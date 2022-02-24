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Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

С оккупированного полуострова Крым движется военная техника России.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщалось Госпогранслужбой, агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Їбашити їх.
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24.02.2022 08:58
+36
Это же полуостров.Неужели нельзя разбомбить въезд?
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24.02.2022 08:59
+31
Странно что в таком узком месте они беспрепятственно проходят и без сопротивления. Предательство?
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24.02.2022 09:00
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Їбашити їх.
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24.02.2022 08:58 Ответить
а де гради?
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24.02.2022 08:58 Ответить
Стануть смаженими півнями.
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24.02.2022 08:58 Ответить
Де ПТРК?
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24.02.2022 08:58 Ответить
мдя... граница на замке.
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24.02.2022 08:59 Ответить
Это же полуостров.Неужели нельзя разбомбить въезд?
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24.02.2022 08:59 Ответить
наши уже подорвали Чонгарский мост
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24.02.2022 10:15 Ответить
Странно что в таком узком месте они беспрепятственно проходят и без сопротивления. Предательство?
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24.02.2022 09:00 Ответить
наблюдают передвижение со стороны крыма.. **** прочитай сначала новость
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24.02.2022 09:18 Ответить
Это уже наши вагончики, наш пункт проверки.
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24.02.2022 10:25 Ответить
Де арта?!
Де бл#дь Байрактари?!!!
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24.02.2022 09:00 Ответить
Варто відмітити, що по дорогах ХОРОШОЇ якості йде ворожі техніка!
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24.02.2022 09:00 Ответить
ну и прекрасно...нехай рухуються... впустити всю колону... підсмажити середину та перший і останній транспортний засіб... а далі - нікого в полон не брати...
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24.02.2022 09:00 Ответить
І що крім відосиків прикордонники роблять?
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24.02.2022 09:01 Ответить
ти за своїми під..арами слідкуй ,білорус , ''братский нарот'' .
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24.02.2022 10:03 Ответить
Даже десантные корабли не понадобились? Ну как то все подозрительно происходящее, тут спокойно заезжают, со стороны Беларуси. Только боями связали я так понял в районе лугандона
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24.02.2022 09:01 Ответить
байрактары де?
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24.02.2022 09:02 Ответить
Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда шизоидного счастья,

Вы не проснулись ото сна,

И на обломках <*******властья,

Клейменного позором и проклятьем,
Напишут кровью вашей имена!
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24.02.2022 09:02 Ответить
Нет слов, они просто заезжают. Никакого сопротивления
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24.02.2022 09:02 Ответить
почему ни одного джавелина, чтобы перекрыть дорогу? Это предательство или неготовность?
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24.02.2022 09:02 Ответить
Откуда ты заешь? Может стрельнули уже пару раз из джавелинов.
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24.02.2022 09:06 Ответить
уже замочили Джавелинами 2 танка и несколько грузовиков
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24.02.2022 10:18 Ответить
Без поддержки пехоты это жаркое.
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24.02.2022 09:03 Ответить
От дива! Шашлыки сами едут на майские праздники!
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24.02.2022 09:04 Ответить
Вот зачем ждать пока они переедут и рассредоточатся? Где наша арта?
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24.02.2022 09:07 Ответить
Спокійно, вони мають ПОРУШИТИ державний кордон, а далі вже по них працюють ВСУ.
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24.02.2022 09:08 Ответить
Против кацапоидов нужно особую тактику применять. Ударил первым- отошел- а место захваченное окупантами накрыть артой и минометами. Тут фронтом в окопах стоять нельзя
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24.02.2022 09:09 Ответить
Де інформація хоча б про один підбитий танк на адмінкордоні з Кримом? На другій гілці я писав що це нагадує мені початок наступу на Крим у 14, де ніхто навіть не намагався їх зупиняти.
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24.02.2022 09:11 Ответить
Проводили проводили там учения по отражения, а теперь техника свободно без боя входит в страну.
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24.02.2022 09:14 Ответить
8 лет они там жир накапливали под подлое молчание Запада
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24.02.2022 09:14 Ответить
Зате дорогі хороші.
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24.02.2022 09:15 Ответить
почему не заминировали?
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24.02.2022 09:17 Ответить
Очень похоже на предательство, в Харьковской области колонны техники свободно едут по дорогам.
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24.02.2022 09:19 Ответить
Почему их не уничтожили ?
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24.02.2022 09:23 Ответить
Хлопці вони слабіші нас, ми боронимо себе, ********** кинув угрупування військових злочинців і бажає бліцкригу, але в нього за спиною вся росія, яку він не може залишити неприкритою.
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24.02.2022 09:23 Ответить
Ти вже в Києві?
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24.02.2022 09:26 Ответить
Почему не встретили огнем? Пзц какой-то.
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24.02.2022 09:31 Ответить
ну бачите! не просто ж так дороги хороші будувались! знали, що застрягнуть в болоті, якщо не буде доріг...
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24.02.2022 10:10 Ответить
Не куя се какая борзость, даже с полевой кухней заезжают...
Окуеть какие "безсмертные"?!
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24.02.2022 10:15 Ответить
Чим більше військ з Криму виїде тим менше повернеться. А нам ще Крим звільняти і інтернувати "панаєхавше" кацапське падло! Тож нехай. І міст бережемо бо кудись же їм потрібно бігти. А зараз вже пора знищити "вишки Бойко". Їх ще в 14 треба було знищити! Пограбували, суки, наш шельф на мільярди кубів...
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01.03.2022 10:03 Ответить
 
 