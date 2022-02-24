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Путин хочет уничтожить наше государство, я призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против него, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина.

Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно я буду сообщать актуальную и достоверную информацию. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демокартическим миром. Он хочет уничтожить мое государство" . Он хочет уничтожить наше государство", - сказал президент.

Зеленский обратился к военным.

"Мы знаем всю силу ВСУ. Вы мужественны, вы несгибаемы, потому что вы - украинцы. Обращаюсь к каждому украинцу, который находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно для поддержки ВСУ. Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Мы нуждаемся и в вашей поддержке, вы мощная сила. Вы сплоченная сила и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что уже провел переговоры с Байденом и Джонсоном, Мишелем, Дудой, Науседой.

"Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина. Начать масштабную оборонную поддержку. Закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной", - подчеркнул президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
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24.02.2022 09:08
+10
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:12
+10
извиниться бы ему перед Украинцами за свое безалаберное отношение к информации американцев... ан нет...
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24.02.2022 09:18
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Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
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24.02.2022 09:08 Ответить
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 18:44 Ответить
Отпускай с тюрем военных сражаться
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24.02.2022 09:08 Ответить
бот
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24.02.2022 09:10 Ответить
пнх
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24.02.2022 09:11 Ответить
скільки там Правого сектору сидить та хлопців з ДОБРОБАТІВ... ого... пора амністію для них.
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24.02.2022 09:22 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!
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24.02.2022 09:12 Ответить
Ну как минимум можно спамить и самим
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24.02.2022 09:14 Ответить
Так,прошу пояснити.Дерьмак це провокація?,шапито,це наклеп?,хламідія,це наклеп і провокація,мульярд дерев куди підуть аналтабу й інші сосни,це провокація чи наклеп?
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24.02.2022 16:02 Ответить
В режиме 24/7(?) мы делаем и сделаем все, чтобы вам было МИРНО, ТЕПЛО, СЫТНО и чтобы вы все были здоровы», - заверил президент

Зеленский

https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
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24.02.2022 09:14 Ответить
извиниться бы ему перед Украинцами за свое безалаберное отношение к информации американцев... ан нет...
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24.02.2022 09:18 Ответить
тікай з України, бо тебе, казла курносоґо, українці повісять. - і це буде плалата за брехню..
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24.02.2022 09:19 Ответить
перш за все, потрібно вішати опезажопників... ех, шкода, що Бутусов не додушив...
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24.02.2022 09:22 Ответить
Медведчука поза чергою
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24.02.2022 09:29 Ответить
хз скільки в Україні років було це зробити? - ніхто не спромігся.
потрібен був Бутусов.....
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24.02.2022 09:30 Ответить
АДМІНИ!!!!!!! ВІДКЛЮЧИТЬ КОМЕНТАРІ, БУДЬ ЛАСКА!!!! ДОСИТЬ РОЗГАНЯТИ ВОРОЖНЕЧУ ДО ВЛАДИ!!!!!
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24.02.2022 10:00 Ответить
Коментарi мають бути, просто треба видаля кацапських ботiв.
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24.02.2022 10:03 Ответить
яка ворожнеча? Тільки правда-----------------"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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25.02.2022 09:11 Ответить
А що там з шашликами??? Мудило!!!!!!!
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24.02.2022 10:02 Ответить
Прекрати стрелять и посмотри в коричневый глаз *****, скотина.
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24.02.2022 10:03 Ответить
Паниковать не надо, делайте своё дело - убивайте рфских оккупантов, и чем больше, тем гарней. Держитесь.
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24.02.2022 10:08 Ответить
А шо сказал Призидент Охвиса Президента Ермак?
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24.02.2022 10:13 Ответить
Не звони Путину больше, это бесполезно. А сейчас дай армии делать свое дело. Потом и с остальными бедами будет время разобраться.
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24.02.2022 10:31 Ответить
А шо там... в очах у путіна? Три роки з 2019 коту під хвіст
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24.02.2022 11:07 Ответить
Будь-ласка, нехай говорить військовий, а не блазень, що бачив мир в якомусь там оці фуйла!
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24.02.2022 11:49 Ответить
Конфіскація всіх активів РФ і їх олігархів і терміновий відклик всіх дипломатів.
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24.02.2022 13:32 Ответить
Как я не переваривал Зеленского, но сейчас я хочу, чтобы он стал генералисимусом.
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24.02.2022 13:54 Ответить
....
я призвал мировых лидеров поискать мир в глазах х**ла...
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24.02.2022 14:47 Ответить
а мое про армію подумаєш?
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24.02.2022 15:52 Ответить
бєнін откормлений,продажний БИКККККККККККК!
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24.02.2022 16:11 Ответить
Зараз ВР мусить звернутись до парламентів кожної країни із відозвою про підтримку України і вжиття дієвих економічних та військових заходів щодо агресора.
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24.02.2022 16:37 Ответить
Так зебіл же не слухав партнерів,у нього було велике крадівництво......
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24.02.2022 21:04 Ответить
Зеля молодец, дороги харошие, русские танки в каховку быстро приехали, я теперь в малороси живу. Зато с ********* дорогами
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24.02.2022 18:46 Ответить
так-так!
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24.02.2022 20:55 Ответить
Так зебіл же торохтів що перебілбшують партнери..., кухарка не може керувати країною......
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24.02.2022 21:02 Ответить
Весь південь голий а так рапортували про навчання.......
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24.02.2022 21:03 Ответить
ОТ ЩО Я ДУМАЮ ПРО Зе -

1) За два роки обескровив армію

2) Створив такуж систему кремлівських кротів на всіх щаблях влади України як і при Януковощє

3) Залишив агента ФСБ Єрмака (агента "Тіхого" своєю правою рукою)

4) Перевзувся в повітрі - з "Погляну в очко Пукіну" до "Пукін агресор" і "Розірвати дипвідносини"

5) А чи не грає роль Зе патріота під керівництвом Єрмака і Коломойщі бо знає - ЗСУ за ці два
роки його знущань ще не прийшли в оптімальну форму, тому здавати Україну можна і у вигляді
президента патріота - захисника - антіросіянина, знаючи що ЗСУ послаблені його "рехформами"
і Московія може цим скористатись і він ні чим не ризикує, може ще на другий строк піде

ВСЕ ЦЕ ТЕОРІЇ, АЛЕ СХОЖІ НА ПРАВДУ - ТАКІ РІЗКІ КУЛЬБІТИ ВІД ЗАГЛЯНУ В ОЧІ І ДО ВБИВАТИ

ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ЦЕ НЕ ПРИРОДНО
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24.02.2022 21:40 Ответить
У него точно башню снесло, может и на кнопку нажать. Русские, кто-то должен его пристрелить. Иначе всем, и вам в том числе, будет очень плохо.
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25.02.2022 06:01 Ответить
 
 