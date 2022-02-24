Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

С оккупированного полуострова Крым движется военная техника России.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщалось Госпогранслужбой, агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ