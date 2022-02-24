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"Сторонникам Путина, России - посмотрите": В Николаеве обстреляли военный аэродром. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Российские войска обстреляли военный аэродром "Кульбакино" в Николаеве.
Последствия вражеских обстрелов показал на видео директор местного аэроклуба Дмитрий Филоненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".
"Нанесен удар, сзади меня воронка, еще дымится. Сторонникам Путина, России - посмотрите, что происходит", - прокомментировал он.
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+27 Петр Иванов 418d5d02
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показать весь комментарий24.02.2022 09:10
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
1. *****
2. *******.
3. скучающий по ********.
4. Особь с острой нехваткой инородных предметов в заднем проходе.