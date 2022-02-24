Путин хочет уничтожить наше государство, я призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против него, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина.
Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно я буду сообщать актуальную и достоверную информацию. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демокартическим миром. Он хочет уничтожить мое государство" . Он хочет уничтожить наше государство", - сказал президент.
Зеленский обратился к военным.
"Мы знаем всю силу ВСУ. Вы мужественны, вы несгибаемы, потому что вы - украинцы. Обращаюсь к каждому украинцу, который находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно для поддержки ВСУ. Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Мы нуждаемся и в вашей поддержке, вы мощная сила. Вы сплоченная сила и доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал Зеленский.
Президент сообщил, что уже провел переговоры с Байденом и Джонсоном, Мишелем, Дудой, Науседой.
"Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина. Начать масштабную оборонную поддержку. Закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
Зеленский
https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
потрібен був Бутусов.....
я призвал мировых лидеров поискать мир в глазах х**ла...
1) За два роки обескровив армію
2) Створив такуж систему кремлівських кротів на всіх щаблях влади України як і при Януковощє
3) Залишив агента ФСБ Єрмака (агента "Тіхого" своєю правою рукою)
4) Перевзувся в повітрі - з "Погляну в очко Пукіну" до "Пукін агресор" і "Розірвати дипвідносини"
5) А чи не грає роль Зе патріота під керівництвом Єрмака і Коломойщі бо знає - ЗСУ за ці два
роки його знущань ще не прийшли в оптімальну форму, тому здавати Україну можна і у вигляді
президента патріота - захисника - антіросіянина, знаючи що ЗСУ послаблені його "рехформами"
і Московія може цим скористатись і він ні чим не ризикує, може ще на другий строк піде
ВСЕ ЦЕ ТЕОРІЇ, АЛЕ СХОЖІ НА ПРАВДУ - ТАКІ РІЗКІ КУЛЬБІТИ ВІД ЗАГЛЯНУ В ОЧІ І ДО ВБИВАТИ
ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ЦЕ НЕ ПРИРОДНО