СМИ и они постят русские фейки. Вот такие вот они либеральные.
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24.02.2022 08:58 Ответить
Калибрами накрыли. Но это рашу не спасет
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24.02.2022 08:58 Ответить
Босфор надо закрывать для раши
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24.02.2022 08:59 Ответить
так они уже корыт своих на притащили...
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24.02.2022 09:26 Ответить
Точно попали по ВПП. Надо быстрее чинить, а не ролики писать.
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24.02.2022 08:59 Ответить
Ты ничего не знаешь о бетоне.
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24.02.2022 09:23 Ответить
Шуфріч з командою опзж вже в окопі?
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24.02.2022 09:01 Ответить
Ага, розміром з могилу
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24.02.2022 09:05 Ответить
Івано-Франківськ, Корнич.
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24.02.2022 09:04 Ответить
****** московиты
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24.02.2022 09:04 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 09:06 Ответить
Звонила сестра. Ракета упада на остановке в пригороде Николаева - с. Погореловка. Это больше десятка километров от Кульбакино. Так что рашисты обстреливают не только военные объекты но и просто жилые дома. Смерть им и их матерям, что их породили
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24.02.2022 09:10 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:11 Ответить
И что?
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24.02.2022 09:13 Ответить
Это всё называется агония раши перед кончиной. Этого нельзя не понимать. У всех так происходило и происходит. Это закон.
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24.02.2022 09:32 Ответить
За расею может топить только:

1. *****

2. *******.

3. скучающий по ********.

4. Особь с острой нехваткой инородных предметов в заднем проходе.
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24.02.2022 10:15 Ответить
Мои прыжки, часть юности прошла там. Суки оккупантские ,чтобы вам и вашему роду в проклятьях украинского народа жилось
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26.02.2022 00:01 Ответить
Посмотрел, спасибо...
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01.03.2022 19:47 Ответить
 
 