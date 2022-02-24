Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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С оккупированного полуострова Крым движется военная техника России.
Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщалось Госпогранслужбой, агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.
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Де бл#дь Байрактари?!!!
Звезда шизоидного счастья,
Вы не проснулись ото сна,
И на обломках <*******властья,
Клейменного позором и проклятьем,
Напишут кровью вашей имена!
Окуеть какие "безсмертные"?!