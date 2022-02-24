"Сторонникам Путина, России - посмотрите": В Николаеве обстреляли военный аэродром. ВИДЕО

Российские войска обстреляли военный аэродром "Кульбакино" в Николаеве.

Последствия вражеских обстрелов показал на видео директор местного аэроклуба Дмитрий Филоненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".

"Нанесен удар, сзади меня воронка, еще дымится. Сторонникам Путина, России - посмотрите, что происходит", - прокомментировал он.